Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться

Основные питательные вещества для щенков

Мы подбираем ингредиенты в соответствии с их диетологическим профилем и качеством, а также учитываем рациональное использование ресурсов. Эти ингредиенты помогают обеспечить щенков необходимыми питательными веществами для их здорового роста и развития. Полнорационный и сбалансированный рацион напоминает сложную мозаику — он обеспечивает точное сочетание питательных веществ, необходимых для здорового развития щенка.
Brown Labrador Retriever puppy standing indoors next to a stainless steel feeding bowl
Golden Retriever puppy running outdoors in grass

Потребности щенков, связанные с их развитием

Потребности растущих щенков сильно отличаются от потребностей взрослых собак и уж тем более людей. Щенок должен получать с кормом правильное сочетание питательных веществ, необходимых для поддержания его кондиции тела, развития и роста. Необходимо принимать во внимание, что его пищеварительная и иммунная система еще не полностью сформированы, а зубы не сменились на постоянные. Адаптированное диетологическое решение способствует росту, удовлетворяет потребности котенка в энергии и поддерживает иммунную систему.

Основные требования к рационам для щенков

Высококалорийный состав, способствующий здоровому росту

Адаптированы к размеру ротовой полости и молочным зубам

Укрепление незрелой иммунной системы

Способствует когнитивному развитию, формированию клеток и скелета

Легкая усвояемость

Углеводы

Термин «углеводы» в основном используется для обозначения сахаров, клетчатки и крахмала. Углеводы в рационе собак и кошек очень важны для улучшения работы организма. Сахара и крахмал, используемые в кормах ROYAL CANIN®, являются полезными и легкоусвояемыми источниками энергии для растущего организма щенков.

Клетчатка

Клетчатка содержится в углеводоподобных веществах, таких как пектин, целлюлоза и лигнин. Их получают из растительных источников: цельных злаков, корнеплодов, фруктов и желирующих агентов. Ограниченное количество клетчатки в кормах для котят способствует предотвращению нарушений работы желудочно-кишечного тракта, таких как диарея и запор.

Жиры

Жиры, содержащиеся в рационе, являются не только концентрированным источником энергии, но и также отвечают за вкусовую привлекательность и текстуру корма для щенков. Помимо обеспечения энергией, жиры (также известные как липиды) снабжают организм незаменимыми жирными кислотами, которые жизненно важны для его работы и положительно влияют на качество шерсти и здоровье нервной системы.

Белок

Белок играет жизненно важную роль в здоровом развитии щенка: он принимает участие в построении и обновлении тканей, мышц и скелета. Белок — ценный микроэлемент в пище человека и животных, и его следует использовать максимально эффективно. Белки состоят из цепочек сотен (или даже тысяч) аминокислот.

В белках содержится 20 аминокислот, и они подразделяются на два разных типа: незаменимые и заменимые. Незаменимые аминокислоты не синтезируются в организме щенка в количестве, достаточном для здорового функционирования и развития, поэтому они должны поступать вместе с кормом. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться из избытка незаменимых пищевых аминокислот, но они тоже жизненно важны для здоровья и должны быть частью сбалансированной диеты.

Минеральные вещества

Для здорового развития необходимы два типа минеральных веществ. Макроэлементы, такие как кальций, фосфор и калий, поддерживают ряд основных функций в организме щенка, включая нормальный рост костей, передачу нервных импульсов и мышечный метаболизм. Такие микроэлементы, как железо, медь и марганец, помимо прочего, способствуют поддержанию здоровья кожи, шерсти, крови и костей.

Витамины

Витамины необходимы для поддержания разнообразных биологических функций и процессов, связанных с развитием организма, в числе которых:

  • иммунная и когнитивная функции;
  • функционирование и восстановление клеток;
  • снижение воспалительных процессов;
  • жировой обмен;
  • свертывание крови;
  • работа мозга и печени.

Витамины бывают двух видов: водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые витамины, такие как витамины группы B (в частности, тиамин и рибофлавин), не накапливаются в организме щенка, поэтому очень важно, чтобы эти витамины регулярно входили в состав ежедневного рациона вашего питомца.

Black Labrador Retriever puppy lying down outdoors next to a white bowl

Вода

Потребности животных в воде в основном (но не полностью) удовлетворяются посредством питья. Питание также играет важную роль в обеспечении организма вашего питомца водой, во-первых, за счет воды, содержащейся в корме, а во-вторых, благодаря воде, которая образуется при усвоении питательных веществ. Например, при расщеплении одного грамма жиров в организме щенка образуется чуть более одного грамма воды.

Two puppies sitting outdoors eating from a feeding bowl

Питание сбалансированным рационом

Питание щенка в период роста влияет на его здоровье и формирует пищевые привычки на всю последующую жизнь. Здоровое и сбалансированное питание питомцев на этом этапе особенно важно. Полнорационная сбалансированная диета, учитывающая размер и породу питомца, имеет жизненно важное значение для сохранения его здоровья. Чтобы получить дальнейшие рекомендации и информацию о выборе наиболее подходящего корма для вашего питомца, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Поиск ветеринарного врача

Наши гаммы рационов для щенков

Корм ROYAL CANIN® для щенков поддерживает рост и развитие вашего питомца, обеспечивая организм животного всеми питательными веществами, необходимыми для удовлетворения потребностей щенка в первый год жизни.

Black Labrador Retriever puppy eating from a red bowl

Узнайте больше о кормлении

Питание собаки в период роста влияет на ее здоровье и формирует пищевые привычки на всю последующую жизнь. Здоровое питание щенка на этом этапе особенно важно, поэтому полнорационный, сбалансированный корм, учитывающий размеры и породу собаки, может иметь жизненно важное значение для сохранения здоровья животного.

Кормление щенка