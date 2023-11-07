Все, что нужно знать о породе



Впечатление, производимое померанским шпицем, значительно превосходит его размеры: хотя он и меньше своих предков — ездовых собак, наклонности остались те же. Смелые, дерзкие и бесстрашные, они также чрезвычайно любопытны ко всему, что их окружает. Поэтому из них получаются отличные сторожевые собаки.

С другой стороны, померанские шпицы немного склонны полаять. Так что если вы предпочитаете покой и тишину или у вас чуткие соседи, возможно, эта порода не для вас.

Тем не менее в характере померанского шпица столько всего прекрасного. Умный и внимательный, он всегда готов к общению со своими владельцами, и с ним очень весело. Кроме того, при максимальной высоте всего 30 см померанский шпиц не требует большой физической активности и хорошо приспосабливается к различным домашним условиям.

Померанский шпиц, будучи наименьшим представителем группы немецких шпицев, в которую входят самоед, аляскинский маламут и норвежский элкхунд серый, в некоторых странах известен как той-шпиц. Порода, которую мы знаем сегодня, была выведена в Германии, вероятно, в XVIII веке, но в процессе селекции стала меньше.

Вскоре померанский шпиц стал весьма востребованным, обретя множество выдающихся почитателей. Возможно, наиболее примечательно то, что ярой поклонницей этой породы была королева Виктория, которая и поспособствовала ее популярности (подробнее об этом см. в разделе «История породы»).

Кроме дерзкого обаяния, померанский шпиц, безусловно, обладает прекрасным темпераментом, и его приятно иметь в качестве домашнего питомца. Кроме того, у него необычно большая продолжительность жизни и довольно крепкое здоровье в пожилом возрасте.

Неудивительно, что померанский шпиц является одной из самых популярных пород тоев. Он также регулярно входит в двадцатку самых любимых собак в мире.