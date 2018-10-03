В первое время щенок будет привыкать к новым условиям содержания. Визуальные образы, звуки и запахи будут ему незнакомы, и процесс привыкания может занять некоторое время. Даже если ваша собака уже чувствует себя комфортно с вами, знакомство с остальными членами семьи может протекать по-другому, и следует позаботиться о том, чтобы для вашего щенка все прошло спокойно.

Знакомство щенка с членами вашей семьи

Ваш щенок может по-разному реагировать на новых людей в зависимости от породы и среды, в которой он вырос. Вы можете предпринять ряд действий, чтобы знакомство прошло максимально спокойно.

Знакомьте щенка с новыми людьми по очереди. Знакомство с множеством новых людей одновременно может испугать щенка, поэтому дайте ему возможность привыкать к каждому человеку по очереди, чтобы ваш питомец чувствовал себя более комфортно.

Дождитесь, чтобы щенок подошел к вам. Не подходите к щенку слишком быстро и не передавайте его из рук в руки, вызывая тем самым у животного тревогу. Члены семьи должны спокойно сесть и позволить щенку самому подойти к ним.

Разговаривайте спокойно. Проследите за тем, чтобы члены вашей семьи контролировали эмоции и говорили спокойным голосом. Это поможет создать комфортную и безопасную обстановку, в которой щенок будет чувствовать себя более уверенно.

Не используйте корм как поощрение. Не давайте щенку корм в качестве поощрения за общение с новыми людьми. Если собака не отказывается от корма и общения, это еще не говорит о том, что она чувствует себя комфортно — некоторые животные могут соглашаться есть и вступать в контакт, даже испытывая страх.

Не торопите собаку. Дайте щенку время познакомиться с каждым новым человеком. Если у собаки останутся хорошие впечатления от этих знакомств, это поможет ей спокойно реагировать при встрече с новыми людьми на улице.

Следите за движениями и реакциями собаки. Важно обращать пристальное внимание на признаки беспокойства у щенка, например избегание зрительного контакта или низко опущенный хвост. При обнаружении подобных признаков уведите щенка из комнаты и дайте ему время побыть в одиночестве и успокоиться.