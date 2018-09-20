Кормление собаки после операции

Хирургическое вмешательство может вызвать стресс у собаки. После такого опыта собакам, как и людям, необходим период отдыха и восстановления, в течение которого их нужно кормить так, чтобы не навредить их пищеварительной системе. Режим кормления и правильный рацион могут помочь собаке восстановиться и поддержать работу пищеварительной системы.

Способы кормления собаки после хирургического вмешательства

В зависимости от типа проведенного хирургического вмешательства ветеринарный врач посоветует способ кормления, который подойдет собаке лучше всего. При нарушении пищеварения в ходе операции собаке могут установить зонд — специальную трубку, по которой корм будет поступать прямо в желудок или пищевод, минуя органы, эффективность работы которых может быть снижена.



Если собаке установили зонд, ей нужен корм жидкой или полужидкой консистенции, чтобы его можно было вводить через трубку (возможно, с помощью шприца). Через зонд можно вводить специальное жидкое питание, влажный или размоченный до состояния жидкой каши сухой корм. Такой корм должен быть правильной текстуры и подходящих размеров, чтобы не допустить закупорки трубки.



По мере того как собака будет выздоравливать, вы сможете воспользоваться и другими приемами, чтобы облегчить ей принятие пищи. Установите миски с кормом и водой выше уровня пола, чтобы корм легче попадал в желудок за счет силы тяжести. Это позволит улучшить пищеварение животного. Мелких собак во время кормления можно держать на руках. При этом голова собаки должна лежать на вашем плече