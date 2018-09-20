Что нужно обдумать, перед тем как завести собаку

Безопасно ли для собаки ваше жилище?

Не существует единого типа условий, подходящего для содержания собаки. Внимания заслуживает возможное наличие детей или других домашних животных. Вы можете жить в городе, в загородной местности, в квартире или доме. Независимо от особенностей условий содержания собаки, важно, чтобы они были безопасны для вашего питомца.

Щенки очень восприимчивы к происходящему вокруг, и отрицательный опыт будет иметь длительный эффект. Современная среда обитания собак часто ограничивается городскими условиями, а жизнь в городе предполагает воздействие многочисленных, повторяющихся и зачастую интенсивных визуальных и слуховых раздражителей. Крайне важно, чтобы окружающая вашего щенка обстановка не ассоциировалась у него с испугом или какими-либо неприятными ощущениями.

Городская жизнь может быть чрезвычайно насыщена впечатлениями, но для щенка сила воздействия окружающей обстановки может оказаться чрезмерной. Уделите особое внимание постепенному знакомству своего питомца с условиями окружающей среды, а также с многочисленными ситуациями, с которыми ему придется сталкиваться в дальнейшей жизни: автомобили, эскалаторы, лифты, поезда, трамваи или автобусы и многое другое.

Кроме того, щенок должен научиться оставаться один дома на все более длительные периоды времени. При этом он не должен пугаться, создавать беспорядок или скулить.

Необходимо учитывать следующие источники опасности:

открытые электрические шнуры;

любые места, где щенок может застрять или упасть, например окна, балконы или лестницы;

легкодоступные токсичные вещества, в том числе чистящие средства, жидкость для электронных сигарет, лекарства, химические удобрения, гербициды и инсектициды; опасность представляют и острые инструменты;

дыры и щели в саду, через которые щенок может убежать на улицу, ядовитые растения.

Ядовитыми являются такие растения, как фикус, цикламен, падуб, омела, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалия, рододендрон, олеандр и душистый горошек.

Если вы приняли решение завести собаку, у вас на долгие годы появится четвероногий друг, общение с которым доставит вам много радости. Уверенность, что ваш дом и образ жизни соответствуют потребностям вашей собаки в безопасности и сохранении здоровья, имеет большое значение для создания благоприятных условий для успешной и счастливой совместной жизни с вашем питомцем.