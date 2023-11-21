Давайте поговорим о длинношерстных чихуахуа
Маленькие, но смелые длинношерстные чихуахуа — самые крошечные собаки, но у них большое сердце. Их можно сразу узнать по форме головы, напоминающей яблоко, и выразительным глазам. Их преданный взгляд выражает безграничную доброту. Чихуахуа невероятно преданные, они отлично подходят для городских и загородных домов, а надлежащий уход обеспечит им долгую и здоровую жизнь, продолжительностью до двадцать лет или даже больше. У этой породы также есть гладкошерстная разновидность.
Официальное название: Длинношерстный чихуахуа
Другие названия: Чивава, Чи
Происхождение: Мексика
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Вес
|Вес
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
Познакомьтесь с длинношерстным чихуахуа
Все, что нужно знать о породе
«Лучший друг» — очень точное описание длинношерстного чихуахуа, идеальной собаки-компаньона. Преданность — обязательная черта собак этой породы, которые любят обниматься, но очень бдительны, когда дело касается их владельцев. Чихуахуа могут лаять на незнакомцев, но об этом не стоит беспокоиться. Они быстро отвлекутся на другое активное занятие. У них всегда подходящее время для игр!
Энергичный характер собак породы чихуахуа отметили и в официальных рейтингах: в настоящее время они занимают 11-е место в ежегодно обновляемом списке самых популярных пород от Американского клуба собаководства.
А можно ли сказать, что это карманная собака?! Вес собак этой породы никогда не превышает 3 кг, поэтому их можно брать с собой практически куда угодно.
Говоря о собаках, часто рекомендуют следить за детьми из тех соображений, что собака может непреднамеренно навредить им. Но поскольку чихуахуа такие мелкие, сами дети могут случайно причинить им вред. Их довольно легко травмировать, так что будьте бдительны. Им лучше играть в помещении или в специальном парке для маленьких собак. Для собак породы чихуахуа полезна умственная активность, а игры являются для них идеальным времяпрепровождением.
Хотя чихуахуа совсем не похожи на массивных сторожевых собак, они могут не менее ревностно защищать свою стаю. Как правило, они сдержанно ведут себя в присутствии новых людей, но их настороженность пропадает после знакомства.
2 факта о длинношерстных чихуахуа
1. Не следует слишком их баловать
Хотите верьте, хотите нет, но длинношерстные чихуахуа могут легко набирать вес. С таким маленьким телом лишние закуски могут быстро давать о себе знать. Используйте в качестве лакомства горсть крокет, взятую из суточной порции корма. В официальной классификации пород максимальный вес чихуахуа составляет 2,7 кг.
2. Маленькая собака в большом мире
Собакам породы чихуахуа отваги не занимать: они не терпят неуважения и могут бросать вызов собакам, которые в несколько раз крупнее их. Научите собаку ладить с окружающими, и ей будет намного проще социализироваться по мере взросления.
История породы
Многие интересуются, откуда взялись крошечные чихуахуа. Эта порода возникла в Мексике в XII веке, когда ацтеки завоевали цивилизацию тольтеков, в которой были популярны собаки породы течичи — предки современных чихуахуа. Течичи были более легкими и подвижными, чем современные чихуахуа, если такое вообще возможно.
Порода чихуахуа продолжала существование на протяжении нескольких столетий и в середине 1800-х годов наконец обрела огромную популярность в США, когда американцы обнаружили этих собак в месте их происхождения — мексиканском штате Чихуахуа, граничащем с Техасом. Порода течичи была переименована, и порода чихуахуа стала пользоваться популярностью к северу от границы.
Длинношерстные чихуахуа могут сильно привязываться к своей «стае» и стремятся придерживаться себе подобных. Их не разводят для определенной работы, но из чихуахуа получаются отличные домашние питомцы и превосходные попутчики. Их размер идеально подходит для этого: чихуахуа считается самой мелкой породой в мире, а максимальный вес этих собак составляет всего 2,7 кг.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики длинношерстных чихуахуа
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о породе — от характерных черт до особенностей здоровья длинношерстных чихуахуа
Это очень упорная собака
Упрямство и решительность длинношерстного чихуахуа удивляют, учитывая его компактные размеры. Но даже мелкая собака может быть сильной, если нужно стоять на своем. Длинношерстные чихуахуа очень умны и перехитрят вас, если вы им это позволите! Как решить эту проблему? Приучайте свою собаку к дисциплине в раннем возрасте и убедитесь, что она знает, кто главный. Дрессировка длинношерстных чихуахуа помогает компенсировать их непокорный характер и приучить их к хорошему поведению.
Слишком большие физические нагрузки изнуряют их
Несомненно, чихуахуа — энергичная порода, но это не значит, что вашему длинношерстному чихуахуа понравятся очень долгие прогулки или безостановочные игры. Учитывая их маленькие размеры, меньше — значит лучше. Длинношерстным чихуахуа лучше всего подходят ежедневные простые занятия в помещении и для них более полезны короткие прогулки. Если ваш чихуахуа устанет, его (как и любую мелкую собаку) можно просто подобрать и отнести домой в переноске!
