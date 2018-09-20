Почему собака постоянно расчесывает кожу?
Собакам свойственно ухаживать за своей шерстью. Иногда они чешутся, чтобы избавиться от насекомых и от воздействия других раздражающих факторов. Однако если вы заметили, что ваша собака постоянно расчесывает кожу в течение нескольких дней или что ее кожа воспалена, это может быть признаком определенной проблемы.
Расчесывание кожи собакой из-за блох и других насекомых
Одной из наиболее распространенных причин постоянного расчесывания являются паразиты на коже собаки. Блохи, вши и другие насекомые, а также клещи, могут вызывать кожный зуд. Обработки против блох должны проводиться регулярно — это снизит риск заражения. Для избавления от пылевых клещей и других внешних паразитов, которые могут присутствовать в вашем доме и вызывать раздражение кожи собаки, следует регулярно пылесосить помещения и приобрести для вашего питомца матрас или лежанку с пропиткой от клещей.
Однако собака может расчесывать кожу по другой, более сложной причине — из-за аллергии.
Ваша собака и аллергия
У некоторых собак может быть генетическая предрасположенность к кожным аллергическим реакциям, называемая «атопическим дерматитом». В некоторых странах это заболевание поражает значительную часть популяции собак, а некоторые породы (такие как французский бульдог, немецкая овчарка или лабрадор-ретривер) подвержены риску развития этого заболевания больше, чем другие.
Атопический дерматит возникает из-за того, что иммунная система собаки чрезмерно реагирует на обычные компоненты окружающей среды или рациона питания, что приводит к сильному зуду, от которого животное пытается избавиться, расчесывая кожу. Расчесывание может привести к повреждению кожи и появлению язв, что повышает риск заражения собаки другими инфекциями.
На что бывает аллергия у собак?
Аллергию у собак могут вызывать самые разнообразные вещества. Среди них — в частности, факторы окружающей среды, такие как перо птицы, плесень или клещи. Некоторые из них доставляют беспокойство лишь в определенное время года (например, пыльца в период цветения трав или деревьев). Встречается также аллергия на продукты питания — например, на молочные продукты, говядину, курицу, яйца, сою и некоторые злаки. Аллергические реакции могут появляться, если собака была чувствительна к каким-либо факторам на ранних стадиях жизни, и с тех пор у нее возникает нежелательная реакция на них. Выявление признаков аллергических реакций на начальном этапе увеличивает шансы на подбор эффективных методов контроля этого состояния.
Как проверить, есть ли у собаки аллергия?
Если вы подозреваете, что у собаки развилась аллергия на то или иное вещество, очень важно показать ее ветеринарному врачу. Врач задаст ряд вопросов, чтобы больше узнать о симптомах, а затем назначит необходимые исследования для выявления возможных аллергенов. Для исследований у собаки могут взять кровь или соскоб с поверхности кожи. Если врач заподозрит аллергию на пищевые продукты, он может рекомендовать на 8–12 недель перевести собаку на «исключающую диету».
Это позволит врачу определить, какой именно продукт вызывает у собаки аллергическую реакцию. В состав диеты будут включены только новые для собаки источники белка, а затем в ее рацион будут постепенно, по одному возвращать привычные продукты, отслеживая получаемый результат.
Уход за кожей собаки
Есть несколько простых способов ухода за кожей собаки, которые помогут облегчить возможные проявления аллергических реакций и поддерживать здоровье собаки в целом. Регулярное мытье собаки с применением специального шампуня помогает поддерживать кожу в чистоте и быстро снимать раздражение. Допустимо также применение ветеринарных препаратов местного действия (в форме гелей и кремов).
Кроме того, вы можете поддержать здоровье собаки, подобрав для нее рацион, богатый питательными веществами, положительно влияющими на состояние кожи. Среди таких веществ — незаменимые жирные кислоты омега-3 и -6, поддерживающие барьерную функцию кожи, а также антиоксиданты и алоэ вера, которые могут стать полезным дополнением при лечении некоторых кожных заболеваний.
Если собака расчесывает кожу, или у нее проявляются другие признаки зуда в течение нескольких дней, очень важно проконсультироваться с ветеринарным врачом и узнать, как ухаживать за кожей собаки.
Статьи по теме
Найти ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей