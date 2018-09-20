Поддержание оптимального веса собаки
Если ваша собака в последнее время похудела, прибавила в весе, или вы просто хотите сделать все возможное для того чтобы она оставалась в хорошей физической форме, важно помочь ей поддерживать нормальный вес, причем делать это правильно.
Иногда трудно отказать собаке, если она выпрашивает корм или скулит; кроме того, многие владельцы используют лакомства как способ управлять поведением животного. Однако если вы хотите сохранить здоровье собаки, то придерживаться правил и следить за тем, чтобы все остальные члены семьи поступали так же, очень важно.
Каков оптимальный вес для вашей собаки?
Лучший способ узнать, каким должен быть оптимальный вес вашей собаки, — обратиться к ветеринарному врачу. Врач сообщит вам, какой вес для вашей собаки является оптимальным с учетом ее породы, пола, возраста и ряда других факторов. Зачастую в качестве целевого показателя берут вес собаки, который был у нее до развития ожирения, но его бывает трудно определить, особенно если собака страдала избыточным весом долгое время, в том числе и будучи щенком.
Если у вашей собаки есть особенности, предрасполагающие к появлению избыточного веса, следить за ее физической кондицией нужно особенно тщательно. Предрасположенность к избыточному весу свойственна, например, представителям некоторых пород, таких как бигли, мопсы, лабрадор-ретриверы, кокер-спаниели, скотч-терьеры и сенбернары. К факторам риска также относятся женский пол животного и кастрация. Распространенность ожирения у кастрированных собак женского и мужского пола в два раза выше, чем у некастрированных.
Кормление собаки для поддержание веса
Существуют два варианта кормления собаки после достижения целевой массы тела для поддержания полученного результата. Для поддержания достигнутого веса вы можете продолжить кормить своего питомца тем кормом, который вы использовали в процессе увеличения или снижения веса животного, увеличивая или уменьшая его количество по мере необходимости. Вы также можете выбрать более калорийный корм и давать его собаке в том же количестве.
Проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, чтобы убедиться, что количество корма подобрано правильно. Врач подскажет вам, как лучше действовать и какие корма подходят вашей собаке.
Необходимо обращать внимание на калорийность корма, а также следить за тем, чтобы он был богат белком, необходимым для сохранения мышечной массы, и умеренное количество жира во избежание увеличения веса. Некоторые корма содержат уникальный комплекс различных видов клетчатки, позволяющий собаке быстрее достигать насыщения без увеличения объема порций.
Воспитание правильных пищевых привычек у собаки
Для поддержания нормального веса собаки необходимо установить правильный режим кормления и строго его придерживаться. Кормите собаку в одном и том же месте, из одной и той же миски, в одно и то же время, чтобы ваш питомец мог привыкнуть к установленному режиму кормления. Не давайте собаке остатки со стола и не реагируйте на выпрашивающее поведение животного, а в качестве лакомства используйте корм, не выходя за пределы разрешенной суточной порции. Кроме того, рекомендуется взвешивать собаку один раз в месяц и проводить регулярные осмотры вашего питомца у ветеринарного врача.
При правильном подходе вы сможете поддерживать нормальный вес собаки, чтобы животное могло жить полноценной и здоровой жизнью. Для получения дополнительной информации о способах контроля веса собаки обратитесь к ветеринарному врачу.
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