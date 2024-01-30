Давайте поговорим о мальтезе
Мальтезе, отличающийся эффектной шерстью, мелким ростом и очень милой внешностью, также является дружелюбной и спокойной породой собак. Известные как замечательные животные-компаньоны, они сильно привязываются к своим владельцам и могут составить отличную компанию. Одна из самых миниатюрных игрушечных пород с высотой всего 9 дюймов (23 см), что также является идеальным размером мальтезе, чтобы уютно устроиться у вас на коленях. Неудивительно, что они были фаворитами у всех, от членов королевской семьи до голливудских знаменитостей.
Официальное название: мальтезе
Другие названия: мелитская собака, римская дамская собака, бишон мальтезе, мальтийская львиная собака, мальтийский терьер
Происхождение: Италия
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге4 out of 5
Степень линьки2 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии *1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *5 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|21 - 23 cm
|18 - 23 cm
|Вес
|Вес
|3 - 4 kg
|3 - 4 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 22 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Знакомство с мальтезе
Все, что нужно знать о породе
Мальтезе с головы до лап покрыты шелковистой белой шерстью, имеют прямую осанку и почти царственные повадки. На самом деле это вполне уместно, поскольку эти крошечные собачки миниатюрной породы считаются одними из аристократов мира собак. Фактически, они, похоже, пользовались почтением в древних культурах Египта, Греции и Рима.
В римские времена мальтезе также были чем-то вроде символа статуса или моды, и дамы из высшего сословия носили их с собой почти как аксессуар. Позже их популярность снова возросла в 1800-х годах, когда они стали фаворитами королевской семьи, в том числе нескольких королев Англии. Это означает, что они также были неотъемлемой частью ранних выставок собак.
Сегодня мальтезе популярны среди самых успешных звезд. Среди тех, кто, по слухам, владел мальтезе, называют Мэрилин Монро, Джейн Фонда и Элизабет Тейлор, а также современных знаменитостей, таких как Эллен Дедженерес и Джессика Симпсон.
Несмотря на свой мелкий размер, эти отважные маленькие животные довольно уверенные в себе и их нелегко смутить. На самом деле мальтезе иногда даже могут быть немного упрямыми, поэтому им будет полезно пройти некоторую дрессировку в раннем возрасте. Мальтезе очень умны и быстро учатся. Кроме того, они хорошие сторожевые собаки — если не в отношении физических возможностей, то, по крайней мере, с точки зрения лая. Свой недостаток в размере они компенсируют отношением.
Мальтезе обладают достаточно крепким телосложением и являются здоровой породой собак с хорошей продолжительностью жизни. В действительности, многие мальтезе легко доживают до 13 лет, а иногда даже до более позднего возраста.
Из-за их мелкого размера мальтезе не рекомендуется заводить в семьях с маленькими детьми, особенно поскольку иногда они любят потявкать. Кроме того, они не любят, когда их оставляют одних на длительное время, поэтому лучше всего они подходят людям, которые днем находятся дома или могут брать их с собой на работу.
Но в остальном они — отличный выбор собаки в качестве домашнего питомца. Более того, мальтезе часто появляются в списках самых популярных пород собак в мире.
2 факта о мальтезе
1. Сошедшая с египетских фресок
Породой особенно восхищались в Древнем Египте. Считалось, что предки сегодняшних мальтезе обладали способностью излечивать людей от болезней. Таким образом, изображения собак, напоминающих мальтезе, были найдены на артефактах того периода. Есть даже сохранившийся образец.
2. Правда о некоторых моментах
Часто возникающий вопрос о мальтезе: как очищать мех вокруг их глаз? Иногда он может пачкаться, если, например, у них заблокирован слезный проток — в таком случае их также следует сводить к ветеринарному врачу. После этого их мех можно очистить, используя ткань, смоченную теплой водой (с каплей шампуня для собак, если вы чувствуете себя уверенно), и стараясь не попадать в сами глаза.
