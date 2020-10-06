Страх разлуки у собак после окончания карантина

Если вы подозреваете, что ваша собака страдает от страха разлуки, необходимо найти решение этой проблемы. Вы не можете постоянно находиться дома, к тому же ваша собака каждый раз переживает сильный стресс, оставаясь одна.

Кроме того, симптомы, которые можно приписать страху разлуки, на самом деле могут быть вызваны другим заболеванием. Итак, первое, что необходимо сделать, заподозрив у вашего питомца такое патологическое состояние, это записаться на прием к ветеринарному врачу.

Что взять с собой к врачу

Запишите замеченные признаки, виды поведения, которые дают основания полагать, что ваша собака страдает от страха разлуки. Подробно опишите ситуации, когда такое поведение имеет тенденцию проявляться. Для ветеринарного врача также будет полезно, если вы сможете предоставить ему несколько видео в подтверждение такого поведения.

Ваш ветеринарный врач может задать следующие вопросы:

Как долго у вас собака?

Кто, как правило, остается дома и когда? Связано ли поведение с отъездом конкретного человека или всех людей?

Изменился ли ваш распорядок дня, если да, то как именно?

Какие произошли изменения, например переезд в новый дом ?

Уезжали ли вы надолго в последнее время?

Есть ли у вас другие домашние животные?

Вы взяли собаку из приюта?

Ответы на эти вопросы помогут вашему ветеринарному врачу определить, испытывает ли ваша собака страх разлуки или проблема в другом

Преодоление страха разлуки

Предсказуемый распорядок дня

Начните проводить больше времени по отдельности

Профилактика лучше лечения, если речь идет о страхе разлуки. Давайте посмотрим, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы подготовить собаку к вашему выходу из дома. Эти мероприятия также могут помочь, если ваша собака уже имеет признаки страха разлуки.Если вы на карантине или работаете удаленно, у вас есть возможность проводить больше времени со своим питомцем. Однако соблюдение режима, который напоминает жизнь до карантина, будет полезнее для вашей собаки. Предсказуемый распорядок дня позволит вашей собаке предугадывать, что будет дальше, а это значительно снизит уровень стресса.Режим дня должен предусматривать также и время, которое ваша собака должна проводить отдельно от вас и других членов семьи. Это может быть тихое место во дворе, в отдельной комнате или в одиночестве, когда вы ненадолго выходите по делам. Важно убедиться, что у вашей собаки есть все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно, пока вас нет. «На время вашего отсутствия обязательно оставляйте игрушки-кормушки или спрячьте еду в доме, чтобы помочь собаке оставаться активной». Александра Моэста, сертифицированный ветеринарный врач-бихейвиорист, научный сотрудник Royal Canin