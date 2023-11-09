Гастроэнтерит у собак: симптомы и как лечить
Гастроэнтерит у собак – это опасное заболевание, при несвоевременном лечении или самолечении оно может привести даже к смерти животного. Поэтому стоит знать о нем как можно больше, чтобы выявить и не допустить повторного заражения.
Что такое гастроэнтерит?
Гастроэнтерит – это воспалительный процесс, локализованный в слизистых и мышечных тканях желудочно-кишечного тракта. Неправильное лечение может вызвать осложнения и на другие органы животного: сердце, почки, печень.
Существует несколько различных форм гастроэнтерита, каждая из них требует специального лечения. Заболевание опасно для всех пород собак. Часто наблюдается у щенков и молодых собак.
Симптомы гастроэнтерита
Гастроэнтерит у собак часто имеет такие симптомы:
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Скачки температуры, повышение до 40 градусов.
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Плохой аппетит, отказ от еды.
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Рвота. Даже нечастая рвота указывает на присутствие в организме вируса.
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Сухой нос и слизистые пасти, заметен налет на языке.
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Колики в животе, сильное газообразование, что вызывает боли и животное скулит.
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Испражнения оранжевого, красного, бурого, серого цвета, с прожилками крови и слизью.
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Появление неприятного запаха изо рта, напоминает запах гнили.
Эти симптомы все одновременно встречаются в самых тяжелых, запущенных случаях заболевания.
Причины гастроэнтерита у собак
Существует несколько факторов, способных вызвать гастроэнтерит:
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Неправильный рацион. Если питание собаки несбалансированное, плохого качества, с низким содержанием питательных веществ, от этого в первую очередь страдает ЖКТ.
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Переедание. Хозяева часто балуют своих питомцев различными лакомствами. В результате происходит переедание, что провоцирует чрезмерную нагрузку на систему пищеварения. Также сюда можно отнести употребление жирной или острой пищи, что также неприемлемо для животных.
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Загрязненная вода для питья. Собака может выпить воды из лужи во время прогулки и этого уже будет достаточно для развития воспаления.
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Прием различных препаратов. Для организма животного могут быть опасны различные пищевые добавки или лекарства, использование которых в первую очередь отразится на органах ЖКТ.
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Аллергия на определенные продукты.
Распространенной причиной гастроэнтерита становится подобранная на улице еда. Она содержит различные патогенные микроорганизмы, которые могут спровоцировать заболевание. Также гастроэнтерит в некоторых случаях может передаваться через инфицированные фекалии и рвотные выделения. Здоровой собаке достаточно несколько раз прикоснуться к ним носом, а затем облизаться языком, чтобы вирус попал в организм.
Виды гастроэнтерита у собак
Гастроэнтерит у собак делится на такие виды:
По вирусной этиологии и степени локализации патологии гастроэнтерит подразделяется на типы:
• крупозный;
• геморрагический;
• дифтерический;
• флегмозный;
• смешанный.
По анализу анамнеза возникновения и способу течения гастроэнтерит классифицируется как первичный или вторичный, хронический или острый.
Парвовирусный гастроэнтерит
Парвовирус собак считается одним из наиболее тяжелых вирусных заболеваний. Он быстро передается от животного к животному через подстилку, предметы гигиены или еду. Переносчиками инфекции могут быть уже переболевшие животные. Парвовирусом могут заболеть собаки разного возраста, но чаще им болеют щенки до 1 года.
Парвовирусный гастроэнтерит отличается такими симптомами:
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При легких формах заболевания у собаки наблюдается выраженная апатия, жидкий стул и отсутствие аппетита, в условиях своевременного лечения к 5-му дню болезни состояние стабилизируется.
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В тяжелых формах парвовирусного гастроэнтерита у животного характерны такие признаки, как понос до 6–8 раз на день, полный отказ от пищи, рвота до 5 раз в сутки (в рвотных массах желудочная слизь и остатки непереваренной пищи), спазматические боли в области живота, слюноотделение и повышение температуры до 40 градусов.
Собаку опасно лечить самостоятельно в домашних условиях, без осмотра и назначения врача.
