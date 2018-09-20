Как помочь собаке снизить вес
Ожирение является распространенной проблемой среди собак. Исследования показали, что ожирение встречается по крайней мере у 20% взрослых собак в промышленно развитых странах. Тем не менее, вы можете помочь своей собаке снизить вес и вернуться к более здоровому образу жизни с помощью правильного корма, физических нагрузок и режима кормления.
Ожирение у собаки
Если ваша собака набрала вес и ветеринарный врач диагностировал у нее ожирение, важно понимать, как это отражается на состоянии ее здоровья в целом. Ожирение подвергает собаку риску возникновения ряда серьезных и сложных заболеваний, включая диабет, кардиореспираторные нарушения, артрит и снижение иммунитета. Самое главное, это также сокращает продолжительность жизни собаки.
Порода, возраст, генетика, пол и текущий образ жизни собаки являются факторами, способствующими ожирению или возникновению проблем со снижением веса. Понимание того, какую роль вы играете в поддержании здоровья вашей собаки, имеет решающее значение. Вы можете подобрать ей соответствующий корм, составить программу физических нагрузок и поддерживать образ жизни, в котором она нуждается, чтобы вернуть хорошую форму и здоровье.
Режим питания собаки
Поощрение правильного поведения и отношения к кормлению может иметь большое значение для снижения веса у собаки. Ветеринарный врач поможет рассчитать, сколько и какого корма необходимо давать собаке, чтобы ее вес снизился. Обязательно придерживайтесь рекомендаций — это поможет получить наилучшие результаты. Следует также распределить суточный рацион как минимум на два кормления вместо одного с большим количеством корма. Это помогает увеличить скорость усвоения корма и использования полученной энергии, а также отучить ее набрасываться на корм.
Вы и другие члены семьи должны быть непреклонны и не кормить собаку остатками еды со стола, а также не поощрять выпрашивающее поведение. Лучший способ сделать это — кормить собаку в одно и то же время из одной и той же миски в одном и том же месте, чтобы она привыкла к такому режиму. Не ешьте одновременно с собакой, чтобы не сбивать ее с толку. В идеале люди и собака должны есть в разных комнатах.
Выбор оптимального корма для собаки с избыточным весом
Может показаться, что проблема избыточного веса решается простым снижением количества потребляемого корма, однако делать так не рекомендуется. В этом случае собака может получать недостаточное количество необходимых питательных веществ, а также возможно появление нежелательного поведения, такого как агрессия или выпрашивание корма.
Лучше выбрать корм, разработанный специально для программ снижения веса. Такой корм содержит высокопереваримые протеины, и таким образом собака будет получать необходимое количество энергии при пониженной калорийности. В состав некоторых современных кормов для снижения веса входят особые ингредиенты, например комплекс различных видов пищевой клетчатки, поддерживающий у собаки ощущение сытости.
Поскольку корма с низким содержанием углеводов способствуют замедлению пищеварения и позволяют лучше контролировать уровень глюкозы в крови, они полезны для собак, страдающих одновременно избыточным весом и диабетом. Таким собакам могут быть показаны специальные ветеринарные диеты с низким содержанием углеводов. Подобные диеты, применяемые под наблюдением ветеринарного врача, могут улучшить состояние собаки.
Физическая активность для снижения веса собаки
Если здоровье собаки позволяет, обеспечьте ей регулярную физическую активность на открытом воздухе. Чтобы собака могла привыкнуть к нагрузкам, не старайтесь выполнить недельный объем упражнений за выходные — проводите короткие сеансы в течение всей недели. Если вашей собаке тяжело совершать длительные прогулки, выберите плавание — это один из самых полезных и эффективных видов физической активности.
Внесение этих незначительных изменений в жизнь вашего питомца поможет собаке достичь оптимального веса и вернуться к здоровому образу жизни. Всю необходимую информацию о кормах, физических нагрузках и других методах борьбы с избыточным весом можно получить у ветеринарного врача.
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