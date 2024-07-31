Давайте поговорим о гладкошерстных чихуахуа
Маленькие, но отважные гладкошерстные чихуахуа — самые крошечные собаки, но у них большое сердце. Их можно сразу узнать по форме головы, напоминающей яблоко, и выразительным глазам. Их преданный взгляд выражает безграничную доброту. Чихуахуа невероятно преданные, они отлично подходят для городских и загородных домов, а надлежащий уход обеспечит им долгую и здоровую жизнь продолжительностью до двадцати лет или даже больше. У этой породы также есть длинношерстная разновидность.
Официальное название: гладкошерстный чихуахуа
Другие названия: чивава, чи
Происхождение: Мексика
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Степень линьки2 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии *3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *2 out of 5
Способность стать семейным питомцем *4 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|Вес
|Вес
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|2–10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|Старше 12 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Познакомьтесь с гладкошерстным чихуахуа
Все, что нужно знать о породе
«Лучший друг» — очень точное описание гладкошерстного чихуахуа, идеальной собаки-компаньона. Преданность — обязательная черта собак этой породы. Они быстро успокаиваются, но при этом они очень бдительны, когда дело касается их владельцев. Чихуахуа могут лаять на незнакомцев, но об этом не стоит беспокоиться. Они быстро отвлекутся на другое активное занятие. У них всегда подходящее время для игр!
Энергичный характер собак породы чихуахуа отметили и в официальных рейтингах: в настоящее время они занимают 11-е место в ежегодно обновляемом списке самых популярных пород от Американского клуба собаководства.
Вес собак этой породы никогда не превышает 3 кг, поэтому их можно брать с собой практически куда угодно.
Говоря о собаках, часто рекомендуют следить за детьми из тех соображений, что собака может непреднамеренно навредить им. Но поскольку чихуахуа такие мелкие, сами дети могут случайно причинить им вред. Их довольно легко травмировать, так что будьте бдительны. Им лучше играть в помещении или в специальном парке для маленьких собак. Для собак породы чихуахуа полезна умственная активность, а игры являются для них идеальным времяпрепровождением.
Хотя чихуахуа совсем не похожи на массивных сторожевых собак, они могут не менее ревностно защищать свою стаю. Как правило, они сдержанно ведут себя в присутствии новых людей, но их настороженность пропадает после знакомства.
Два факта о гладкошерстных чихуахуа
1. Не следует слишком их баловать
Хотите верьте, хотите нет, но гладкошерстные чихуахуа могут легко набирать вес. С таким маленьким телом лишние закуски могут быстро давать о себе знать. Используйте в качестве вознаграждения горсть крокет, взятую из суточной порции корма. В официальной классификации пород максимальный вес чихуахуа составляет 2,72 кг.
2. Маленькая собака в большом мире
Собакам породы чихуахуа отваги не занимать: они не терпят неуважения и могут бросать вызов собакам, которые в несколько раз крупнее их. Научите собаку ладить с окружающими, и ей будет намного проще социализироваться по мере взросления.
История породы
Многие интересуются, откуда взялись крошечные чихуахуа. Эта порода возникла в Мексике в XII веке, когда ацтеки завоевали цивилизацию тольтеков, в которой были популярны собаки породы течичи — предки современных чихуахуа. Течичи были более легкими и подвижными, чем современные чихуахуа, если такое вообще возможно.
Порода чихуахуа продолжала существование на протяжении нескольких столетий и в середине 1800-х годов наконец обрела огромную популярность в США, когда американцы обнаружили этих собак в месте их происхождения — мексиканском штате Чихуахуа, граничащем с Техасом. Порода течичи была переименована, и порода чихуахуа стала пользоваться популярностью к северу от границы.
