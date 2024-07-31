Эти очень милые собаки с серьезным выражением славятся своим интеллектом, наблюдательностью и спокойным нравом. Забавный и любознательный, болоньез станет прекрасной семейной собакой.

Болоньез может тихо свернуться калачиком в уголке или весело играть на прогулке, но в любой ситуации он остается преданной собакой, для которой самое главное — быть рядом с семьей своего владельца.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)