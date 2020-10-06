Как социализировать собаку после изоляции
Если вы пребывали на самоизоляции или не выходили из дома так часто, как хотелось, возможно, понадобится время на социализацию собаки или щенка по мере возвращения к привычному ритму жизни.
В период пандемии люди проводят больше времени дома. Некоторые принимают решение приобрести или взять из питомника щенка или собаку. Время, проведенное на карантине вместе с животным, может способствовать укреплению связи между владельцем и животным и упростить обучение. Вместе с тем это означает меньше возможностей для животного в познании окружающего мира.
Для собак, которые привыкли к частым прогулкам и общению, ситуация во время карантина усложнятеся. Так, во время прогулки им все чаще встречаются бегуны и велосипедисты, а не другие владельцы собак. Животные наверняка замечают, что люди начали носить маски, а это меняет визуальные характеристики, по которым собаки привыкли определять эмоции и настроение человека. После возвращения к привычной жизни вам следует восстановить в памяти собак разные ситуации путем повторной социализации и приобретения навыков знакомства.
Значение социализации для собак
Социализация — это процесс обучения, во время которого ваш щенок знакомится с окружающим миром. Любой новый опыт, которым вы с ним делитесь, является частью этой социализации и способствует приобретению навыков общения. Это может быть встреча с новым человеком или другим собакой, поездка на машине, привыкание к громким звукам (звуки фена или пылесоса) или прогулка по новыму маршруту.
«Надлежащая социализация помогает собакам расслабиться и наслаждаться жизнью, учит их спокойно и правильно реагировать на огромное количество разных ситуаций и событий, делает из них отличных домашних животных».
Основной период социализации припадает на первые несколько недель жизни вашего щенка. Однако важно продолжать обучение и во взрослом возрасте, без социализации собака может стать трусливой или даже агрессивной в незнакомых ситуациях.
Когда следует начинать социализацию собак?
Собаки наиболее восприимчивы к обучению в младшем возрасте, а именно в период от 3 до 14 недель. Они быстро устанавливают связь с другими и особенно чувствительны к окружающей среде. Ваш ветеринарный врач сможет лучше определить готовность вашего щенка к социализации в зависимости от возраста и наличия прививок.
Хотя ранний этап обучения играет ключевую роль в будущем эмоциональном равновесии животного, социализация собаки не заканчивается спустя 14 недель. Они продолжают учиться в течение всей жизни, а их реакция на знакомую ситуация может меняться. Молодая собака сначала может чувствовать себя комфортно, находясь в машине, но негативный опыт, приобретенный позднее, может спровоцировать у нее тревожность.
То же самое касается взрослых собак, которые были недостаточно социализированы в младшем возрасте. Они могут приобрести навыки нового поведения и чувствовать себя комфортно в ситуациях, которые ранее были для них стрессовыми. Однако следует помнить, что социализация взрослых животных требует иного подхода, чем социализация щенят.
Как социализировать щенка
Ветеринарный врач сможет проконсультировать вас относительно готовности щенка к социализации (в зависимости от возраста и наличия прививок), после этого вы сможете начать развивать социальные навыки, заложенные еще его матерью.
Основная идея заключается в создании как можно большего количества ситуаций и стимулов в первые 14 недель жизни. Следует дать щенку возможность увидеть, ощутить, дотронуться и понюхать окружающий мир.
Каждый новый акт общения с собакой, человеком или окружением станет его ориентиром в дальнейшей жизни. Чем больше положительного опыта получит щенок, тем комфортнее он будет себя чувствовать по мере взросления.
Если из-за карантинных ограничений вы не можете выгуливать щенка так часто, как хотелось бы, начните выносить его хотя бы во двор, навестите друга, если это разрешено, во время прогулок давайте возможность общаться с вакцинированными и спокойными собаками.
Социальная дистанция значительно усложнила социализацию щенков и собак, но вы все равно можете исследовать мир вместе и взаимодействовать с людьми и другими собаками на безопасном расстоянии.
