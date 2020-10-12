Безопасность корма для домашних питомцев: Вопросы к производителю

Наша команда диетологов в Эмарге разрабатывает и тестирует новые рецептуры, проводя исследования и используя знания со всего мира. Наш открытый и основанный на сотрудничестве подход позволяет вносить свой вклад и использовать последние достижения науки и результаты наблюдений в области питания для домашних животных. В частности, это касается давнего сотрудничества с научным институтом Waltham Petcare Science Institute (Мелтон-Моубрей, Великобритания) и центром Pet Health and Nutrition Center (Льюисберг, США).

Тестирование рациона

Вопрос WSAVA. Протестированы ли ваши рационы с использованием формул или процедур пробного кормления AAFCO для соответствия диетологическим профилям этой организации?

Наука и наблюдения лежат в основе нашего подхода к созданию рационов. У нас есть два собственных центра для домашних животных, которые проводят исследования вкусовых качеств и усвояемости. За животными, живущими в этих центрах, постоянно наблюдают, тщательно изучая состояние их здоровья и самочувствие. Мы анализируем их поведение, связанное с кормлением, но при этом никогда не проводим тестов с агрессивным вмешательством.

Уважение к здоровью и хорошему самочувствию кошек и собак лежит в основе философии Royal Canin, запрещающей любые агрессивные эксперименты на животных. В ходе наших испытаний мы лишь выясняем пищевые предпочтения, вкусовые качества и усвояемость корма. Вкусовые качества и усвояемость оценивают кошки и собаки. Мы внимательно наблюдаем за реакцией этих «профессиональных дегустаторов».

При пробном кормлении в Royal Canin соблюдают стандарты в области питания, действующие во всем мире. Соблюдаются не только стандарты AAFCO и FEDIAF, но и требования к питанию, установленные Национальным исследовательским советом (NRC). В Европе пищевые характеристики ветеринарных диет изложены в директиве 2008/38/ЕС (директива PARNUT). Мы разработали более 200 различных формул, включая влажный и сухой корм для кошек и собак.

Подавляющее большинство из них проверено и соответствует диетологическим профилям и/или требованиям к пробному кормлению, установленным AFFCO и FEDIAF — наиболее важными регуляторами в области питания. Мы разработали несколько специальных продуктов для ветеринарного или клинического применения (включая наши формулы для поддержания нормальной работы печени и почек), очень точно адаптировав содержание питательных веществ, чтобы удовлетворить уникальные потребности кошек и собак с такими заболеваниями. Некоторые диеты не допускают соблюдения рекомендаций AAFCO по содержанию питательных веществ в корме для взрослого питомца. При разработке таких диет помощь больным животным оказывается важнее, чем соблюдение диетологических профилей AAFCO.

В таких случаях все формулы проходят через тестирование альтернативных продуктов и признаются безопасными в ходе клинических испытаний, показывающих их эффективность при заболеваниях, для которых они были предназначены. Все они скармливались кошкам или собакам в ходе длительных испытаний и помогли обеспечить их хорошее самочувствие. Эти диеты легко узнать: у них есть отметка о попеременном или вспомогательном кормлении.