История породы
Будучи одной из старейших пород собак в мире, мальтезе живут рядом с нами уже много веков. Однако, несмотря на название, считается, что предки этих маленьких собачек пришли из Италии. Принято полагать, что это название произошло от слова на одном из семитских языков, означающего «убежище» или «гавань», поскольку они использовались для ловли крыс и мышей вокруг портов.
Во времена Римской империи порода мальтезе обрела популярность среди дворянок. Эти светские дамы носили их на груди или даже в карманах. Позже порода была усовершенствована китайцами, которые скрещивали собак со своими местными животными, а затем экспортировали их.
К XVI веку популярность мальтезе росла в Европе, где они стали любимцами монархов. И королева Елизавета I, и королева Виктория были владельцами мальтезе, также как и Мария, королева Шотландии.
В 1800-х годах восходящий тренд на породу продолжился. После признания Американским клубом собаководов в 1888 году, они вскоре стали постоянными участниками выставок собак по обе стороны океана. На сегодняшний день это не изменилось, и вы заметите многих мальтезе, демонстрирующих свои лучшие качества в борьбе за первый приз.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики мальтезе
1.Шерсть
2.Голова
3.Тело
4.Хвост
5.Шерсть
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о мальтезе
Не забывайте про зубную щетку
Как и многие другие миниатюрные породы собак, мальтезе могут быть склонны к проблемам с зубами и деснами, таким как гингивит (воспаление десен) или пародонтит (воспаление некоторых или всех опорных структур зуба). Это не только болезненно для мальтезе, но и может привести к трудностям во время кормления, потере зубов и к более серьезным осложнениям, таким как заболевания почек, печени и сердца. К таким проблемам приводит образование на зубах налета и зубного камня, которые лучше всего предотвращать с помощью ежедневной чистки. Кроме того, рекомендованы регулярные чистки и осмотры у ветеринарного врача.
Регулярные проверки зрения тоже важны
Представители породы мальтезе бывают предрасположены к заболеванию под названием «глаукома», которое может поражать и людей. Это происходит, когда жидкость в глазу не может стекать, вызывая повышение давления, и бывает довольно болезненным. Кроме того, это может привести к повреждению сетчатки. Поэтому рекомендуется регулярно проверять состояние глаз собаки, обращая внимание на такие симптомы, как косоглазие, слезотечение, любые виды отеков или выпуклостей. Если вы заметите какие-то отклонения, лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом при первой же возможности. Рекомендуется также два раза в год проводить комплексное обследование глаз мальтезе.
Уменьшение вероятности возникновения проблем с сердцем
Тогда как, в общем, мальтезе — здоровая порода собак, они могут быть подвержены проблемам с сердцем. В частности, повреждение клапана в левой части сердца или, если использовать правильный термин, «болезнь митрального клапана» — это проблема, которая может затронуть многих мелких собак. Поскольку заболевание часто обнаруживается при проверке сердца, рекомендуется проводить ежегодное кардиологическое обследование. И хотя это не лечится, лекарства могут помочь замедлить процесс или снять симптомы. В целом, хороший уход за зубами, контроль веса и регулярные физические нагрузки могут помочь снизить риск сердечных заболеваний.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для мальтезе следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Для здоровья мочевыделительной системы у мальтезе всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
Потребности щенка мальтезе в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков мальтезе развивается постепенно в первые 8 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличается от пищеварительной системы взрослых мальтезе: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и повысить качество стула.
