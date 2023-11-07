Давайте поговорим о померанских шпицах
Померанский шпиц происходит от ездовых собак, хотя нынешние его размеры гораздо меньше. Представители этой породы умны, игривы и полны энергии. Они известны своими лисьими мордочками, «улыбчивой» физиономией и роскошной шерстью, не говоря уже об их характерном пушистом хвосте,
который довершает облик. Они внимательно следят за приближающимися незнакомцами — это также отличные сторожевые собаки. Поистине, характер большой собаки в маленьком теле.
Официальное название: Померанский шпиц
Другие названия: цвергшпиц, той-шпиц, пом
Происхождение: Германия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Степень линьки4 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии *1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *3 out of 5
|Самец
|Самка
|18 - 30.5 cm
|18 - 30.5 cm
|Вес
|Вес
|0 - 3.5 kg
|0 - 3.5 kg
Знакомство с померанским шпицем
Все, что нужно знать о породе
Впечатление, производимое померанским шпицем, значительно превосходит его размеры: хотя он и меньше своих предков — ездовых собак, наклонности остались те же. Смелые, дерзкие и бесстрашные, они также чрезвычайно любопытны ко всему, что их окружает. Поэтому из них получаются отличные сторожевые собаки.
С другой стороны, померанские шпицы немного склонны полаять. Так что если вы предпочитаете покой и тишину или у вас чуткие соседи, возможно, эта порода не для вас.
Тем не менее в характере померанского шпица столько всего прекрасного. Умный и внимательный, он всегда готов к общению со своими владельцами, и с ним очень весело. Кроме того, при максимальной высоте всего 30 см померанский шпиц не требует большой физической активности и хорошо приспосабливается к различным домашним условиям.
Померанский шпиц, будучи наименьшим представителем группы немецких шпицев, в которую входят самоед, аляскинский маламут и норвежский элкхунд серый, в некоторых странах известен как той-шпиц. Порода, которую мы знаем сегодня, была выведена в Германии, вероятно, в XVIII веке, но в процессе селекции стала меньше.
Вскоре померанский шпиц стал весьма востребованным, обретя множество выдающихся почитателей. Возможно, наиболее примечательно то, что ярой поклонницей этой породы была королева Виктория, которая и поспособствовала ее популярности (подробнее об этом см. в разделе «История породы»).
Кроме дерзкого обаяния, померанский шпиц, безусловно, обладает прекрасным темпераментом, и его приятно иметь в качестве домашнего питомца. Кроме того, у него необычно большая продолжительность жизни и довольно крепкое здоровье в пожилом возрасте.
Неудивительно, что померанский шпиц является одной из самых популярных пород тоев. Он также регулярно входит в двадцатку самых любимых собак в мире.
Два факта о померанском шпице
2. Вспоминая Титаник
В 1912 году два померанских шпица были среди трех собак, выживших во время крушения Титаника. Двум собакам и их владельцам посчастливилось оказаться в спасательной шлюпке и выжить. В конце одноименного фильма Роуз держит померанского шпица.
1. Из каменного века
Будучи потомком немецкого шпица, померанский шпиц берет свое начало еще в каменном веке. При раскопках в северной Германии были обнаружены хорошо сохранившиеся останки особей, которые считаются самыми древними предками породы.
История породы
Скандинавские предки померанского шпица были ездовыми собаками в Арктике. Эти выносливые животные были широко известны как вольфшпиц или шпиц, а померанский шпиц произошел от немецкого шпица.
Порода померанский шпиц названа в честь исторической области Померания (находилась на северных территориях современной Польши и Германии), где она возникла. Предполагают, что порода в теперешнем ее виде была выведена в XVIII веке. Первоначально собака была намного крупнее, в процессе селекции ее размер уменьшили и вывели много разных окрасов шерсти.
В течение короткого времени популярность померанского шпица начала расти, и вскоре эта порода стала пользоваться спросом даже у королевских особ. Первой владелицей померанского шпица среди членов королевской семьи была королева Шарлотта — супруга короля Великобритании Георга III. Два ее шпица были изображены на картинах сэра Томаса Гейнсборо.