Коронавирусный гастроэнтерит
Эта форма заболевания опасна для животных с низким иммунитетом. Им чаще болеют щенки, чем молодые и взрослые собаки. Самый высокий уровень заболеваемости у щенков в возрасте до 6 месяцев. Чаще наблюдается у тех животных, которые живут или гуляют группами.Заболевшие собаки обезвожены и истощены. Инфекционный гастроэнтерит у собак проявляется так:
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Рвота, но не частая, через непродолжительное время после приема пищи.
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Понос оранжево-красного цвета с резким неприятным запахом.
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Температура тела не повышается.
Болезнь может протекать без симптомов или со слабо выраженными симптомами, в скрытой форме. Острое течение коронавирусного гастроэнтерита характеризуется рвотой и поносом с кровяными вкраплениями. При соединении нескольких инфекций (сверхострая форма) смерть у щенков наступает в течение двух суток.
Диагностика
Диагностировать заболевание, его тип и степень тяжести должен только ветеринарный врач. Диагностика начинается со сбора необходимой информации, а именно с определения того, что стало причиной заболевания. Хозяин подробно рассказывает о ежедневном рационе, что в него входит, какие дополнительные лакомства получала собака на протяжении нескольких дней.
Далее проводится полный перечень мест выгула, совместных прогулок с другими животными. Также владелец должен сообщить, любит ли собака подбирать предметы или еду с земли, есть траву во время прогулки или пить воду из луж и открытых водоемов. Затем врач осматривает животное, а после назначает дополнительные исследования, такие как анализ крови и кала, ПЦР-исследования на вирусные инфекции, УЗИ брюшной полости, рентген, гастроскопию и т.д.
Заключительный этап – определение степени тяжести заболевания, примерный период его развития и методы лечения. Диагностировать признаки гастроэнтерита у собаки самостоятельно не рекомендуется, постольку его можно спутать с другими похожими заболеваниями. Ставить диагноз должен только врач.
Лечение
Лечение энтерита проводится комплексно, то есть одновременно принимать лекарственные препараты и соблюдать диету. Эффекта не будет, если принимать препараты, но перегружать желудок тяжелой и несбалансированной пищей. И наоборот, если не принимать препараты для снятия воспаления и уничтожения микробов, то диета может еще больше истощить организм.
После гастроэнтерита у собак бывают такие последствия: снижение веса и его медленный набор до нормы, ухудшение состояния шерсти, нарушение микрофлоры кишечника, плохое всасывание пищевых веществ или не переваривание желудком некоторых продуктов. Чтобы быстро вернуть организм животного в норму нужно правильное,а главное, сбалансированное питание.
Профилактика
Необходимо соблюдать несколько правил для профилактики этого заболевания:
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Регулярно и своевременно проводить обработку от всех видов паразитов.
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Вакцинировать питомца по графику.
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Контролировать собаку во время прогулок. Следите, чтобы животное не поднимало ничего с земли.
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Обеспечить животное сбалансированным питанием, которое соответствует возрасту, породе, способу жизни.
Диета и особое питание при гастроэнтерите
Во время лечения гастроэнтерита питание должно быть сбалансированным и легкоусваиваемым. Вариант такой диеты – линейка Gastrointestinal Royal Canin с высоким уровнем энергии. Особенности:
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Высоко усваиваемая формула со сбалансированным содержанием различных типов клетчатки, включая пребиотики, для поддержания здорового пищеварения и кишечного транзита.
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Высокий уровень энергии обеспечивает уменьшение объема необходимой порции корма и снижает нагрузку на пищеварительную систему.
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Высокая вкусовая привлекательность для удовлетворения пониженного аппетита.
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. Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (длинноцепочечные омега-3 жирные кислоты) способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
При каких заболевания назначается корм:
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Острая и хроническая диарея.
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Гастрит.
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Гастроэнтерит
-
Воспалительные заболевания кишечника (IBD).
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Колит.
-
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы.
-
Синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике.
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Нарушение пищеварения/мальабсорбция.
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Дисрексия, повторное кормление после операции.
Перед применением корма обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, так как только специалист сможет подобрать правильный рацион питания при заболевании ЖКТ.
Может ли собака заболеть энтеритом второй раз? Все зависит от вас, хозяева, как вы следите и ухаживаете за животным. Но правильное питание станет профилактикой инфекциям, которые попадают в организм вашего питомца.
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