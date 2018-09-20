Блестящая густая шерсть говорит о том, что ваша собака правильно питается, содержится в комфортных условиях и ведет здоровый образ жизни. Именно поэтому выпадение шерсти может стать неприятной и на первый взгляд необъяснимой неожиданностью.

Симптомы выпадения шерсти у собаки

Симптомы выпадения шерсти у собаки могут включать в себя ломкость или сухость шерсти, выпадение большего, чем обычно, количества шерсти во время линьки, а также появление проплешин округлой или неправильной формы. Шерсть может выпадать локально, на определенной области, или по всему телу собаки

Распространенные причины выпадения шерсти у собак

Очень распространенной причиной выпадения шерсти у собак является заражение паразитами, например клещами, вшами или блохами. В частности, если у собаки выпадает шерсть на шее и хвосте, велика вероятность того, что причиной являются блохи. Собака может очень быстро заразиться этими крошечными паразитами, которые вызывают раздражение кожи. Это становится причиной сильного зуда или расчесывания, что, в свою очередь, может привести к выпадению шерсти.

Любое заболевание кожи у собаки, включая экзему или перхоть, может в конечном итоге привести к выпадению шерсти. Если собака испытывает дискомфорт или состояние ее кожи причиняет ей беспокойство, она будет расчесывать и вылизывать раздраженное место. Со временем это может привести к выпадению шерсти, поскольку определенные участки кожи будут ослаблены, а шерсть вырвана.