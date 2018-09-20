Риски для здоровья собак с избыточным весом
Ожирение — актуальная проблема, с которой сталкивается все больше как людей, так и собак. Многочисленные исследования, проведенные в промышленно развитых странах, показали, что каждая пятая собака страдает ожирением. Если ваша собака страдает ожирением, у нее возрастает риск развития ряда хронических заболеваний. Владельцам собак очень важно знать об этом.
Вероятность развития ожирения у собаки
Считается, что собака страдает ожирением, когда ее вес на 15–20% превышает оптимальный показатель, или когда невозможно прощупать ее ребра сквозь кожу, шерсть и ткани тела. Вероятность развития ожирения зависит от породы, генетики, возраста, пола, образа жизни, питания, а также от того, было ли животное стерилизовано.
Например, самки более предрасположены к набору веса, тогда
как ожирение в два раза чаще развивается у стерилизованных собак, чем у
нестерилизованных. Пищевые привычки вашего питомца и ваше поведение во время
кормления имеют значительное влияние на вес собаки.
Риски для собак с ожирением
У собаки с избыточным весом или ожирением повышается риск развития серьезных сопутствующих заболеваний и патологий:
- значительное сокращение продолжительности жизни;
- заболевания сердца и респираторные заболевания;
- диабет;
- снижение иммунитета и, следовательно, риск инфекционных и других заболеваний;
- заболевания костей и суставов, например артрит;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- образование мочевых конкрементов (оксалатов кальция).
Кроме того, собаки с ожирением могут быть вялыми, они не проявляют интереса к физической активности и демонстрируют низкие результаты во время подвижных игр или других нагрузок.
Почему ожирение у собак вызывает эти проблемы?
Когда собака расходует на передвижение и игры меньше энергии, чем получает с кормом, избыток энергии накапливается у нее в организме в виде жира — развивается ожирение. Жир начинает заполнять и пространство внутренних органов (например, печени), из-за чего они начинают работать менее эффективно. Кроме того, жир начинает «обволакивать» внутренние органы животного, увеличивая нагрузку на них и снижая способность к нормальной работе. Например, артерии у собаки с ожирением испытывают более высокую нагрузку, чем у здоровой собаки, что повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Собаке с избыточным весом становится все труднее
передвигаться, а ее суставы подвергаются повышенным нагрузкам. В результате
может сложиться порочный круг, когда животное отказывается от физической
активности, которая вызывает дискомфорт, но при этом продолжает питаться в
обычном режиме, набирая вес и все меньше проявляя желание двигаться.
Как помочь собаке с избыточным весом
Начните с посещения ветеринарного врача, который сможет определить, насколько сильно животное прибавило в весе, и какие меры следует принять, чтобы помочь ему снизить массу тела. Важно, чтобы вы, как владелец, помогали своей собаке сбросить вес: строго соблюдали режим кормления, не кормили лакомствами и остатками еды со стола, тщательно следили за весом животного. Ветеринарный врач сможет порекомендовать режим кормления на основе диеты для снижения веса.
Когда вес вашей собаки начнет снижаться, вы увидите, как она постепенно возвращается к более здоровому и активному образу жизни. К тому же нормальный вес способствует долголетию. Прежде всего обратитесь за консультацией к ветеринарному врачу, который будет рад вам помочь.
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Если у вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.
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