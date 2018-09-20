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Кормление собаки после операции

Хирургическое вмешательство и период выздоровления могут стать серьезным стрессом для вас и вашей собаки. Ознакомьтесь с советами по кормлению собаки после хирургического вмешательства для ее скорейшего восстановления.
Взрослый джек-рассел-терьер с закрепленным на нем конусом лежит в помещении на лежанке для собак.

Хирургическое вмешательство может вызвать стресс у собаки. После такого опыта собакам, как и людям, необходим период отдыха и восстановления, в течение которого их нужно кормить так, чтобы не навредить их пищеварительной системе. Режим кормления и правильный рацион могут помочь собаке восстановиться и поддержать работу пищеварительной системы.

Способы кормления собаки после хирургического вмешательства

В зависимости от типа проведенного хирургического вмешательства ветеринарный врач посоветует способ кормления, который подойдет собаке лучше всего. При нарушении пищеварения в ходе операции собаке могут установить зонд — специальную трубку, по которой корм будет поступать прямо в желудок или пищевод, минуя органы, эффективность работы которых может быть снижена.

Если собаке установили зонд, ей нужен корм жидкой или полужидкой консистенции, чтобы его можно было вводить через трубку (возможно, с помощью шприца). Через зонд можно вводить специальное жидкое питание, влажный или размоченный до состояния жидкой каши сухой корм. Такой корм должен быть правильной текстуры и подходящих размеров, чтобы не допустить закупорки трубки. 

По мере того как собака будет выздоравливать, вы сможете воспользоваться и другими приемами, чтобы облегчить ей принятие пищи. Установите миски с кормом и водой выше уровня пола, чтобы корм легче попадал в желудок за счет силы тяжести. Это позволит улучшить пищеварение животного. Мелких собак во время кормления можно держать на руках. При этом голова собаки должна лежать на вашем плече

 
Взрослый лабрадор-ретривер спит в помещении на ковре.

Кормление собаки после хирургического вмешательства

Очень важно неукоснительно следовать указаниям ветеринарного врача по кормлению вашего питомца в послеоперационный период, поскольку каждая собака и ее потребности в питательных веществах отличаются.

В зависимости от потерь жидкости в предоперационный период для поддержания правильного баланса потребности собаки в воде могут меняться. Если собака испытывает трудности с приемом жидкости, попробуйте использовать кубики льда — ей будет легче проглотить их.

После хирургического вмешательства часто рекомендуется диета с высоким содержанием жиров, так как она позволяет собаке получать необходимую энергию при потреблении сравнительно небольшого количества корма, что помогает избежать нежелательной нагрузки на пищеварительную систему. В зависимости от изначального заболевания вашего питомца, ветеринарный врач может назначить диету с более низким содержанием жиров, чтобы предотвратить возможное нарушение пищеварения.

Хорошим вариантом станет использование готового восстановительного рациона, поскольку он предназначен для собак в период реабилитации и благоприятно воздействует на пищеварение.

Хирургическое вмешательство и период восстановления могут стать непростым испытанием для вас и вашей собаки. Чтобы лучше позаботиться о здоровье своего питомца после хирургического вмешательства, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

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