Всегда старайтесь адаптировать социализацию к уровню комфорта вашего щенка, некоторым из них свойственно поведение, вызывающее естественную тревожность. Обратитесь к ветеринарному врачу за индивидуальной консультацией, если у вас возникли какие-либо опасения.
Социализация взрослых собак
К сожалению, не каждая собака получает надлежащую социализацию в младшем возрасте.
Возможно, вы взяли из питомника взрослую собаку, которую всегда держали под замком, или ваш щенок был слишком слаб в детстве, чтобы активно исследовать мир. Возможно, вам и вашей семье пришлось долго находиться в четырех стенах вместе со щенком во время карантина.
Какой бы ни была причина, если ваша собака упустит это раннее окно возможностей, с возрастом ей будет сложнее правильно реагировать на незнакомые ситуации. Как бы там ни было, взрослой собаке можно привить надлежащее поведение, хотя для этого и понадобится больше времени, терпения и последовательности.
Социальная тревожность у собак
Если ваша собака нервничает или проявляет агрессию в присутствии других собак или людей, гавкает, пытается убежать или спрятаться, это может свидетельствовать о недостаточной социализации.
Вы можете заметить признаки нового поведения по мере изменения привычного ритма жизни. Собака, которую взяли в дом во время пандемии, привыкла быть рядом с вами и может ощущать тревожность, оставаясь дома одна. Она также может начать относиться с осторожностью к другим собакам после длительного пребывания в помещении. Больше о тревожности у собак вы можете узнать здесь.
Как социализировать взрослую собаку
Когда речь идет о социализации взрослых животных, важно быть реалистом. Если у собаки не было возможности общаться в детстве, то научить ее правильно реагировать на разные обстоятельства во взрослом возрасте может быть очень сложно, а иногда даже невозможно.
В зависимости от прошлого собаки вашей целью может быть создание достаточного количества стимулов, чтобы она почувствовала себя в безопасности в своем ближайшем окружении, а не в мире в целом.
Главное, о чем следует помнить, — не стоит подгонять взрослую собаку. Она не будет воспринимать новые впечатления так, как это делает щенок, потому необходимо действовать в темпе, который соответствует характеру и привычкам вашего питомца.
Также следует учитывать наличие хронических заболеваний, которые могут провоцировать боль или дискомфорт(например, артрит), и психических нарушений, усложняющих социализацию. Если вы подозреваете наличие таких проблем у вашей собаки, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы обсудить возможные варианты дальнейших действий.
Наилучший способ начать социализацию — это найди среду, в которой вашей собаке будет комфортно, и начать постепенно расширять эту зону комфорта.
Например, если вы пытаетесь познакомить друзей и родных с животным, попросите их подходить к вашей собаке, которую вы держите на поводке, медленно и по очереди, говорить спокойно и тихо. Они могут попробовать дать вашей собаке игрушки, но если она проявляет обеспокоенность, необходимо завершить общение и попробовать в другой раз. Важно, чтобы сеанс социализации заканчивался положительно, потому не забывайте угостить своего любимца чем-то вкусным или дать игрушки.
Поощрение, положительный настрой, терпение играют важную роль в социализации вашей собаки. Точно так же, как и вознаграждение! Каждый раз, когда собака достигает прогресса или пытается победить свои страхи, старайтесь вознаграждать ее похвалой, любимой игрушкой или специальными лакомствами. Однако помните, что в таком случае следует соблюдать баланс между количеством перекусов и объемом корма.
Для социализации взрослых собак необходимо время, на этом пути вы можете столкнуться с трудностями. Не отчаивайтесь, в долгосрочной перспективе результат для вас и вашей собаки будет стоить затраченного времени и усилий.
Всегда консультируйтесь с ветеринарным врачом, он предоставит вам необходимую поддержку в процессе социализации вашего щенка или собаки.
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