Гладкошерстные чихуахуа могут сильно привязываться к своей «стае» и стремятся придерживаться себе подобных. Их не разводят для определенной работы, но из чихуахуа получаются отличные домашние питомцы и превосходные попутчики. Их размер идеально подходит для этого: чихуахуа считается самой мелкой породой в мире, а максимальный вес этих собак составляет всего 2,72 кг.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики гладкошерстных чихуахуа
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
Здесь вы найдете некоторые интересные факты о породе — от характерных черт до особенностей здоровья гладкошерстных чихуахуа
Это очень упорная собака
Упрямство и решительность гладкошерстного чихуахуа удивляют, учитывая его компактные размеры. Но даже мелкая собака может быть могучей, если нужно стоять на своем. Гладкошерстные чихуахуа очень умны и перехитрят вас, если вы будете недостаточно бдительны! Как решить эту проблему? Начинайте обучение щенка как можно раньше, чтобы он понимал, кто в доме хозяин. Дрессировка гладкошерстных чихуахуа помогает компенсировать их непокорный характер и в целом приучить их к хорошему поведению.
Слишком большие физические нагрузки изнуряют их
Несомненно, чихуахуа — энергичная порода, но это не значит, что вашему гладкошерстному чихуахуа понравятся очень долгие прогулки или безостановочные игры. Учитывая их маленькие размеры, меньше — значит лучше. Гладкошерстным чихуахуа лучше всего подходят ежедневные простые занятия в помещении, и для них более полезны короткие прогулки. Если ваш чихуахуа устанет, его (как и любую мелкую собаку) можно просто подобрать и отнести домой в переноске!
У чихуахуа могут возникать некоторые проблемы со здоровьем
Собаки мелких пород подвержены гипогликемии — низкому содержанию сахара в крови. Легко прийти к выводу, что маленькому гладкошерстному чихуахуа не нужно много еды, но слишком долгий перерыв между приемами пищи может привести к серьезной нехватке энергии. Придерживайтесь графика кормления и следуйте рекомендациям, приведенным на упаковке корма. У собак этой породы могут возникать проблемы с сердцем (например, сужение сердечных клапанов или аортальный порок сердца), заболевания глаз и вывих коленной чашечки. Регулярные проверки у ветеринарного врача помогают предотвратить любые проблемы. Кроме того, данная порода считается брахицефальной из-за приплюснутых морды и ноздрей. Распространенной проблемой может стать затрудненное дыхание, особенно в жаркую или холодную погоду. У многих собак с брахицефальным синдромом обструкции дыхательных путей также проявляются признаки желудочно-кишечного расстройства. Чихуахуа должны регулярно проходить полный осмотр у ветеринарного врача.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для чихуахуа нужно учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и предрасположенности. Питание обеспечивают энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету. Для здоровья мочевыделительной системы у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Потребности щенка чихуахуа в энергии, белках, минералах и витаминах намного выше, чем у взрослой собаки. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. Иммунная система щенков чихуахуа постепенно развивается в первые 8 месяцев жизни животного. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система щенков также отличаются от пищеварительной системы взрослых чихуахуа: для еще не до конца сформированной пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Сбалансированное потребление клетчатки, такой как псиллиум, может способствовать прохождению пищи по кишечному тракту и повысить качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Эта фаза роста отличается повышенной потребностью в энергии, поэтому корм, разработанный специально для периода роста питомца, должен иметь высокую питательную ценность (выраженную в ккал на 100 г корма). Концентрация остальных питательных веществ в таком корме также будет выше, чем обычно. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослых чихуахуа являются:
Поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров.
Помощь в поддержании здоровья и красоты кожи и шерсти за счет добавления незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК), незаменимых аминокислот и витаминов группы B.
Защита их слабых челюстей. Чихуахуа имеют сильную предрасположенность к образованию зубного камня. Уменьшая образование зубного камня, который появляется из-за зубного налета, крокеты с содержанием кальциевых хелаторов играют важную роль в профилактике заболеваний полости рта. Размер крокет должен быть очень маленьким, а их форма должна соответствовать миниатюрной челюсти чихуахуа во избежание проблем с захватыванием корма. Это также может стимулировать их аппетит, поскольку они привередливы в еде.
