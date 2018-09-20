Собаки склонны к повышенной чувствительности кожи, и у них также может развиться аллергия на определенные продукты в рационе или раздражители из окружающей среды. Однако перед обращением к ветеринарному врачу следует самостоятельно понаблюдать за возможными признаками аллергии у собаки.

Что такое аллергия у собак?

Аллергия — это реакция, вызванная определенным внутренним или внешним раздражителем, который называется аллергеном. Аллергия может развиться индивидуально у конкретной собаки или являться распространенной особенностью собак определенных породы, возраста или популяции. Реакция запускается иммунной системой животного, которая чрезмерно или неадекватно реагирует на определенные вещества в организме или в окружающей среде, которые в норме не представляли бы опасности.

Какие распространенные виды аллергии встречаются у собак?

У собак наблюдаются некоторые распространенные аллергические реакции. Одной из них является реакция на укусы блох, проявляющаяся у собаки в более тяжелой форме, чем обычно. Аналогичным образом может развиться реакция на укусы комаров и других паразитов. Кроме того, собаки могут страдать от тех же аллергенов, что и человек, реагируя на такие факторы окружающей среды, как пыльца растений или пылевые клещи.

У собак может проявляться гиперчувствительность к определенным компонентам кормов, что может в дальнейшем перерасти в аллергию. К таким компонентам относится гистамин, который содержится в некоторых видах белка, помидорах и шпинате, а также определенные вещества, содержащиеся в некоторых злаках. Ряд питательных веществ, к которым собаки проявляют гиперчувствительность, можно обнаружить в некоторых кормах для собак. Употребление этих кормов в дальнейшем приводит к нежелательным реакциям на коже и в организме животных.

Симптомы аллергии у собак

Первое, что вы можете заметить — это изменение обычного поведения собаки. Испытывая зуд, ваш питомец будет активно расчесывать кожу по всему телу или на определенном участке. При более внимательном осмотре животного вы можете обнаружить симптомы, характерные для аллергии у человека — покраснение, шелушение или сухость кожи и зуд.