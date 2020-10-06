Страх разлуки у собак после окончания карантина
Если вы много времени проводили дома, то вашей собаке несомненно понравилось быть рядом с вами. А если в этот период вы взяли щенка, то он будет знать только «карантинный» стиль жизни. Проблемы могут возникнуть тогда, когда вашей собака придется проводить больше времени в одиночестве. Некоторые собаки с легкостью меняют свой распорядок дня и спокойно воспринимают отсутствие владельцев. Однако есть и такие, для которых это может стать настоящей трагедией, сопровождающейся страхом разлуки.
Что такое страх разлуки?
Страх разлуки — это состояние, когда собака боится остаться без владельца, с которым у него установлена тесная связь. В таком состоянии собака нервничает, а свои переживания она может проявлять, демонстрируя деструктивное поведение. Ниже приведены симптомы, на которые следует обратить внимание.
Почему у собак возникает страх разлуки?Вам может показаться, что у вашей собаки вряд ли появится страх разлуки, или вы будете удивлены, заметив, что она вдруг начала вести себя по-другому. Существует ряд факторов, которые могут вызвать страх разлуки у собак, однако основную причину этого состояния определить нелегко.
Некоторые собаки могут ощущать обеспокоенность, если в их жизни происходят неожиданные изменения, например переезд в новый дом или семью. Или если они начинают проводить меньше времени со своими владельцами, например когда люди возвращаются на работу после карантина. Даже потеря другого домашнего любимца может спровоцировать страх разлуки.
«Какой бы соблазнительной ни казалась нам возможность проводить больше времени с нашими собаками, важно установить четкий распорядок дня. Постоянный режим, позволяющий животным предугадать, что будет дальше, помогает уменьшить стресс».
Другие факторы, которые провоцируют подобное состояние, связаны с прошлым животного. Например, собаки, ранее имевшие симптомы тревожности, склонны к повторному возникновению проблемы. Потому всегда следует учитывать, как любые изменения в вашей жизни могут повлиять на собаку.
Симптомы страха разлуки у собак
Необходимо внимательно следить за поведением собаки, поскольку некоторые признаки страха разлуки могут проявиться еще до вашего выхода из дома. Также вы можете установить дома камеру, чтобы наблюдать за поведением вашей собаки, когда вас нет рядом.
Типичные признаки страха разлуки у собак:
• Хождение следом за вами
• Попытка выйти из дома вместе с вами
• Лай, скулеж или вой, когда вы выходите или после того, как за вами закрылась дверь
• Постоянное нахождение возле двери
• Блуждание по дому или невозможность успокоиться и отдохнуть, пока вас нет
• Деструктивное поведение, такое как жевание или уничтожение предметов
• Реагирование на шум, когда собака в доме одна
Другие признаки, которые следует принять во внимание и которые на первый взгляд могут показаться не связанными со страхом разлуки, однако все равно свидетельствуют о наличии этой проблемы у собаки:
• Потеря аппетита
• Отправление своих физиологических потребностей в доме в отсутствие владельцев, хотя собака и приучена делать это на улице
• Тяжелое дыхание и повышенное слюноотделение
• Навязчивое поведение, такое как чрезмерное вылизывание и вычесывание
Кое-что из этого ваша собака может делать в той или иной мере и в вашем присутствии. Однако если она страдает от страха разлуки, это поведение усугубляется, как только ваш питомец остается дома один.
«Очень важно, чтобы щенок или новая собака научились находить себе занятие в отсутствие владельца. Попробуйте оставлять животное ненадолго, сначала в другой части дома, а со временем и без вашего присмотра».
Если вы подозреваете, что ваша собака страдает от страха разлуки, необходимо найти решение этой проблемы. Вы не можете постоянно находиться дома, к тому же ваша собака каждый раз переживает сильный стресс, оставаясь одна.
Кроме того, симптомы, которые можно приписать страху разлуки, на самом деле могут быть вызваны другим заболеванием. Итак, первое, что необходимо сделать, заподозрив у вашего питомца такое патологическое состояние, это записаться на прием к ветеринарному врачу.
Что взять с собой к врачу
Запишите замеченные признаки, виды поведения, которые дают основания полагать, что ваша собака страдает от страха разлуки. Подробно опишите ситуации, когда такое поведение имеет тенденцию проявляться. Для ветеринарного врача также будет полезно, если вы сможете предоставить ему несколько видео в подтверждение такого поведения.
Ваш ветеринарный врач может задать следующие вопросы:
- Как долго у вас собака?
- Кто, как правило, остается дома и когда?
- Связано ли поведение с отъездом конкретного человека или всех людей?
- Изменился ли ваш распорядок дня, если да, то как именно?
- Какие произошли изменения, например переезд в новый дом?
- Уезжали ли вы надолго в последнее время?
- Есть ли у вас другие домашние животные?
- Вы взяли собаку из приюта?
Ответы на эти вопросы помогут вашему ветеринарному врачу определить, испытывает ли ваша собака страх разлуки или проблема в другом
Преодоление страха разлукиПрофилактика лучше лечения, если речь идет о страхе разлуки. Давайте посмотрим, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы подготовить собаку к вашему выходу из дома. Эти мероприятия также могут помочь, если ваша собака уже имеет признаки страха разлуки.
