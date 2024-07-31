Болоньез
О болоньезе
Эти очень милые собаки с серьезным выражением славятся своим интеллектом, наблюдательностью и спокойным нравом. Забавный и любознательный, болоньез станет прекрасной семейной собакой.
Болоньез может тихо свернуться калачиком в уголке или весело играть на прогулке, но в любой ситуации он остается преданной собакой, для которой самое главное — быть рядом с семьей своего владельца.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная категория: Х-small
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Преданные / Спокойные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно
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