Уход за собакой в холодную погоду
До наступления холодов рекомендуется принять несколько общих мер предосторожности, которые помогут вашей собаке благополучно перенести зиму. Начните с посещения ветеринарного врача, чтобы он осмотрел вашего питомца перед началом зимы и выявил возможные проблемы со здоровьем.
Важно знать, что правильный груминг очень важен для здоровья собаки в зимнее время. Тяжелая и спутанная шерсть недостаточно хорошо защищает кожу собаки при очень низких температурах. Если ваш питомец проводит много времени на улице, регулярно проверяйте, нет ли обморожения ушей и лап. Зимой можно подстригать шерсть между подушечками лап, чтобы между ними не намерзал лед.
Физическая активность на улице в холодную погоду
В зимнее время намного приятнее лежать в тепле на диване, чем выходить на мороз, но для собак очень важна регулярная физическая активность, которая позволяет избежать появления избыточного веса и свести к минимуму риск развития стресса, вялости и угнетенного состояния. Щенки, которые не расходуют избыток энергии из-за недостаточной физической активности, особенно склонны к возникновению поведенческих проблем. Они могут скулить, подолгу лаять, выкапывать что-либо, грызть предметы, кусаться или слишком грубо играть.
Сделайте пребывание вашего питомца на улице увлекательным: вместо короткой вылазки во двор отправьтесь на прогулку по парку или на природу. Даже если вы просто выберете новую дорогу, это активизирует органы чувств собаки благодаря новым визуальным стимулам и запахам. Можно придумать для питомца новые развлечения во дворе, например построить полосу препятствий или предложить новые игрушки. Очень важно поддерживать физическую активность собаки в зимние месяцы.
Кормление с учетом уровня активности и типа телосложения
Как правило, щенки и молодые собаки сжигают больше калорий, поэтому потребности в энергии у них выше. Для удовлетворения потребностей в энергии необходимо питание, которое содержит высококачественные протеины и жиры. У собак более старшего возраста и менее активных собак потребности в энергии ниже, и им нужно питание, учитывающее эти потребности.
Мелким собакам необходимо получать больше энергии из корма, чем более крупным. Помните, что определенные пищевые потребности собак зависят от их состояния здоровья, уровня активности и возраста.
В холодные зимние месяцы все животные, независимо от размеров, породы и возраста, интуитивно увеличивают потребление калорий, поэтому собаке необходимы регулярные физические нагрузки.
Как выявить восприимчивость собак к неблагоприятным погодным условиям
«Мороз хватает за щеки» — фраза, знакомая нам с детства. Следует помнить, что собаки даже более восприимчивы к неблагоприятным последствиям холодной погоды, чем люди.
Несмотря на то что у многих собак густая шерсть, которая помогает сохранять тепло при низких температурах, некоторым собакам короткошерстных пород, а также мелким собакам, щенкам и животным зрелого возраста может потребоваться дополнительная защита от холода, например свитер или жилет. Выбирайте одежду из водоотталкивающего материала, который плотно облегает, но позволяет теплому воздуху циркулировать между телом животного и тканью.
Внимательно следите за признаками, свидетельствующими о том, что собака испытывает дискомфорт из-за холода. Так, если она дрожит, съеживается, постоянно поднимает лапы или предпринимает попытки вернуться в дом, скорее всего, она замерзла. Вот простое, но действенное правило: если температура слишком низкая для вас, то же самое можно сказать и о вашем питомце.
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