Как социализировать собаку после изоляции

Основной период социализации припадает на первые несколько недель жизни вашего щенка. Однако важно продолжать обучение и во взрослом возрасте, без социализации собака может стать трусливой или даже агрессивной в незнакомых ситуациях.

Когда следует начинать социализацию собак?

Собаки наиболее восприимчивы к обучению в младшем возрасте, а именно в период от 3 до 14 недель. Они быстро устанавливают связь с другими и особенно чувствительны к окружающей среде. Ваш ветеринарный врач сможет лучше определить готовность вашего щенка к социализации в зависимости от возраста и наличия прививок.

Хотя ранний этап обучения играет ключевую роль в будущем эмоциональном равновесии животного, социализация собаки не заканчивается спустя 14 недель. Они продолжают учиться в течение всей жизни, а их реакция на знакомую ситуация может меняться. Молодая собака сначала может чувствовать себя комфортно, находясь в машине, но негативный опыт, приобретенный позднее, может спровоцировать у нее тревожность.

То же самое касается взрослых собак, которые были недостаточно социализированы в младшем возрасте. Они могут приобрести навыки нового поведения и чувствовать себя комфортно в ситуациях, которые ранее были для них стрессовыми. Однако следует помнить, что социализация взрослых животных требует иного подхода, чем социализация щенят.

Как социализировать щенка

Ветеринарный врач сможет проконсультировать вас относительно готовности щенка к социализации (в зависимости от возраста и наличия прививок), после этого вы сможете начать развивать социальные навыки, заложенные еще его матерью.

Основная идея заключается в создании как можно большего количества ситуаций и стимулов в первые 14 недель жизни. Следует дать щенку возможность увидеть, ощутить, дотронуться и понюхать окружающий мир.

Каждый новый акт общения с собакой, человеком или окружением станет его ориентиром в дальнейшей жизни. Чем больше положительного опыта получит щенок, тем комфортнее он будет себя чувствовать по мере взросления.

Если из-за карантинных ограничений вы не можете выгуливать щенка так часто, как хотелось бы, начните выносить его хотя бы во двор, навестите друга, если это разрешено, во время прогулок давайте возможность общаться с вакцинированными и спокойными собаками.

Социальная дистанция значительно усложнила социализацию щенков и собак, но вы все равно можете исследовать мир вместе и взаимодействовать с людьми и другими собаками на безопасном расстоянии.

Всегда старайтесь адаптировать социализацию к уровню комфорта вашего щенка, некоторым из них свойственно поведение, вызывающее естественную тревожность. Обратитесь к ветеринарному врачу за индивидуальной консультацией, если у вас возникли какие-либо опасения.