После 8 лет у чихуахуа появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами диета помогает поддерживать жизненный тонус собаки, а основные питательные вещества, такие как таурин, поддерживают нормальную работу сердца. Старение также сопровождается изменением возможностей пищеварительной системы и появлением дополнительных потребностей в определенных питательных веществах, поэтому корм для стареющих собак породы чихуахуа должен обладать следующими характеристиками:
Повышенное содержание витаминов C, E. Эти питательные вещества обладают свойствами, защищающими клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Вопреки расхожему заблуждению, снижение содержания белка в корме не дает особых преимуществ при борьбе с почечной недостаточностью, потому что у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Единственный способ замедлить постепенное ухудшение работы почек — это снизить содержание фосфора.
Повышенное содержание микроэлементов (железа, цинка и марганца) помогает поддерживать хорошее состояние кожи и шерсти.
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника и рыбий жир) помогает поддерживать качество шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество корма, который они употребляют, было достаточным, размер, форма и твердость крокет должны соответствовать челюстям собаки. Состав с хелаторами кальция помогает уменьшить образование зубного камня и поддерживать здоровье зубов.
Хотя здоровье сердца важно в течение всей жизни чихуахуа, оно приобретает особое значение по мере старения собаки. Смесь питательных веществ, таких как таурин и ЭПК/ДГК, помогает поддерживать здоровье сердца пожилых чихуахуа.
Забота о гладкошерстном чихуахуа
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Ввиду маленьких размеров собаки не стоит ходить с ней в долгие походы и на утренние пробежки, но для гладкошерстных чихуахуа есть много интересных занятий на каждый день. Как любым собакам, им необходимы умеренные физические нагрузки, чтобы поддерживать хорошее состояние здоровья. Короткие прогулки в пределах нескольких кварталов помогают им оставаться в хорошей форме. Ожидаемая продолжительность жизни чихуахуа довольно большая. Для поддержания формы в течение всей жизни необходимы соответствующие занятия, например простые игры в помещении и упражнения на принесение мяча.
Поддерживайте шерсть гладкошерстного чихуахуа в хорошем состоянии, расчесывая ее по несколько раз в неделю. Это поможет избавиться от старых волосков и освободить место для новых, а также сохранить лоск. К счастью, линька не является проблемой для этой породы. Следует также регулярно подстригать собаке когти и чистить ей зубы во избежание периодонтальных проблем. Ежедневная чистка позволяет избавиться от зубного налета, но для профилактики периодонтальных проблем лучше обращаться к ветеринарному врачу.
Преданные и умные гладкошерстные чихуахуа — замечательные домашние собаки. Из-за своей бескомпромиссной преданности они стремятся угодить владельцу и восприимчивы к дрессировке на послушание. Прививайте своему гладкошерстному чихуахуа хорошие привычки с раннего возраста, чтобы получить наилучшие результаты и преодолеть его непокорный характер.
Все о гладкошерстных чихуахуа
Гладкошерстный чихуахуа имеет все задатки хорошего питомца: веселый характер, энергичность и безграничная ласковость. Порода чихуахуа также хорошо подойдет тем, у кого раньше не было собак. Скажем прямо, с такой маленькой собакой справиться несложно! Преданность — обязательная черта характера гладкошерстных чихуахуа, а благодаря их размерам собак этой породы можно брать с собой куда угодно.
Гладкошерстные чихуахуа от природы не очень агрессивны. Они могут лаять или щелкать зубами, как и любая собака, но это совсем не значит, что они могут кого-то укусить. Они могут отстаивать свою территорию или испытывать беспокойство, а также могут ревностно относиться к своим владельцам. Несмотря на маленькие размеры собаки, не следует считать такое поведение милым. Гладкошерстным чихуахуа необходима дисциплина, которая поможет им чувствовать себя комфортно. Следует также убедиться в отсутствии сопутствующих заболеваний, которые могут беспокоить собаку.
Больше информации по этой теме
Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей