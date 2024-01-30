Все, что нужно знать о породе



Мальтезе с головы до лап покрыты шелковистой белой шерстью, имеют прямую осанку и почти царственные повадки. На самом деле это вполне уместно, поскольку эти крошечные собачки миниатюрной породы считаются одними из аристократов мира собак. Фактически, они, похоже, пользовались почтением в древних культурах Египта, Греции и Рима.

В римские времена мальтезе также были чем-то вроде символа статуса или моды, и дамы из высшего сословия носили их с собой почти как аксессуар. Позже их популярность снова возросла в 1800-х годах, когда они стали фаворитами королевской семьи, в том числе нескольких королев Англии. Это означает, что они также были неотъемлемой частью ранних выставок собак.

Сегодня мальтезе популярны среди самых успешных звезд. Среди тех, кто, по слухам, владел мальтезе, называют Мэрилин Монро, Джейн Фонда и Элизабет Тейлор, а также современных знаменитостей, таких как Эллен Дедженерес и Джессика Симпсон.

Несмотря на свой мелкий размер, эти отважные маленькие животные довольно уверенные в себе и их нелегко смутить. На самом деле мальтезе иногда даже могут быть немного упрямыми, поэтому им будет полезно пройти некоторую дрессировку в раннем возрасте. Мальтезе очень умны и быстро учатся. Кроме того, они хорошие сторожевые собаки — если не в отношении физических возможностей, то, по крайней мере, с точки зрения лая. Свой недостаток в размере они компенсируют отношением.

Мальтезе обладают достаточно крепким телосложением и являются здоровой породой собак с хорошей продолжительностью жизни. В действительности, многие мальтезе легко доживают до 13 лет, а иногда даже до более позднего возраста.

Из-за их мелкого размера мальтезе не рекомендуется заводить в семьях с маленькими детьми, особенно поскольку иногда они любят потявкать. Кроме того, они не любят, когда их оставляют одних на длительное время, поэтому лучше всего они подходят людям, которые днем находятся дома или могут брать их с собой на работу.

Но в остальном они — отличный выбор собаки в качестве домашнего питомца. Более того, мальтезе часто появляются в списках самых популярных пород собак в мире.