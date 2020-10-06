Досуг собак во время карантина
Эпидемия COVID-19 изменила повседневную жизнь людей во всем мире и, конечно, это повлияло на ритм жизни вашей собаки.
Возможно сейчас она спит, ест и гуляет в другое время, чем раньше, или вынуждена надолго оставаться в помещении из-за карантинных ограничений. Такие изменения могут спровоцировать стресс и скуку, поэтому важно установить новый распорядок дня и использовать игрушки, стимулирующие мозговую деятельность собак.
Признаки того, что вашей собаке нужны упражнения для стимуляции мозговой деятельности
Собака, которому не хватает стимуляции мозговой деятельности будет ощущать фрустрацию и искать другие способы для выхода своей энергии. А это может привести к появлению проблемного поведения: чрезмерная вокализация, рытье поверхностей, прыжки, тревожность, уничтожение предметов. Если ваша собака проявляет один или несколько из этих признаков, возможно, ей скучно и не хватает упражнений для развития мозга.
Как организовать досуг собаки
Хотя пандемия и создала ряд проблем для владельцев собак, существует множество способов поиграть со своими питомцами в доме. Как насчет игр с запахами и тренировочных упражнений? Предложите также игрушки-головоломки. Подобная активность не только будет стимулировать собаку, но и укрепит вашу с ней связь.
Предложите головоломку с кормом внутри
Собак мотивирует еда, потому любая деятельность, при которой им приходится работать за еду или лакомства, будет приносить им удовольствие. Простой способ разнообразить потребление пищи — это приобрести миску-головоломку для собак. Таким образом вы поощряете собаку добывать еду, преодолевая выступы, впадины и зазубрины. Такие миски подойдут для собак, которые слишком быстро едят или глотают корм целиком.
После того как собака разобралась с этой головоломкой, можно переходить к более сложным игрушкам, требующим развития аналитических навыков.
Игрушки с кормом — прекрасный способ занять вашего питомца надолго. Однако помните, что не следует слишком быстро повышать сложность заданий, поскольку собака может разочароваться и забросить это занятие.
«Использование вкусностей и крокет в мисках-головоломках уменьшает скорость потребления пищи собакой, в тоже время повышая ее уровень активности и концентрации внимания. Убедитесь, что крокеты и перекусы для игр учтены в дневном рационе собаки». .
Новые умения и навыки
Обучение, безусловно, стимулирует умственную активность собаки. Сначала можно поработать над простыми командами и основными уроками послушания, а затем переходить к более сложным навыкам.
Выбирайте задания в соответствии с уровнем вашего питомца и не растягивайте их во времени — два-три 5-минутных занятия в день вполне достаточно. Если процесс обучения окажется слишком сложным для собаки, она может быстро утратить к нему интерес.
Независимо от успеха обучения активно поддерживайте и вознаграждайте своего питомца игрушками или лакомствами. Не забывайте при этом, что любые перекусы должны быть учтены в ежедневном рационе. После приобретения новой привычки закрепите ее, поощряя собаку использовать ее разными способами. Чтобы разнообразить занятия, дайте ей команду искать и приносить вам разные предметы.
Участие в собачьих видах спорта
Совместные занятия спортом — полезный и захватывающий способ построения партнерских отношений. Такая деятельность укрепит связь между вами и вашим питомцем. Занятия спортом являются одним из самых эффективных способов снизить риск ожирения, предупредить возникновение проблем с дыханием и сердечных заболеваний. Хотя много спортивных мероприятий на открытом воздухе и занятий с собаками отменили или перенесли в связи с пандемией, вы можете найти время для физической активности дома.
«Эти занятия не только обеспечивают стимуляцию мозга и физическую активность собаки, но и дают возможность владельцам улучшить свою физическую форму».
Упражнения на развитие ловкости собак, предусматривающие прыжки, ползание и преодоление домашних препятствий, увлекательное занятие для вашего питомца. Игра с фрисби во дворе также будет воспринята с интересом. Убедитесь, что перед началом игры вы устранили все потенциальные опасности, контролируйте продолжительность и интенсивность игр и не забывайте о свободном доступе к чистой воде, чтобы предупредить обезвоживание организма животного.
Игра с запахами
Нюх играет ключевую роль в познании мира собаками. Они постоянно используют нюх для сбора информации и оценивания пищи.
На этом построены игры с запахами, которые обучают собаку показывать или сообщать владельцам, какой именно запах они ощущают. Такая активность очень стимулирует животное.
Самые простые игры с запахами предусматривают перепрятывание пищи в разных местах, чтобы собака ее искала. Вы можете играть в эти игры в помещении на твердой поверхности, которую легко мыть, или во дворе или саду.
Более сложные задания предполагают поиск спрятанных игрушек или лакомств, упакованных в бумажный пакет или коробку, и отрабатывание команды отыскать правильный предмет среди множества других. Проконтролируйте, чтобы ваша собака не проглотила лакомства вместе с коробкой или пакетом.
Популярная игра для собак: возьмите форму для выпечки кексов, заполните несколько отверстий крокетами, а затем все отверстия закройте теннисными мячиками. Собаке необходимо будет переместить мячики, чтобы разгадать головоломку и найти крокеты. Не забывайте учитывать все полученные вашим питомцем перекусы в ежедневном рационе, чтобы предупредить чрезмерное потребление калорий.
Меняйте игрушкиДаже самые лучшие игрушки-головоломки со временем утрачивают свою привлекательность для собак, потому старайтесь часто менять их, чтобы собаке не было скучно. Старые игрушки будут восприниматься как новые, если вы уберете их на некоторое время, а затем снова предложите собаке.Хотя собаке и необходимы активные упражнения и игры для развития мозговой деятельности, ему также нужно и время для себя. Если ваш питомец не привык к тому, что вы постоянно находитесь дома, ему может понадобиться личное пространство и время, чтобы побыть в одиночестве.Собака может прятаться в другой комнате или проявлять раздражение в вашем присутствии. Признаки, на которые следует обратить внимание: зевание, облизывание, рычание. Заметив такое поведение, советуем вам оставить собаку в покое и подождать, пока она сама не придет к вам . В случае необходимости обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить другие возможные причины такого поведения.
Оставайтесь активнымиВ зависимости от места проживания могут существовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, относительно того, где, как и когда можно выгуливать собак. Мы понимаем, что могут возникать трудности, но по возможности попробуйте разработать график активного отдыха на природе и старайтесь поддерживать привычный режим дня вашей собаки. Каждая прогулка должна быть интересной. Дайте собаке время обнюхать территорию и найдите места, где ваш питомец может свободно побегать. Это поможет поддержать его физическую и умственную активность во время прогулки. Какими бы играми, упражнениями и занятиями вы ни стимулировали собаку, не забывайте постоянно следить за животным и поддерживать положительный настрой. В случае необходимости обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
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