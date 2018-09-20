Уход за собакой в холодную погоду

До наступления холодов рекомендуется принять несколько общих мер предосторожности, которые помогут вашей собаке благополучно перенести зиму. Начните с посещения ветеринарного врача, чтобы он осмотрел вашего питомца перед началом зимы и выявил возможные проблемы со здоровьем.

Важно знать, что правильный груминг очень важен для здоровья собаки в зимнее время. Тяжелая и спутанная шерсть недостаточно хорошо защищает кожу собаки при очень низких температурах. Если ваш питомец проводит много времени на улице, регулярно проверяйте, нет ли обморожения ушей и лап. Зимой можно подстригать шерсть между подушечками лап, чтобы между ними не намерзал лед.

Физическая активность на улице в холодную погоду

В зимнее время намного приятнее лежать в тепле на диване, чем выходить на мороз, но для собак очень важна регулярная физическая активность, которая позволяет избежать появления избыточного веса и свести к минимуму риск развития стресса, вялости и угнетенного состояния. Щенки, которые не расходуют избыток энергии из-за недостаточной физической активности, особенно склонны к возникновению поведенческих проблем. Они могут скулить, подолгу лаять, выкапывать что-либо, грызть предметы, кусаться или слишком грубо играть.



Сделайте пребывание вашего питомца на улице увлекательным: вместо короткой вылазки во двор отправьтесь на прогулку по парку или на природу. Даже если вы просто выберете новую дорогу, это активизирует органы чувств собаки благодаря новым визуальным стимулам и запахам. Можно придумать для питомца новые развлечения во дворе, например построить полосу препятствий или предложить новые игрушки. Очень важно поддерживать физическую активность собаки в зимние месяцы.