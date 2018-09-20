Ожирение является распространенной проблемой среди собак. Исследования показали, что ожирение встречается по крайней мере у 20% взрослых собак в промышленно развитых странах. Тем не менее, вы можете помочь своей собаке снизить вес и вернуться к более здоровому образу жизни с помощью правильного корма, физических нагрузок и режима кормления.

Ожирение у собаки

Если ваша собака набрала вес и ветеринарный врач диагностировал у нее ожирение, важно понимать, как это отражается на состоянии ее здоровья в целом. Ожирение подвергает собаку риску возникновения ряда серьезных и сложных заболеваний, включая диабет, кардиореспираторные нарушения, артрит и снижение иммунитета. Самое главное, это также сокращает продолжительность жизни собаки.

Порода, возраст, генетика, пол и текущий образ жизни собаки являются факторами, способствующими ожирению или возникновению проблем со снижением веса. Понимание того, какую роль вы играете в поддержании здоровья вашей собаки, имеет решающее значение. Вы можете подобрать ей соответствующий корм, составить программу физических нагрузок и поддерживать образ жизни, в котором она нуждается, чтобы вернуть хорошую форму и здоровье.

Режим питания собаки

Поощрение правильного поведения и отношения к кормлению может иметь большое значение для снижения веса у собаки. Ветеринарный врач поможет рассчитать, сколько и какого корма необходимо давать собаке, чтобы ее вес снизился. Обязательно придерживайтесь рекомендаций — это поможет получить наилучшие результаты. Следует также распределить суточный рацион как минимум на два кормления вместо одного с большим количеством корма. Это помогает увеличить скорость усвоения корма и использования полученной энергии, а также отучить ее набрасываться на корм.

Вы и другие члены семьи должны быть непреклонны и не кормить собаку остатками еды со стола, а также не поощрять выпрашивающее поведение. Лучший способ сделать это — кормить собаку в одно и то же время из одной и той же миски в одном и том же месте, чтобы она привыкла к такому режиму. Не ешьте одновременно с собакой, чтобы не сбивать ее с толку. В идеале люди и собака должны есть в разных комнатах.