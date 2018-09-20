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Уход за собакой в холодную погоду

Чтобы собака благополучно перенесла зиму, рекомендуется принять несколько общих мер предосторожности. Начните с посещения ветеринарного врача, чтобы он осмотрел вашего питомца перед началом зимы и выявил возможные проблемы со здоровьем.
Взрослая бернская горная собака стоит на улице на заснеженной пешеходной дорожке.

До наступления холодов рекомендуется принять несколько общих мер предосторожности, которые помогут вашей собаке благополучно перенести зиму. Начните с посещения ветеринарного врача, чтобы он осмотрел вашего питомца перед началом зимы и выявил возможные проблемы со здоровьем.

Важно знать, что правильный груминг очень важен для здоровья собаки в зимнее время. Тяжелая и спутанная шерсть недостаточно хорошо защищает кожу собаки при очень низких температурах. Если ваш питомец проводит много времени на улице, регулярно проверяйте, нет ли обморожения ушей и лап. Зимой можно подстригать шерсть между подушечками лап, чтобы между ними не намерзал лед.

Физическая активность на улице в холодную погоду

В зимнее время намного приятнее лежать в тепле на диване, чем выходить на мороз, но для собак очень важна регулярная физическая активность, которая позволяет избежать появления избыточного веса и свести к минимуму риск развития стресса, вялости и угнетенного состояния. Щенки, которые не расходуют избыток энергии из-за недостаточной физической активности, особенно склонны к возникновению поведенческих проблем. Они могут скулить, подолгу лаять, выкапывать что-либо, грызть предметы, кусаться или слишком грубо играть.

Сделайте пребывание вашего питомца на улице увлекательным: вместо короткой вылазки во двор отправьтесь на прогулку по парку или на природу. Даже если вы просто выберете новую дорогу, это активизирует органы чувств собаки благодаря новым визуальным стимулам и запахам. Можно придумать для питомца новые развлечения во дворе, например построить полосу препятствий или предложить новые игрушки. Очень важно поддерживать физическую активность собаки в зимние месяцы. 

Щенки хюгенхунда стоят на пороге дома, покрытом снегом.

Кормление с учетом уровня активности и типа телосложения

Как правило, щенки и молодые собаки сжигают больше калорий, поэтому потребности в энергии у них выше. Для удовлетворения потребностей в энергии необходимо питание, которое содержит высококачественные протеины и жиры. У собак более старшего возраста и менее активных собак потребности в энергии ниже, и им нужно питание, учитывающее эти потребности.

Мелким собакам необходимо получать больше энергии из корма, чем более крупным. Помните, что определенные пищевые потребности собак зависят от их состояния здоровья, уровня активности и возраста.

В холодные зимние месяцы все животные, независимо от размеров, породы и возраста, интуитивно увеличивают потребление калорий, поэтому собаке необходимы регулярные физические нагрузки.

Как выявить восприимчивость собак к неблагоприятным погодным условиям

 «Мороз хватает за щеки» — фраза, знакомая нам с детства. Следует помнить, что собаки даже более восприимчивы к неблагоприятным последствиям холодной погоды, чем люди.

Несмотря на то что у многих собак густая шерсть, которая помогает сохранять тепло при низких температурах, некоторым собакам короткошерстных пород, а также мелким собакам, щенкам и животным зрелого возраста может потребоваться дополнительная защита от холода, например свитер или жилет. Выбирайте одежду из водоотталкивающего материала, который плотно облегает, но позволяет теплому воздуху циркулировать между телом животного и тканью.

Внимательно следите за признаками, свидетельствующими о том, что собака испытывает дискомфорт из-за холода. Так, если она дрожит, съеживается, постоянно поднимает лапы или предпринимает попытки вернуться в дом, скорее всего, она замерзла. Вот простое, но действенное правило: если температура слишком низкая для вас, то же самое можно сказать и о вашем питомце.

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