Досуг собак во время карантина

Упражнения на развитие ловкости собак, предусматривающие прыжки, ползание и преодоление домашних препятствий, увлекательное занятие для вашего питомца. Игра с фрисби во дворе также будет воспринята с интересом. Убедитесь, что перед началом игры вы устранили все потенциальные опасности, контролируйте продолжительность и интенсивность игр и не забывайте о свободном доступе к чистой воде, чтобы предупредить обезвоживание организма животного.

Игра с запахами

Нюх играет ключевую роль в познании мира собаками. Они постоянно используют нюх для сбора информации и оценивания пищи.

На этом построены игры с запахами, которые обучают собаку показывать или сообщать владельцам, какой именно запах они ощущают. Такая активность очень стимулирует животное.

Самые простые игры с запахами предусматривают перепрятывание пищи в разных местах, чтобы собака ее искала. Вы можете играть в эти игры в помещении на твердой поверхности, которую легко мыть, или во дворе или саду.

Более сложные задания предполагают поиск спрятанных игрушек или лакомств, упакованных в бумажный пакет или коробку, и отрабатывание команды отыскать правильный предмет среди множества других. Проконтролируйте, чтобы ваша собака не проглотила лакомства вместе с коробкой или пакетом.

Популярная игра для собак: возьмите форму для выпечки кексов, заполните несколько отверстий крокетами, а затем все отверстия закройте теннисными мячиками. Собаке необходимо будет переместить мячики, чтобы разгадать головоломку и найти крокеты. Не забывайте учитывать все полученные вашим питомцем перекусы в ежедневном рационе, чтобы предупредить чрезмерное потребление калорий.

Меняйте игрушки

Хотя собаке и необходимы активные упражнения и игры для развития мозговой деятельности, ему также нужно и время для себя. Если ваш питомец не привык к тому, что вы постоянно находитесь дома, ему может понадобиться личное пространство и время, чтобы побыть в одиночестве.Собака может прятаться в другой комнате или проявлять раздражение в вашем присутствии. Признаки, на которые следует обратить внимание: зевание, облизывание, рычание. Заметив такое поведение, советуем вам оставить собаку в покое и подождать, пока она сама не придет к вам . В случае необходимости обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы исключить другие возможные причины такого поведения.





Оставайтесь активными

В зависимости от места проживания могут существовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса, относительно того, где, как и когда можно выгуливать собак. Мы понимаем, что могут возникать трудности, но по возможности попробуйте разработать график активного отдыха на природе и старайтесь поддерживать привычный режим дня вашей собаки. Каждая прогулка должна быть интересной. Дайте собаке время обнюхать территорию и найдите места, где ваш питомец может свободно побегать. Это поможет поддержать его физическую и умственную активность во время прогулки. Какими бы играми, упражнениями и занятиями вы ни стимулировали собаку, не забывайте постоянно следить за животным и поддерживать положительный настрой. В случае необходимости обратитесь к вашему ветеринарному врачу.



Даже самые лучшие игрушки-головоломки со временем утрачивают свою привлекательность для собак, потому старайтесь часто менять их, чтобы собаке не было скучно. Старые игрушки будут восприниматься как новые, если вы уберете их на некоторое время, а затем снова предложите собаке.