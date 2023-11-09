Гастроэнтерит у собак – это опасное заболевание, при несвоевременном лечении или самолечении оно может привести даже к смерти животного. Поэтому стоит знать о нем как можно больше, чтобы выявить и не допустить повторного заражения.

Что такое гастроэнтерит?

Гастроэнтерит – это воспалительный процесс, локализованный в слизистых и мышечных тканях желудочно-кишечного тракта. Неправильное лечение может вызвать осложнения и на другие органы животного: сердце, почки, печень.

Существует несколько различных форм гастроэнтерита, каждая из них требует специального лечения. Заболевание опасно для всех пород собак. Часто наблюдается у щенков и молодых собак.

Симптомы гастроэнтерита

Гастроэнтерит у собак часто имеет такие симптомы:

Скачки температуры, повышение до 40 градусов.

Плохой аппетит, отказ от еды.

Рвота. Даже нечастая рвота указывает на присутствие в организме вируса.

Сухой нос и слизистые пасти, заметен налет на языке.

Колики в животе, сильное газообразование, что вызывает боли и животное скулит.

Испражнения оранжевого, красного, бурого, серого цвета, с прожилками крови и слизью.

Появление неприятного запаха изо рта, напоминает запах гнили.

Эти симптомы все одновременно встречаются в самых тяжелых, запущенных случаях заболевания.

Причины гастроэнтерита у собак

Существует несколько факторов, способных вызвать гастроэнтерит:

Неправильный рацион. Если питание собаки несбалансированное, плохого качества, с низким содержанием питательных веществ, от этого в первую очередь страдает ЖКТ.

Переедание. Хозяева часто балуют своих питомцев различными лакомствами. В результате происходит переедание, что провоцирует чрезмерную нагрузку на систему пищеварения. Также сюда можно отнести употребление жирной или острой пищи, что также неприемлемо для животных.

Загрязненная вода для питья. Собака может выпить воды из лужи во время прогулки и этого уже будет достаточно для развития воспаления.

Прием различных препаратов. Для организма животного могут быть опасны различные пищевые добавки или лекарства, использование которых в первую очередь отразится на органах ЖКТ.

Аллергия на определенные продукты.

Распространенной причиной гастроэнтерита становится подобранная на улице еда. Она содержит различные патогенные микроорганизмы, которые могут спровоцировать заболевание. Также гастроэнтерит в некоторых случаях может передаваться через инфицированные фекалии и рвотные выделения. Здоровой собаке достаточно несколько раз прикоснуться к ним носом, а затем облизаться языком, чтобы вирус попал в организм.

Виды гастроэнтерита у собак

Гастроэнтерит у собак делится на такие виды:

По вирусной этиологии и степени локализации патологии гастроэнтерит подразделяется на типы:

• крупозный;

• геморрагический;

• дифтерический;

• флегмозный;

• смешанный.

По анализу анамнеза возникновения и способу течения гастроэнтерит классифицируется как первичный или вторичный, хронический или острый.

Парвовирусный гастроэнтерит

Парвовирус собак считается одним из наиболее тяжелых вирусных заболеваний. Он быстро передается от животного к животному через подстилку, предметы гигиены или еду. Переносчиками инфекции могут быть уже переболевшие животные. Парвовирусом могут заболеть собаки разного возраста, но чаще им болеют щенки до 1 года.

Парвовирусный гастроэнтерит отличается такими симптомами:

При легких формах заболевания у собаки наблюдается выраженная апатия, жидкий стул и отсутствие аппетита, в условиях своевременного лечения к 5-му дню болезни состояние стабилизируется. В тяжелых формах парвовирусного гастроэнтерита у животного характерны такие признаки, как понос до 6–8 раз на день, полный отказ от пищи, рвота до 5 раз в сутки (в рвотных массах желудочная слизь и остатки непереваренной пищи), спазматические боли в области живота, слюноотделение и повышение температуры до 40 градусов.