Позже королева Виктория тоже стала ярой поклонницей померанского шпица — до такой степени, что даже создала собственный питомник. Ее влияние привело к тому, что в течение нескольких лет эта порода имела наибольшее количество заявок на мероприятии Crufts (выставка собак в Великобритании).
Первый клуб любителей этой породы был создан в 1891 году, на самой первой выставке Crufts, и вскоре после этого утвердили стандарт породы. К 1898 году порода была зарегистрирована в Американском клубе собаководства, а официальное признание получила там в 1900 году. С тех пор померанский шпиц стал постоянным участником выставок, а также частым обитателем современных домов.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики померанского шпица
1.Морда
2.Тело
3.Хвост
4.Шерсть
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье померанского шпица: интересные факты о вашей собаке
Вместо ошейника лучше использовать шлейку.
Как и другие собаки мелких пород, померанские шпицы могут быть подвержены прогрессирующему заболеванию, называемому «коллапсом трахеи», когда дегенерация хряща трахеи с ослаблением ее мембраны приводит к потенциальному сужению дыхательных путей. Хотя заболевание передается по наследству, оно может усугубляться ошейником и поводком, особенно если померанский шпиц резко вырывается вперед или владелец сильно его отдергивает. К симптомам относятся хрип, кашель, дыхание со свистом или с затруднением, а в серьезных случаях даже падение в обморок. По этой причине лучше использовать поводок со шлейкой. В случае тяжелого заболевания можно провести хирургическую операцию.
Уход за их маленькими лапами также важен.
Еще одной распространенной проблемой для породы померанский шпиц является вывих коленной чашечки. Это заболевание, когда коленная чашечка смещается из своего нормального положения. Обычно она сама возвращается на место, но при этом каждый раз повреждается слизистая оболочка сустава. Это приводит к воспалению и может быть довольно болезненным, вызывая такие симптомы, как хромота или странная «перескакивающая» походка. Чтобы держать ситуацию под контролем, рекомендуется два раза в год проходить ортопедические осмотры, тем более что в более позднем возрасте заболевание может привести к артриту. Для профилактики также хорошо следить за весом померанского шпица. В более серьезных случаях назначаются обезболивающие препараты или, при необходимости, выполняется хирургическая операция.
Нужно также следить за состоянием здоровья их глаз.
Еще одной особенностью померанского шпица, о которой следует знать, является то, что он может быть подвержен проблемам с глазами. К ним относится катаракта, синдром сухого глаза и проблемы со слезными каналами. Чтобы эти заболевания не ухудшили зрение, важно вовремя проконсультироваться с ветеринарным врачом. Если вы заметите какие-либо симптомы, например покраснение, рубцевание тканей или чрезмерное слезотечение, или ваш собака начнет тереть глаза, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы своевременно предпринять соответствующие меры. Кроме того, настоятельно рекомендуется регулярная проверка глаз.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для померанского шпица нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Для регулярного мочеиспускания у животного всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Потребности щенка померанского шпица в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенка померанского шпица развивается постепенно в первые 8 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварение щенков и взрослых померанских шпицев также отличается: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и улучшить качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Эта фаза роста отличается повышенной потребностью в энергии, поэтому корм, разработанный специально для периода роста питомца, должен иметь высокую питательную ценность (выраженную в ккал на 100 г корма). Концентрация остальных питательных веществ в таком корме также будет выше, чем обычно. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основные цели в области питания взрослых померанских шпицев:
Поддержание идеального веса тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров
Поддержание здоровья и красоты кожи и шерсти за счет повышенного содержания незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Во взрослом возрасте миниатюрные собаки, такие как померанский шпиц, могут быть склонны к запору. Поэтому давайте им корм, в состав которого входит сбалансированное содержание клетчатки, включая псиллиум, чтобы облегчить прохождение пищи по кишечному тракту, и легкоусвояемые белки, способствующие хорошему стулу.