Предсказуемый распорядок дняЕсли вы на карантине или работаете удаленно, у вас есть возможность проводить больше времени со своим питомцем. Однако соблюдение режима, который напоминает жизнь до карантина, будет полезнее для вашей собаки. Предсказуемый распорядок дня позволит вашей собаке предугадывать, что будет дальше, а это значительно снизит уровень стресса.
Начните проводить больше времени по отдельностиРежим дня должен предусматривать также и время, которое ваша собака должна проводить отдельно от вас и других членов семьи. Это может быть тихое место во дворе, в отдельной комнате или в одиночестве, когда вы ненадолго выходите по делам. Важно убедиться, что у вашей собаки есть все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно, пока вас нет. «На время вашего отсутствия обязательно оставляйте игрушки-кормушки или спрячьте еду в доме, чтобы помочь собаке оставаться активной». Александра Моэста, сертифицированный ветеринарный врач-бихейвиорист, научный сотрудник Royal Canin
«Упражнения смогут помочь улучшить настроение и использовать накопившуюся энергию. Следует отметить, что физическая нагрузка также связана с более высоким показателем BDNF в мозге — еще одна причина, по которой физические упражнения настолько полезны».
Выходите и возвращайтесь тихо
Всегда здоровайтесь и прощайтесь вполголоса. Отсутствие суеты вокруг вашего отъезда и возвращения поможет собаке понять, что ей не следует переживать из-за вашего отсутствия. В то время как долгие прощания у дверей могут усилить тревогу. Однако когда вы вернетесь домой после того, как впервые оставили собаку одну, не забудьте уделить ей много внимания и ласки.
Тренируйтесь дома
Пока вы проводите много времени дома, вы можете приучить свою собаку идти на свое место или ложится по команде. Также обязательно демонстрируйте спокойное поведение, когда вы дома. Например, если ваша собака будет лежать в отведенном для нее месте, похвалите ее за хорошее поведение и даже угостите чем-нибудь вкусным.
Убедитесь, что собака остается активной
Прежде чем ваша собака останется дома одна, обязательно обеспечьте ей достаточную физическую активность. Если она устала, то наверняка будет спать, пока вас не будет дома или хотя бы сможет немного расслабиться.
«Упражнения смогут помочь улучшить настроение и использовать накопившуюся энергию. Следует отметить, что физическая нагрузка также связана с более высоким показателем BDNF в мозге — еще одна причина, по которой физические упражнения настолько полезны».
Нейротрофический фактор мозга (BDNF) — это белок, содеражащийся в участках мозга, который связан с настроением, эмоциями и познанием.
Обращайтесь за помощью
Спланируйте свои действия заблаговременно, по мере приблежения периода, когда вы будут проводить больше времени вне дома. Вы можете помочь вашей собаке справиться с проблемой в переходный период, попросив о помощи других. Семья, друзья, центры по уходу в течение дня, люди, которые оказывают услуги по выгулу собак — все они могут помочь вам и вашей собаке лучше адаптироваться к изменениям.
Как долго можно оставлять собаку одну?
Если ваша собака страдает от страха разлуки или вы проводили с ней много времени дома, возможно, вам придется начать с более коротких периодов разлуки. Начните проводить время отдельно, даже находясь в одном доме, но в разных комнатах. Как только ваша собака почувствует себя комфортно, оставаясь одна, вы сможете постепенно продлевать ваше время пребывания вне дома.
Если ваш работодатель позволяет сотрудникам приводить домашних животных на работу, вы можете этим воспользоваться, сократив время пребывания вашей собаки в одиночестве. Однако важно помнить, что животному все равно придется привыкать быть в одиночестве, потому, когда не удается взять собаку в офис, она должна быть готова к такой ситуации.
Полезные советы
Не оставляйте собаку без дела
Попробуйте использовать игрушки для кормления или спрячьте еду в разных частях дома на время, пока вас нет на месте. Это даст собаке возможность действовать, будет стимулировать мозг, она сможет реализовать свое естественное поведение. Начинайте с малого и понемногу приучайте собаку к разным играм-головоломкам с кормом, пока вы рядом, прежде чем оставить ее наедине с такой игрушкой.
Оставляйте свой запах
Прежде чем выйти из дома, вам следует убедиться, что у собаки есть тихое и удобное место для отдыха, оставьте там немного корма или игрушки. Вы также можете оставить покрывало или предмет вашей одежды. Знакомый запах действует успокаивающе на вашего питомца.
Включите телевизор или радио
Если вы оставите включенными телевизор, радио или музыку, когда вас нет, это также может помочь успокоить вашу собаку. По крайней мере в доме не будет абсолютной тишины в ваше отсутствие.
Узнайте мнение эксперта
Если ваша собака страдает от разлуки, не обвиняйте себя и не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Обязательно обратитесь сначала к своему ветеринарному врачу, если вы полагаете, что проблема существует. Он может направить вас к специалисту по поведению животных, который предоставит вам специализированную помощь. И помните, независимо от выбранного подхода, предотвращение или уменьшение страха разлуки у вашей собаки требует терпения и любви.
Статьи по теме
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей