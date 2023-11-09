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Гастроэнтерит у собак: симптомы и как лечить

Гастроэнтерит у собак – это опасное заболевание, при несвоевременном лечении или самолечении оно может привести даже к смерти животного. Поэтому стоит знать о нем как можно больше, чтобы выявить и не допустить повторного заражения.

Что такое гастроэнтерит?

Гастроэнтерит – это воспалительный процесс, локализованный в слизистых и мышечных тканях желудочно-кишечного тракта. Неправильное лечение может вызвать осложнения и на другие органы животного: сердце, почки, печень.

Существует несколько различных форм гастроэнтерита, каждая из них требует специального лечения. Заболевание опасно для всех пород собак. Часто наблюдается у щенков и молодых собак. 

Симптомы гастроэнтерита

Гастроэнтерит у собак часто имеет такие симптомы:

  • Скачки температуры, повышение до 40 градусов.

  • Плохой аппетит, отказ от еды.

  • Рвота. Даже нечастая рвота указывает на присутствие в организме вируса.

  • Сухой нос и слизистые пасти, заметен налет на языке.

  • Колики в животе, сильное газообразование, что вызывает боли и животное скулит.

  • Испражнения оранжевого, красного, бурого, серого цвета, с прожилками крови и слизью.

  • Появление неприятного запаха изо рта, напоминает запах гнили.

Эти симптомы все одновременно встречаются в самых тяжелых, запущенных случаях заболевания. 

Причины гастроэнтерита у собак

Существует несколько факторов, способных вызвать гастроэнтерит:

  • Неправильный рацион. Если питание собаки несбалансированное, плохого качества, с низким содержанием питательных веществ, от этого в первую очередь страдает ЖКТ

  • Переедание. Хозяева часто балуют своих питомцев различными лакомствами. В результате происходит переедание, что провоцирует чрезмерную нагрузку на систему пищеварения. Также сюда можно отнести употребление жирной или острой пищи, что также неприемлемо для животных.

  • Загрязненная вода для питья. Собака может выпить воды из лужи во время прогулки и этого уже будет достаточно для развития воспаления.

  • Прием различных препаратов. Для организма животного могут быть  опасны различные пищевые добавки или лекарства, использование которых в первую очередь отразится на органах ЖКТ.

  • Аллергия на определенные продукты. 

Распространенной причиной гастроэнтерита становится подобранная на улице еда. Она содержит различные патогенные микроорганизмы, которые могут спровоцировать заболевание. Также гастроэнтерит в некоторых случаях может передаваться через инфицированные фекалии и рвотные выделения. Здоровой собаке достаточно несколько раз прикоснуться к ним носом, а затем облизаться языком, чтобы вирус попал в организм.

Виды гастроэнтерита у собак

Гастроэнтерит у собак делится на такие виды:

 По вирусной этиологии и степени локализации патологии гастроэнтерит подразделяется на типы:

крупозный;
геморрагический;
дифтерический;
флегмозный;
смешанный.
По анализу анамнеза возникновения и способу течения гастроэнтерит классифицируется как первичный или вторичный, хронический или острый.

Парвовирусный гастроэнтерит

Парвовирус собак считается одним из наиболее тяжелых вирусных заболеваний. Он быстро передается от животного к животному через подстилку, предметы гигиены или еду. Переносчиками инфекции могут быть уже переболевшие животные. Парвовирусом могут заболеть собаки разного возраста, но чаще им болеют щенки до 1 года.

Парвовирусный гастроэнтерит отличается такими симптомами:

  1. При легких формах заболевания у собаки наблюдается выраженная апатия, жидкий стул и отсутствие аппетита, в условиях своевременного лечения к 5-му дню болезни состояние стабилизируется.

  2. В тяжелых формах парвовирусного гастроэнтерита у животного характерны такие признаки, как понос до 6–8 раз на день, полный отказ от пищи, рвота до 5 раз в сутки (в рвотных массах желудочная слизь и остатки непереваренной пищи), спазматические боли в области живота, слюноотделение и повышение температуры до 40 градусов.

Собаку опасно лечить самостоятельно в домашних условиях, без осмотра и назначения врача.

Коронавирусный гастроэнтерит

Эта форма заболевания опасна для животных с низким иммунитетом. Им чаще болеют щенки, чем молодые и взрослые собаки. Самый высокий уровень заболеваемости у щенков в возрасте до 6 месяцев. Чаще наблюдается у тех животных, которые живут или гуляют группами.Заболевшие собаки обезвожены и истощены. Инфекционный гастроэнтерит у собак проявляется так:

  • Рвота, но не частая, через непродолжительное время после приема пищи.

  • Понос оранжево-красного цвета с резким неприятным запахом.

  • Температура тела не повышается.

Болезнь может протекать без симптомов или со слабо выраженными симптомами, в скрытой форме. Острое течение коронавирусного гастроэнтерита характеризуется рвотой и поносом с кровяными вкраплениями. При соединении нескольких инфекций (сверхострая форма) смерть у щенков наступает в течение двух суток.

Диагностика

Диагностировать заболевание, его тип и степень тяжести должен только ветеринарный врач. Диагностика начинается со сбора необходимой информации, а именно с определения того, что стало причиной заболевания. Хозяин подробно рассказывает о ежедневном рационе, что в него входит, какие дополнительные лакомства получала собака на протяжении нескольких дней.

Далее проводится полный перечень мест выгула, совместных прогулок с другими животными. Также владелец должен сообщить, любит ли собака подбирать предметы или еду с земли, есть траву во время прогулки или пить воду из луж и открытых водоемов. Затем врач осматривает животное, а после назначает дополнительные исследования, такие как анализ крови и кала, ПЦР-исследования на вирусные инфекции, УЗИ брюшной полости, рентген, гастроскопию и т.д.

Заключительный этап – определение степени тяжести заболевания, примерный период его развития и методы лечения. Диагностировать признаки гастроэнтерита у собаки самостоятельно не рекомендуется, постольку его можно спутать с другими похожими заболеваниями. Ставить диагноз должен только врач.

Лечение

Лечение энтерита проводится комплексно, то есть одновременно принимать лекарственные препараты и соблюдать диету. Эффекта не будет, если принимать препараты, но перегружать желудок тяжелой и несбалансированной пищей. И наоборот, если не принимать препараты для снятия воспаления и уничтожения микробов, то диета может еще больше истощить организм.

После гастроэнтерита у собак бывают такие последствия: снижение веса и его медленный набор до нормы, ухудшение состояния шерсти, нарушение микрофлоры кишечника, плохое всасывание пищевых веществ или не переваривание желудком некоторых продуктов. Чтобы быстро вернуть организм животного в норму нужно правильное,а главное, сбалансированное питание.

Профилактика

Необходимо соблюдать несколько правил для профилактики этого заболевания:

  1. Регулярно и своевременно проводить обработку от всех видов паразитов.

  2. Вакцинировать питомца по графику. 

  3. Контролировать собаку во время прогулок. Следите, чтобы животное не поднимало ничего с земли.

  4. Обеспечить животное сбалансированным питанием, которое соответствует возрасту, породе, способу жизни.

Диета и особое питание при гастроэнтерите

Во время лечения гастроэнтерита питание должно быть сбалансированным и легкоусваиваемым. Вариант такой диеты – линейка Gastrointestinal Royal Canin с высоким уровнем энергии. Особенности:

  • Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

  • Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

  • Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.

  • . Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.

При каких заболевания назначается корм:

  • Острая и хроническая диарея.

  • Гастрит.

  • Гастроэнтерит

  • Воспалительные заболевания кишечника (IBD).

  • Колит.

  • Экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

  • Синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике.

  • Нарушение пищеварения/мальабсорбция.

  • Дисрексия, повторное кормление после операции.

Перед применением корма обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, так как только специалист сможет подобрать правильный рацион питания при заболевании ЖКТ.  

Может ли собака заболеть энтеритом второй раз? Все зависит от вас, хозяева, как вы следите и ухаживаете за животным. Но правильное питание станет профилактикой инфекциям, которые попадают в организм вашего питомца.


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