Безопасность корма для домашних питомцев: Вопросы к производителю
Если вы не знаете, как правильно выбрать корм для своей кошки или собаки, помощь всегда рядом. Всемирная ветеринарная ассоциация мелких животных (WSAVA) создала руководство по питанию с ключевыми вопросами, которые вам стоит задать производителю, чтобы проверить корм для домашних питомцев на безопасность и качество.
Безопасен ли корм для домашних питомцев?
Руководство по питанию от WSAVA содержит «Рекомендации по выбору кормов для домашних питомцев». Это руководство содержит ключевые вопросы, которые стоит задавать производителям кормов для домашних питомцев.
Вопросы, включенные в руководство WSAVA1
- Есть ли у вас в штате квалифицированный диетолог?
- Как зовут этого диетолога и какова его квалификация?
- Кто составляет рационы и какой у этого человека опыт работы?
- Протестированы ли ваши рационы с использованием формул или процедур пробного кормления AAFCO (Американская ассоциация государственного контроля за продуктами питания) для соответствия диетологическим профилям этой организации? (Примечание. В Европе учитываются требования Европейской федерации предприятий по производству кормов для домашних питомцев.)
- Какие исследования продукта проводились?
- Публикуются ли результаты в рецензируемых журналах?
Ответы от Royal Canin
Квалифицированные диетологи
Вопросы от WSAVA. Есть ли у вас в штате квалифицированный диетолог? Как зовут этого диетолога и какова его квалификация? Кто разрабатывает рационы?
Royal Canin — это всемирная компания, которая обеспечивает питательными кормами кошек и собак в 91 стране за счет самых современных производственных мощностей по всему миру.
Продукция разрабатывалась группой сертифицированных ветеринаров-диетологов, сотрудников Royal Canin со степенью магистров и кандидатов наук в области питания мелких животных. Эти группы в основном базируются в исследовательском кампусе Royal Canin в Эмарге, Франция, но наши высококвалифицированные диетологи работают и в ряде других стран.
Наша команда диетологов в Эмарге разрабатывает и тестирует новые рецептуры, проводя исследования и используя знания со всего мира. Наш открытый и основанный на сотрудничестве подход позволяет вносить свой вклад и использовать последние достижения науки и результаты наблюдений в области питания для домашних животных. В частности, это касается давнего сотрудничества с научным институтом Waltham Petcare Science Institute (Мелтон-Моубрей, Великобритания) и центром Pet Health and Nutrition Center (Льюисберг, США).
Тестирование рациона
Вопрос WSAVA. Протестированы ли ваши рационы с использованием формул или процедур пробного кормления AAFCO для соответствия диетологическим профилям этой организации?
Наука и наблюдения лежат в основе нашего подхода к созданию рационов. У нас есть два собственных центра для домашних животных, которые проводят исследования вкусовых качеств и усвояемости. За животными, живущими в этих центрах, постоянно наблюдают, тщательно изучая состояние их здоровья и самочувствие. Мы анализируем их поведение, связанное с кормлением, но при этом никогда не проводим тестов с агрессивным вмешательством.
Уважение к здоровью и хорошему самочувствию кошек и собак лежит в основе философии Royal Canin, запрещающей любые агрессивные эксперименты на животных. В ходе наших испытаний мы лишь выясняем пищевые предпочтения, вкусовые качества и усвояемость корма. Вкусовые качества и усвояемость оценивают кошки и собаки. Мы внимательно наблюдаем за реакцией этих «профессиональных дегустаторов».
При пробном кормлении в Royal Canin соблюдают стандарты в области питания, действующие во всем мире. Соблюдаются не только стандарты AAFCO и FEDIAF, но и требования к питанию, установленные Национальным исследовательским советом (NRC). В Европе пищевые характеристики ветеринарных диет изложены в директиве 2008/38/ЕС (директива PARNUT). Мы разработали более 200 различных формул, включая влажный и сухой корм для кошек и собак.