Таким образом, зубы щенка, начиная с молочных зубов, или первых зубов, и заканчивая постоянными зубами, являются важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет. Фаза роста также означает высокие потребности в энергии. Поэтому пища должна иметь высокое содержание энергии (выраженное в ккал на 100 г еды), в то время как концентрация других питательных веществ также должна быть выше нормы в специально разработанном корме, стимулирующем рост. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни мальтезе важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению, указанным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Основными целями в области питания взрослого мальтезе являются:
Поддержание идеального веса тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров
Поддержание здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря повышенному содержанию незаменимых жирных кислот (омега-3, ЭПК и ДГК и омега-6), масла огуречника и биотина
Поддержание гигиены ротовой полости с помощью кормов с хелаторами кальция, который также помогает уменьшить образование зубного камня
Удовлетворение их привередливости в питании. Размер крокет должен быть очень маленьким и соответствовать миниатюрной челюсти мальтезе во избежание проблем с захватыванием корма. В сочетании с великолепным ароматом и вкусом это будет стимулировать аппетит привередливой в еде собаки. Поддержание здоровой пищеварительной системы. Диета, в состав которой входит сбалансированное потребление клетчатки, поможет облегчить пищеварение, а легкоусвояемые белки способствуют хорошему состоянию стула. Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров. В отношении мальтезе, живущих в основном в помещении, из-за снижения активности важно строго следовать рекомендациям по кормлению, приведенным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса. То же самое касается стерилизованных мальтезе, поскольку стерилизация влияет на возникновение избыточного веса у собак. Мочевыделительная система собак миниатюрных пород предрасположена к образованию камней, поэтому для поддержания их здоровья рекомендуется специальное питание.
После 8 лет у мальтезе появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами диета помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих мальтезе должен обладать следующими характеристиками:
более высокое содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, спровоцированного старением.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижение уровня содержания белка в корме особо не способствует предотвращению развития почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки.
Уход за мальтезе
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Несмотря на то что мальтезе, безусловно, полны энергии, из-за их миниатюрного роста им требуется меньше упражнений, чем некоторым другим породам. Чтобы оставаться здоровыми и счастливыми, им необходимы ежедневные короткие прогулки раз или дважды в день, и этого должно быть достаточно. Однако прогулки также следует подкреплять регулярными играми, поскольку мальтезе является умной породой и нуждается в умственной стимуляции. Кроме того, это поможет отвлечь их от потенциального чрезмерного лаянья — то, к чему бывают склонны представители породы мальтезе.
С точки зрения груминга, струящаяся шерсть мальтезе является их украшением, но требует некоторого ухода. Чтобы шерсть не спутывалась, рекомендуется ежедневно аккуратно ее расчесывать, а шерсть на макушке следует собирать в пучок или коротко подстригать во избежание раздражения глаз. Ежемесячное купание тоже желательно. Есть и положительный момент: мальтезе не линяет слишком сильно. Когти следует регулярно подрезать, так как они могут быстро расти, а также проверять уши. Поскольку мальтезе могут быть склонны к стоматологическим заболеваниям, их зубы следует чистить ежедневно.
Несмотря на несколько упрямый, но в остальном прекрасный темперамент, мальтезе очень умные собачки. Поэтому они быстро учатся. Главное — это последовательность, терпение и положительное подкрепление, и вскоре они начнут прогрессировать в своей дрессировке. Социализация в раннем возрасте также может помочь этой миниатюрной породе чувствовать себя комфортно в новых ситуациях, а также среди других собак и людей. Как только мальтезе освоят основные команды, они могут продолжить успешно проявлять себя в соревновательных дисциплинах, таких как обидиенс или аджилити, и вы часто будете видеть, как они завоевывают желанный титул «Лучшая собака на выставке».
Все о мальтезе
Хотя любой из них станет замечательным питомцем, стоит отметить, что мальтезе мужского пола могут демонстрировать классическое для мальчиков поведение, например садки, и часто будут пытаться вырваться, если поблизости будет находиться самка в сезон спаривания. Кроме того, иногда они будут начинать драки с другими собаками мужского пола. Но и самцы, и самки очень привязываются к своим людям и обычно ласковые по своей природе.
Не существует такого понятия, как «карликовые» мальтезе, и они не являются отдельной породой. Это просто более миниатюрные версии обычных мальтезе. Практики, часто используемые заводчиками с сомнительной репутацией для выведения породы этих собак для продажи, могут привести к множеству проблем с их здоровьем. Так что всегда лучше заводить обычных мальтезе и покупать у ответственных заводчиков.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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