Подойдет ли моей кошке корм, приготовленный в домашних условиях?
Некоторые владельцы хотят принимать более активное участие в процессе питания кошки и предлагать корм, приготовленный в домашних условиях.
Приготовление корма для кошки может показаться приятным занятием и способом разнообразить их кормление или добавить новые вкусы. Однако риски, связанные с самостоятельным приготовлением корма для кошки, могут перевесить все потенциальные преимущества, ведь сбалансировать необходимые вашему питомцу питательные вещества невероятно сложно. А то, как кошки воспринимают корм, зависит не только от вкуса. Их реакцию очень сложно предугадать.
Если в корме не окажется жизненно важных питательных веществ, у кошки может возникнуть их нехватка, что скажется на здоровье. Поэтому важно понимать индивидуальные пищевые потребности своей кошки и подумать о том, как лучше всего их удовлетворить.
Кошки отличаются от людей
Приготовление корма для кошки в домашних условиях сильно отличается от приготовления еды для людей. Прежде всего, кошки не нуждаются в разных вкусах корма. Тогда как у людей 9000 вкусовых рецепторов, у кошек их всего 4751, и к тому же, с возрастом они теряют чувствительность. Учитывая это, создание корма для кошек в соответствии с их «вкусами» не так важно.
Поэтому приготовление корма для кошки в домашних условиях подразумевает гораздо больше, чем выбор ингредиентов, которые могут понравиться кошке. Может быть невероятно сложно приготовить питание с учетом индивидуальных потребностей кошки, так как для нее размер, форма, запах и текстура еды являются ключевыми при позитивном восприятии нового питания.
Какие питательные вещества нужны моей кошке?
По данным Института кормов для домашних животных, кошкам ежедневно требуется более 40 основных питательных веществ.2 Хотя кошки являются исключительно хищниками, им требуется питание, состоящее не только лишь из мяса. На самом деле, чтобы оставаться здоровыми и энергичными, кошкам нужен широкий спектр питательных веществ из других источников, включая:
- Белок
- Жиры
- Углеводы
- Витамины
- Минеральные вещества
В природе дикие кошки уравновешивают эти потребности в питании, поедая все части своей добычи, включая кости и внутренности, содержащие небольшое количество растительных веществ. Иногда они могут есть растения.
Однако домашним кошкам необходима полная и сбалансированная диета, в которой каждая из этих групп питательных веществ смешана в разных количествах. Слишком много веществ одной группы, либо слишком мало веществ другой, могут иметь неприятные последствия для их здоровья.
Организм кошек не вырабатывает все витамины, минералы и незаменимые аминокислоты, которые им необходимы, поэтому они вынуждены получать их из кормов. Например, таурин жизненно необходим для зрения и сердца кошки, он может быть получен только из животных белков.
При приготовлении корма по домашним рецептам может быть достаточно сложно рассчитать точное количество питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья и хорошего самочувствия кошки. Крайне важно, чтобы питание, приготовленное по домашнему рецепту, было полноценным и сбалансированным, а также не имело токсичных для кошек ингредиентов. И еще сложнее, если вы хотите обеспечивать домашним питанием нескольких кошек, поскольку у них зачастую бывают очень разные потребности.
Все кошки разные
Потребности кошки в питании зависят от ряда факторов. При создании плана питания вашего питомца ветеринарный врач или диетолог учитывает следующие особенности:
Возраст
Порода
Физическое состояние
Здоровье
Образ жизни
Особенности здоровья
Вес
Желательно, чтобы ветеринарный врач дал вам рекомендации с учетом особенностей вашей кошки, но помните, что ее потребности со временем изменятся. Даже у здоровой взрослой кошки могут происходить многочисленные изменения пищевых потребностей из-за изменения уровня активности или образа жизни.
Можете ли вы сами приготовить корм для кошек?
Не задумывайтесь о самостоятельном приготовлении корма для кошек, если вы не уверены, что обладаете научными знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения полноценного и сбалансированного рациона. После консультации с ветеринарным врачом для уточнения пищевых потребностей вашей кошки, вам нужно будет приобрести специальное оборудование для приготовления корма для кошек. Во избежание бактериального заражения всегда должны соблюдаться строгие правила гигиены.
Следует также тщательно подбирать ингредиенты для приготовления домашнего корма для кошек. Ингредиенты, которые считаются питательными для человека, могут оказаться очень токсичными для кошек. Например, виноград является хорошо известным источником витаминов C и K для людей, но для кошек он невероятно токсичный.
Даже безопасные для кошек ингредиенты иногда сложно ввести в домашний корм, если вы не делали этого раньше. Владельцам домашних животных часто трудно самим сбалансировать необходимые питательные вещества в нужном количестве, и есть риск перекармливания или недостатка питания, если что-то сделано неправильно.
Кошки не похожи на людей
Пищевые потребности кошек не такие, как у человека: в их питание нужно включать больше жиров и более чем в два раза больше белков, чем требуется человеку. Процесс восприятия, поедания и переваривания корма тоже сильно отличается.
Кошки также могут отказываться от корма просто потому, что он новый, им не нравится его запах или если они раньше испытывали трудности с его перевариванием. Более того, пищеварительная система кошек не очень приспособлена к разнообразию в питании. Вес пищеварительного тракта у кошки составляет всего 3% от общей массы тела (у человека — 11%). Это означает, что у кошек пища быстрее проходит по телу, и им сложнее воспринимать и переваривать разные продукты одновременно, не испытывая при этом расстройства пищеварения.
Если вы самостоятельно готовите корм для своей кошки, правильно организовать ежедневный распорядок ее кормления может быть не так уж легко. Срок годности у любого свежего корма для кошек намного короче, чем у сухого корма, и его нельзя надолго оставлять в миске для кормления. Если корм слишком долго лежит в миске, он превращается в угрозу нарушения гигиены как для вас, так и для кошки.
Подойдет ли моей кошке корм, приготовленный в домашних условиях?
Корм, приготовленный в домашних условиях, может обеспечить кошке высококачественное питание. Однако подбор правильного соотношения питательных веществ требует навыков и времени.
Проведенное в 2013 году исследование 200 рационов, приготовленных в домашних условиях, показало, что в более чем 95% случаев они содержат недостаточное количество одного или нескольких необходимых питательных веществ. Как мы уже упоминали, подобная нехватка может иметь серьезные последствия для здоровья кошки3.
Возможно, вы рады, что кормите свою кошку свежим мясом, но самое важное для нее — это ценность получаемых питательных веществ. В том, что касается полноценного и сбалансированного питания, ваша кошка полностью зависит от вас, поэтому при выборе корма вам необходимо позаботиться о том, чтобы учесть все ее уникальные потребности в питательных веществах.
Возможно, предпочтительнее использовать готовый, полноценный и сбалансированный корм, такой как Royal Canin. Эти корма тщательно приготовлены с соблюдением тех же правил гигиены, что и еда, предназначенная для человека, а также с учетом возраста, породы, состояния здоровья и образа жизни вашей кошки. Кроме того, зачастую они обходятся дешевле и являются более простой альтернативой корму для кошек, приготовленному в домашних условиях.
Если вы планируете изменить рацион своей кошки, мы рекомендуем вам сперва проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы убедиться, что вы не нанесете ей вреда.
1 Энциклопедия кошек, 2017, Royal Canin, стр. 254
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Дж. Стокман, А. Дж. Фаскетти, П. Х. Касс и др. (2013) Оценка рецептов домашнего питания для собак. J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
Статьи по теме
Подход Royal Canin к питанию
Ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей