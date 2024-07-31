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Болоньез

Эти невероятно серьезные собаки спокойны, уравновешены и очень привязаны к своим владельцам.
Взрослый болоньез, черно-белое изображение

О болоньезе

Эти очень милые собаки с серьезным выражением славятся своим интеллектом, наблюдательностью и спокойным нравом. Забавный и любознательный, болоньез станет прекрасной семейной собакой.

Болоньез может тихо свернуться калачиком в уголке или весело играть на прогулке, но в любой ситуации он остается преданной собакой, для которой самое главное — быть рядом с семьей своего владельца.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная категория: Х-small
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Преданные / Спокойные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Наличие сада не обязательно

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