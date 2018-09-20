Ожирение — актуальная проблема, с которой сталкивается все больше как людей, так и собак. Многочисленные исследования, проведенные в промышленно развитых странах, показали, что каждая пятая собака страдает ожирением. Если ваша собака страдает ожирением, у нее возрастает риск развития ряда хронических заболеваний. Владельцам собак очень важно знать об этом.

Вероятность развития ожирения у собаки

Считается, что собака страдает ожирением, когда ее вес на 15–20% превышает оптимальный показатель, или когда невозможно прощупать ее ребра сквозь кожу, шерсть и ткани тела. Вероятность развития ожирения зависит от породы, генетики, возраста, пола, образа жизни, питания, а также от того, было ли животное стерилизовано.

Например, самки более предрасположены к набору веса, тогда как ожирение в два раза чаще развивается у стерилизованных собак, чем у нестерилизованных. Пищевые привычки вашего питомца и ваше поведение во время кормления имеют значительное влияние на вес собаки.

Риски для собак с ожирением

У собаки с избыточным весом или ожирением повышается риск развития серьезных сопутствующих заболеваний и патологий:

значительное сокращение продолжительности жизни;

заболевания сердца и респираторные заболевания;

диабет;

снижение иммунитета и, следовательно, риск инфекционных и других заболеваний;

заболевания костей и суставов, например артрит;

сердечно-сосудистые заболевания;

образование мочевых конкрементов (оксалатов кальция).

Кроме того, собаки с ожирением могут быть вялыми, они не проявляют интереса к физической активности и демонстрируют низкие результаты во время подвижных игр или других нагрузок.