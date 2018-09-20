Поддержание оптимального веса собаки

Если ваша собака в последнее время похудела, прибавила в весе, или вы просто хотите сделать все возможное для того чтобы она оставалась в хорошей физической форме, важно помочь ей поддерживать нормальный вес, причем делать это правильно.

Иногда трудно отказать собаке, если она выпрашивает корм или скулит; кроме того, многие владельцы используют лакомства как способ управлять поведением животного. Однако если вы хотите сохранить здоровье собаки, то придерживаться правил и следить за тем, чтобы все остальные члены семьи поступали так же, очень важно.

Каков оптимальный вес для вашей собаки?

Лучший способ узнать, каким должен быть оптимальный вес вашей собаки, — обратиться к ветеринарному врачу. Врач сообщит вам, какой вес для вашей собаки является оптимальным с учетом ее породы, пола, возраста и ряда других факторов. Зачастую в качестве целевого показателя берут вес собаки, который был у нее до развития ожирения, но его бывает трудно определить, особенно если собака страдала избыточным весом долгое время, в том числе и будучи щенком.

Если у вашей собаки есть особенности, предрасполагающие к появлению избыточного веса, следить за ее физической кондицией нужно особенно тщательно. Предрасположенность к избыточному весу свойственна, например, представителям некоторых пород, таких как бигли, мопсы, лабрадор-ретриверы, кокер-спаниели, скотч-терьеры и сенбернары. К факторам риска также относятся женский пол животного и кастрация. Распространенность ожирения у кастрированных собак женского и мужского пола в два раза выше, чем у некастрированных.