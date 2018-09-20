Потеря веса у собаки
Вес собаки в течение жизни будет меняться в зависимости от возраста, породы, факта стерилизации и имеющихся заболеваний. Однако если вы заметили, что ваша собака внезапно начала терять вес, то это может быть симптомом серьезного заболевания.
Не всегда внезапное снижение веса происходит из-за хронического заболевания, поэтому постарайтесь как можно скорее показать собаку ветеринарному врачу, который поможет выявить причину проблемы и назначит соответствующее лечение.
Расстройства желудочно-кишечного тракта у собак
Снижение веса может быть симптомом одного из множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые влияют на работу желудка и кишечника. Другими симптомами, на которые стоит обратить внимание, являются хроническая диарея или запор, рвота, обезвоживание и общая вялость. Если у собаки заболевание желудочно-кишечного тракта, она может потерять аппетит и начать терять вес, так как переваривание корма вызывает у нее дискомфорт.
Хроническая почечная недостаточность у собак
Серьезное распространенное заболевание, развивающееся у 2–5% всех собак, — хроническая почечная недостаточность. При этом заболевании почки собаки перестают работать эффективно и не способны выполнять выделительную или метаболическую функцию. Средний возраст постановки такого диагноза — шесть с половиной лет, то есть это заболевание чаще встречается у собак зрелого возраста. Наряду со снижением веса вы можете заметить вялость, слабость, рвоту или диарею.
Мегаэзофагус у собак
Снижение веса — это вторичный симптом заболевания, называемого мегаэзофагусом, при котором собака не может полностью переваривать и усваивать корм. У собак с этим заболеванием наблюдается отек пищевода, увеличение его в размерах и нарушение его функций – он больше не способен эффективно доставлять корм в желудок.
Заболевания печени у собак
Внезапная потеря в весе является одним из признаков ранней стадии заболеваний печени, наряду с рвотой, отказом от корма и общей вялостью.
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) у собак
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы — это заболевание, при котором собака не может эффективно переваривать корм, так как ее поджелудочная железа не вырабатывает необходимые пищеварительные ферменты или вырабатывает недостаточное их количество. Это означает, что собака не получает необходимых ей питательных веществ или достаточного количества энергии, в связи с чем теряет вес. Это заболевание также характеризуется хронической диареей и повышенным аппетитом, так как собака пытается восполнить недостаток энергии, потребляя больше корма.
Диабет у собак
К сожалению, диабет является распространенным заболеванием у собак. При плохо контролируемом диабете у собаки достаточно быстро снижается вес. Часто диабет у собак диагностируют именно при обследовании в связи со снижением веса. Как правило, диабет развивается у животных среднего или старшего возраста, с пониженной массой тела. Если ваша собака соответствует этому описанию, важно следить за стабильностью ее веса.
Что делать, если вы заметили у собаки внезапное снижение веса
Поскольку внезапная потеря в весе является распространенным симптомом некоторых непростых хронических заболеваний, таких как почечная недостаточность или диабет, очень важно при быстром снижении веса вашего питомца проконсультироваться с ветеринарным врачом. Ветеринарный врач проведет необходимые исследования, чтобы выяснить вероятную причину потери в весе, и предложит курс лечения с учетом состояния вашего питомца. Возможно, потребуется изменить рацион вашей собаки, чтобы нормализовать ее вес и, в случае обнаружения заболевания желудочно-кишечного тракта, облегчить или устранить соответствующие симптомы.
Если у вас есть какие-либо опасения относительно веса вашей собаки, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы он порекомендовал вам, что делать в этой ситуации.
Найти ветеринарного врача
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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