У чихуахуа могут возникать некоторые проблемы со здоровьем
Собаки мелких пород подвержены гипогликемии — низкому содержанию сахара в крови. Можно подумать, что маленькому длинношерстному чихуахуа не нужно много еды, но слишком долгий перерыв между приемами пищи может привести к серьезной нехватке энергии. Придерживайтесь регулярного графика приема пищи и рекомендаций по кормлению на упаковке из-под корма. У собак этой породы могут периодически возникать проблемы с сердцем, такие как сужение сердечных клапанов, заболевания атриовентрикулярного клапана или потенциальные проблемы с сердечными клапанами, заболевания глаз или вывих коленной чашечки. Регулярные осмотры у ветеринарного врача помогают предотвратить любые проблемы.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для чихуахуа нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Для здоровья мочевыделительной системы у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Потребности щенка чихуахуа в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков чихуахуа постепенно развивается в первые 8 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличаются от пищеварительной системы взрослых чихуахуа: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и повысить качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Эта фаза роста отличается повышенной потребностью в энергии, поэтому корм, разработанный специально для периода роста питомца, должен иметь высокую питательную ценность (выраженную в ккал на 100 г корма). Концентрация остальных питательных веществ в таком корме также будет выше, чем обычно. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослых чихуахуа являются:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Помощь в поддержании здоровья и красоты кожи и шерсти за счет добавления незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Защита их слабых челюстей. Чихуахуа имеют сильную предрасположенность к образованию зубного камня. Уменьшая образование зубного камня, который появляется из-за зубного налета, крокеты с содержанием кальциевых хелаторов играют важную роль в профилактике заболеваний полости рта. Размер крокет должен быть очень маленьким, а их форма должна соответствовать миниатюрной челюсти чихуахуа во избежание проблем с захватыванием корма. Это также может стимулировать их аппетит, поскольку они привередливы в еде.
Если речь идет о чихуахуа, которые преимущественно содержатся в помещении, то из-за их низкой активности важно не давать им еду, предназначенную для людей, или жирные лакомства и строго следовать рекомендациям по кормлению, обозначенным на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерное увеличение веса. То же самое касается стерилизованных чихуахуа, поскольку стерилизация повышает риск набора избыточного веса у собак.
Чтобы ослабить неприятный запах стула и уменьшить его объем, подберите диету, включающую легкоусвояемые белки, надлежащее содержание клетчатки и высококачественные источники углеводов для поддержания здоровья кишечника и качества стула.
Во избежание образования мочевых камней рекомендуется диета, которая также способствует здоровью мочевыделительной системы.
После 8 лет у чихуахуа появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами диета помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих собак породы чихуахуа должен обладать следующими характеристиками:
Повышенное содержание витаминов C, E. Эти питательные вещества обладают свойствами, защищающими клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки расхожему заблуждению, снижение содержания белка в корме не дает особых преимуществ при борьбе с почечной недостаточностью, потому что у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Единственный способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Повышенное содержание микроэлементов (железа, цинка и марганца) помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника и рыбий жир) помогает поддерживать качество шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество корма, который они употребляют, было достаточным, размер, форма и твердость крокет должны соответствовать челюстям собаки. Состав с хелаторами кальция помогает уменьшить образование зубного камня и поддерживать здоровье зубов.
Хотя здоровье сердца важно в течение всей жизни чихуахуа, оно приобретает особое значение по мере старения собаки. Смесь питательных веществ, таких как таурин и ЭПК/ДГК, помогает поддерживать здоровье сердца пожилых чихуахуа.
Забота о вашем длинношерстном чихуахуа
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Это очень упорная собака
Из-за малых размеров собаки ходить с ней в долгие походы и на утренние пробежки не стоит, но для длинношерстных чихуахуа есть много интересных занятий на каждый день. Как любым собакам, им необходимы умеренные физические нагрузки, чтобы поддерживать хорошее состояние здоровья. Короткие прогулки в пределах нескольких кварталов помогают им оставаться в хорошей форме. Ожидаемая продолжительность жизни чихуахуа довольно большая. Для поддержания формы в течение всей жизни необходимы соответствующие занятия, например простые игры в помещении и упражнения на принесение мяча.
Струящаяся шерсть длинношерстного чихуахуа — это поистине прекрасное зрелище. Поддерживать их прическу в форме поможет груминг, который необходимо проводить два-три раза в неделю — это поможет избежать спутывания шерсти или возникновения колтунов. Кроме того, стоит уделить внимание шерсти на ушах, задних лапах и ступнях. К счастью, линька не является проблемой для этой породы. Следует также регулярно подстригать когти собаке и чистить ей зубы во избежание периодонтальных проблем.
Преданные и умные длинношерстные чихуахуа — замечательные домашние собаки. Из-за своей бескомпромиссной преданности они стремятся угодить владельцу и восприимчивы к дрессировке на послушание. Прививайте своему длинношерстному чихуахуа хорошие привычки с раннего возраста, чтобы добиться наилучших результатов и справиться с его непокорным характером.
Все о длинношерстных чихуахуа
Длинношерстный чихуахуа имеет все задатки хорошего питомца: веселый характер, энергичность и безграничная ласковость. Порода чихуахуа также хорошо подойдет тем, у кого раньше не было собак. Скажем прямо, с такой маленькой собакой справиться несложно! Преданность — обязательная черта характера длинношерстных чихуахуа, а их размеры позволяют брать их с собой куда угодно.
Длинношерстные чихуахуа от природы не очень агрессивны. Они могут лаять или щелкать зубами, как и любая собака, но это совсем не значит, что они могут кого-то укусить. Они могут отстаивать свою территорию или испытывать беспокойство, а также могут ревностно относиться к своим владельцам. Несмотря на маленькие размеры собаки, не следует считать такое поведение милым. Длинношерстным чихуахуа необходима дисциплина, которая поможет им чувствовать себя комфортно. Следует также убедиться в отсутствии сопутствующих заболеваний, которые могут беспокоить собаку.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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