Подавляющее большинство из них проверено и соответствует диетологическим профилям и/или требованиям к пробному кормлению, установленным AFFCO и FEDIAF — наиболее важными регуляторами в области питания. Мы разработали несколько специальных продуктов для ветеринарного или клинического применения (включая наши формулы для поддержания нормальной работы печени и почек), очень точно адаптировав содержание питательных веществ, чтобы удовлетворить уникальные потребности кошек и собак с такими заболеваниями. Некоторые диеты не допускают соблюдения рекомендаций AAFCO по содержанию питательных веществ в корме для взрослого питомца. При разработке таких диет помощь больным животным оказывается важнее, чем соблюдение диетологических профилей AAFCO.
В таких случаях все формулы проходят через тестирование альтернативных продуктов и признаются безопасными в ходе клинических испытаний, показывающих их эффективность при заболеваниях, для которых они были предназначены. Все они скармливались кошкам или собакам в ходе длительных испытаний и помогли обеспечить их хорошее самочувствие. Эти диеты легко узнать: у них есть отметка о попеременном или вспомогательном кормлении.
Контроль качества и исследование продукции
Вопросы от WSAVA. Какие конкретные меры контроля качества вы применяете, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества ваших ингредиентов и конечного продукта? Какие исследования продукта проводились? Публикуются ли результаты в рецензируемых журналах?
Владельцы домашних питомцев могут быть несомненно уверены, что корма от Royal Canin безопасны и качественны. Мы тщательно контролируем качество с помощью следующих механизмов анализа без вмешательства, в зависимости от нацеленности диеты:
- Испытания на вкусовую привлекательность
- Испытания на усвояемость
- Испытания уровня относительного (урологического) перенасыщения
- Анализ качества и консистенции стула
- Аминокислотный анализ
- Анализ жирных кислот
- Токсикологический анализ и данные о стабильности
- Клинические испытания эффективности совместно с ветеринарными специалистами и владельцами домашних питомцев
- Параметры крови (при необходимости)
- Рецензируемое исследование
- Полевые испытания в сотрудничестве с заводчиками и профессионалами
Качество продукции начинается с проверки каждого ингредиента от каждого поставщика. По возможности мы используем местные ингредиенты, но приоритетными для нас остаются безопасность и качество. Прежде чем любой ингредиент попадает на производство, он тщательно проверяется квалифицированными специалистами на предмет безопасности и соответствия качеству.
Основной проверкой безопасности продукта является спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRS), аналитический инструмент, который сравнивает характеристики ингредиента с обширной внутренней базой данных стандартов. Выгрузка поставляемого ингредиента не производится, если по результатам NIRS он не соответствует стандартам.
Помимо NIRS проводят и дополнительные проверки. К примеру, хорошее самочувствие кошки или собаки может нарушиться из-за любого ингредиента или сырья, подвергающегося воздействию грибков, и во избежание этого проводится тестирование на микотоксины (рост грибка).
Мы также уделяем внимание путям перемещения сотрудников по предприятиям, занимающимся производством кормов для домашних питомцев. Строгое зонирование — это еще один способ поддержания качества и безопасности, гарантирующий, что нежелательные материалы и элементы, представляющие биологическую или физическую угрозу, не будут занесены из одного участка в другой. Зоны можно разделить на следующие участки:
- Получение, первичный анализ и обработка сырья
- Первичное измерение и дозирование сырья, смешивание и измельчение
- Термическая обработка или приготовление
- Просушивание, глазирование и охлаждение (приготовление сухих кормов)
- Упаковка и хранение
Обеспечение безопасности на всех объектах
Производственные мощности Royal Canin соответствуют большинству стандартов обеспечения качества, установленных как внешними органами аккредитации, так и нашими собственными правилами Mars Petcare, и даже превосходят их. В их число входят:
- Проверки пищевой безопасности на основе принципов ХАССП
- Стандарты эффективного производства и общие принципы гигиены пищевых продуктов (GMP/GHP)
- Стандарты качества и пищевой безопасности Mars
Применяя эти высокие стандарты, мы достигаем высокого уровня точности, качества, защиты окружающей среды и, что наиболее важно, пищевой безопасности. Проводя более 500 000 анализов сырья и готовой продукции в год, мы никогда не жертвуем качеством производимых нами продуктов.
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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