Собаку опасно лечить самостоятельно в домашних условиях, без осмотра и назначения врача.

Коронавирусный гастроэнтерит

Эта форма заболевания опасна для животных с низким иммунитетом. Им чаще болеют щенки, чем молодые и взрослые собаки. Самый высокий уровень заболеваемости у щенков в возрасте до 6 месяцев. Чаще наблюдается у тех животных, которые живут или гуляют группами.Заболевшие собаки обезвожены и истощены. Инфекционный гастроэнтерит у собак проявляется так:

Рвота, но не частая, через непродолжительное время после приема пищи.

Понос оранжево-красного цвета с резким неприятным запахом.

Температура тела не повышается.

Болезнь может протекать без симптомов или со слабо выраженными симптомами, в скрытой форме. Острое течение коронавирусного гастроэнтерита характеризуется рвотой и поносом с кровяными вкраплениями. При соединении нескольких инфекций (сверхострая форма) смерть у щенков наступает в течение двух суток.

Диагностика

Диагностировать заболевание, его тип и степень тяжести должен только ветеринарный врач. Диагностика начинается со сбора необходимой информации, а именно с определения того, что стало причиной заболевания. Хозяин подробно рассказывает о ежедневном рационе, что в него входит, какие дополнительные лакомства получала собака на протяжении нескольких дней.

Далее проводится полный перечень мест выгула, совместных прогулок с другими животными. Также владелец должен сообщить, любит ли собака подбирать предметы или еду с земли, есть траву во время прогулки или пить воду из луж и открытых водоемов. Затем врач осматривает животное, а после назначает дополнительные исследования, такие как анализ крови и кала, ПЦР-исследования на вирусные инфекции, УЗИ брюшной полости, рентген, гастроскопию и т.д.

Заключительный этап – определение степени тяжести заболевания, примерный период его развития и методы лечения. Диагностировать признаки гастроэнтерита у собаки самостоятельно не рекомендуется, постольку его можно спутать с другими похожими заболеваниями. Ставить диагноз должен только врач.

Лечение

Лечение энтерита проводится комплексно, то есть одновременно принимать лекарственные препараты и соблюдать диету. Эффекта не будет, если принимать препараты, но перегружать желудок тяжелой и несбалансированной пищей. И наоборот, если не принимать препараты для снятия воспаления и уничтожения микробов, то диета может еще больше истощить организм.

После гастроэнтерита у собак бывают такие последствия: снижение веса и его медленный набор до нормы, ухудшение состояния шерсти, нарушение микрофлоры кишечника, плохое всасывание пищевых веществ или не переваривание желудком некоторых продуктов. Чтобы быстро вернуть организм животного в норму нужно правильное,а главное, сбалансированное питание.

Профилактика

Необходимо соблюдать несколько правил для профилактики этого заболевания:

Регулярно и своевременно проводить обработку от всех видов паразитов. Вакцинировать питомца по графику. Контролировать собаку во время прогулок. Следите, чтобы животное не поднимало ничего с земли. Обеспечить животное сбалансированным питанием, которое соответствует возрасту, породе, способу жизни.

Диета и особое питание при гастроэнтерите

Во время лечения гастроэнтерита питание должно быть сбалансированным и легкоусваиваемым. Вариант такой диеты – линейка Gastrointestinal Royal Canin с высоким уровнем энергии. Особенности:

Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.

Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.

Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.

. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.

При каких заболевания назначается корм:

Острая и хроническая диарея.

Гастрит.

Гастроэнтерит

Воспалительные заболевания кишечника (IBD).

Колит.

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

Синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике.

Нарушение пищеварения/мальабсорбция.

Дисрексия, повторное кормление после операции.

Перед применением корма обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, так как только специалист сможет подобрать правильный рацион питания при заболевании ЖКТ.

Может ли собака заболеть энтеритом второй раз? Все зависит от вас, хозяева, как вы следите и ухаживаете за животным. Но правильное питание станет профилактикой инфекциям, которые попадают в организм вашего питомца.