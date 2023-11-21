Все, что нужно знать о породе



«Лучший друг» — очень точное описание длинношерстного чихуахуа, идеальной собаки-компаньона. Преданность — обязательная черта собак этой породы, которые любят обниматься, но очень бдительны, когда дело касается их владельцев. Чихуахуа могут лаять на незнакомцев, но об этом не стоит беспокоиться. Они быстро отвлекутся на другое активное занятие. У них всегда подходящее время для игр!

Энергичный характер собак породы чихуахуа отметили и в официальных рейтингах: в настоящее время они занимают 11-е место в ежегодно обновляемом списке самых популярных пород от Американского клуба собаководства.

А можно ли сказать, что это карманная собака?! Вес собак этой породы никогда не превышает 3 кг, поэтому их можно брать с собой практически куда угодно.

Говоря о собаках, часто рекомендуют следить за детьми из тех соображений, что собака может непреднамеренно навредить им. Но поскольку чихуахуа такие мелкие, сами дети могут случайно причинить им вред. Их довольно легко травмировать, так что будьте бдительны. Им лучше играть в помещении или в специальном парке для маленьких собак. Для собак породы чихуахуа полезна умственная активность, а игры являются для них идеальным времяпрепровождением.

Хотя чихуахуа совсем не похожи на массивных сторожевых собак, они могут не менее ревностно защищать свою стаю. Как правило, они сдержанно ведут себя в присутствии новых людей, но их настороженность пропадает после знакомства.