Размер крокет должен быть очень маленьким и соответствовать миниатюрной челюсти померанского шпица во избежание проблем с захватыванием корма. Это также может стимулировать их аппетит, поскольку они привередливы в еде. Мочевыделительная система собак мелких пород предрасположена к образованию камней, поэтому для поддержания их здоровья рекомендуется специальное питание.
Важно не кормить померанского шпица едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте их крокетами, взятыми из их рациона питания, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса. Необходимо строго следовать рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке, особенно для стерилизованных померанских шпицев, так как стерилизация является одним из факторов избыточного веса.
После 8 лет у померанских шпицев появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами диета помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному мнению снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот помогает поддерживать качество шерсти. Жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они потребляли достаточное количество корма, размер, форма и твердость крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход за померанским шпицем и его содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Из-за небольших размеров у померанских шпицев потребность в физических нагрузках ниже средней. Тем не менее им все же требуется ежедневная прогулка (а еще лучше две), чтобы размять маленькие лапки и порыскать на свежем воздухе. Поскольку померанский шпиц принадлежит к мелким породам, лучше избегать площадок для собак, так как их могут случайно сбить более крупные породы, да и сами они иногда задираются к животным бо́льших размеров. Находясь дома в саду или во дворе, важно за ними присматривать, поскольку известны случаи их бегства даже сквозь маленькие лазейки. Померанские шпицы склонны к ожирению в среднем возрасте, поэтому держите их в тонусе, хотя для них нет ничего лучше, чем уютно устроится на ваших коленях.
Великолепная, как у лисы, шерсть — характерная особенность померанского шпица, и ей нужно регулярно уделять внимание, чтобы она оставалась в наилучшем виде. Легкое ежедневное вычесывание поможет удалить отмершие волоски и сохранить ее блеск. Поскольку у померанского шпица двухслойная шерсть — мягкий, густой подшерсток и более длинный слой шерсти, — ему пойдет на пользу более тщательное вычесывание один раз в неделю. Полный профессиональный груминг для померанского шпица, включая ванну, рекомендуется проводить через каждые четыре-шесть недель. Так как померанский шпиц может линять довольно интенсивно, эти регулярные процедуры помогут уберечь ковры от излишней шерсти. Необходимо подстригать когти по мере отрастания, чистить зубы не реже одного раза в неделю (а в идеале — ежедневно) и регулярно проверять уши.
Будучи очень умной породой собак, померанский шпиц хорошо отзывается на индивидуально подобранную программу дрессировки, которая стимулирует и умственные, и физические способности. Он также с удовольствием будет играть с вами дома. Питомцы, которые демонстрируют способности к дальнейшему развитию, могут преуспеть в таких видах спорта, как аджилити, обидиенс и ралли; из них также получаются хорошие собаки-терапевты. Несколько моментов, которые нужно иметь в виду… Померанские шпицы немного склонны к лаянью, тем более что они довольно подозрительно относятся к незнакомцам. Социализация с раннего возраста поможет это преодолеть. Кроме того, приучение к туалету может занять немного больше времени, чем обычно, поэтому ключевую роль в успехе играют доброта, последовательность и терпение.
Все о померанском шпице
Нет. Померанский шпиц действительно происходит от немецкого шпица, но, хотя у них много общего, это две разные породы. Основное отличие заключается в их размерах. Померанский шпиц обычно в два раза меньше немецкого шпица.
Померанские шпицы всегда начеку и очень чувствительны к тому, что происходит вокруг них, и любят оповещать об этом всех остальных. Они могут с некоторым подозрением относиться к незнакомцам и довольно шумно выказывать свое мнение. Справиться с этим может помочь социализация щенка с раннего возраста и дрессировка с положительным подкреплением для обучения команде «Тихо».
Питание, учитывающее индивидуальные потребности померанского шпица
Подробнее о породах
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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