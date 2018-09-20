По мере старения вашей собаки вы начинаете замечать изменения на физическом уровне и в ее поведении, на которые следует обратить особое внимание, если вы хотите обеспечить собаке хорошее качество жизни в дальнейшем. Есть несколько простых способов сделать это — от организации физической активности до правильного питания.

Как порода и размеры собаки влияют на процесс старения

Не у всех собак одинаковая продолжительность жизни, ведь она зависит от генетических факторов, образа жизни, породы и размеров животного. Мелкие собаки весом до 10 кг живут около 12 лет, а крупные собаки весом более 45 кг, как правило, живут от семи до восьми лет. Процесс старения у более крупных собак также начинается раньше, поэтому для каждой собаки пожилой возраст определяется индивидуально.

У собак любых пород и размеров возникают характерные проблемы, связанные со старением. Например, мелких собак часто беспокоят проблемы с сердцем. При составлении рациона вашей собаки необходимо учитывать эти различия. Корм должен содержать определенный комплекс питательных веществ для поддержания здоровья животного.

Исключение факторов, вызывающих стресс у вашей стареющей собаки

Одно из самых важных условий при изменении режима дня вашей собаки — не вызвать у нее ненужный стресс. С возрастом могут проявиться такие изменения в поведении собак, как недержание мочи, изменения в привычках сна и снижение взаимодействия с владельцем. Резкие или быстрые изменения режима дня вашего питомца могут усугубить эти проблемы, поэтому обязательно вносите любые изменения постепенно.