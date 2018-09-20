Кормление собаки после операции
Хирургическое вмешательство может вызвать стресс у собаки. После такого опыта собакам, как и людям, необходим период отдыха и восстановления, в течение которого их нужно кормить так, чтобы не навредить их пищеварительной системе. Режим кормления и правильный рацион могут помочь собаке восстановиться и поддержать работу пищеварительной системы.
Способы кормления собаки после хирургического вмешательства
В зависимости от типа проведенного хирургического вмешательства ветеринарный врач посоветует способ кормления, который подойдет собаке лучше всего. При нарушении пищеварения в ходе операции собаке могут установить зонд — специальную трубку, по которой корм будет поступать прямо в желудок или пищевод, минуя органы, эффективность работы которых может быть снижена.
Если собаке установили зонд, ей нужен корм жидкой или полужидкой консистенции, чтобы его можно было вводить через трубку (возможно, с помощью шприца). Через зонд можно вводить специальное жидкое питание, влажный или размоченный до состояния жидкой каши сухой корм. Такой корм должен быть правильной текстуры и подходящих размеров, чтобы не допустить закупорки трубки.
По мере того как собака будет выздоравливать, вы сможете воспользоваться и другими приемами, чтобы облегчить ей принятие пищи. Установите миски с кормом и водой выше уровня пола, чтобы корм легче попадал в желудок за счет силы тяжести. Это позволит улучшить пищеварение животного. Мелких собак во время кормления можно держать на руках. При этом голова собаки должна лежать на вашем плече
Кормление собаки после хирургического вмешательства
Очень важно неукоснительно следовать указаниям ветеринарного врача по кормлению вашего питомца в послеоперационный период, поскольку каждая собака и ее потребности в питательных веществах отличаются.
В зависимости от потерь жидкости в предоперационный период для поддержания правильного баланса потребности собаки в воде могут меняться. Если собака испытывает трудности с приемом жидкости, попробуйте использовать кубики льда — ей будет легче проглотить их.
После хирургического вмешательства часто рекомендуется диета с высоким содержанием жиров, так как она позволяет собаке получать необходимую энергию при потреблении сравнительно небольшого количества корма, что помогает избежать нежелательной нагрузки на пищеварительную систему. В зависимости от изначального заболевания вашего питомца, ветеринарный врач может назначить диету с более низким содержанием жиров, чтобы предотвратить возможное нарушение пищеварения.
Хорошим вариантом станет использование готового восстановительного рациона, поскольку он предназначен для собак в период реабилитации и благоприятно воздействует на пищеварение.
Хирургическое вмешательство и период восстановления могут стать непростым испытанием для вас и вашей собаки. Чтобы лучше позаботиться о здоровье своего питомца после хирургического вмешательства, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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