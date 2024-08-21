Об ингредиентах корма для домашних питомцев
В Royal Canin мы выбираем ингредиенты, прежде всего, исходя из их питательной ценности. Этот подход также гарантирует, что мы создаем продукты, соответствующие потребностям кошек и собак, и позволяет нам выбирать ингредиенты с наименьшим воздействием на окружающую среду. Ниже приводится больше информации о нашем подходе.
Как мы выбираем ингредиенты кормов для домашних питомцев
Что такое набор питательных веществ?
Набор питательных веществ определяется на основе анализа корма или его ингредиентов. В Royal Canin мы разрабатываем идеальные по составу виды кормов, основываясь на уникальных потребностях кошек и собак. Это означает, что создавая новый рецепт, мы можем гарантировать, что он подойдет кошкам или собакам определенного возраста, породы, размера, ведущим определенный образ жизни и имеющим определенные заболевания или особенности здоровья.
Определение диетологических профилей
Идеального диетологического профиля можно достичь различными способами, комбинируя любое количество ингредиентов из многих потенциальных источников. Например, диетологический профиль тарелки с курицей и картофельным пюре очень похож на рис, бобы и тофу, хотя это совершенно разные блюда.
Оцените качество питательных веществ
Применяя подход, основанный на приоритетности питательных веществ, Royal Canin изучает все ингредиенты, оценивая их качество и степень усвояемости, способ обработки и безопасность для домашних животных. Таким образом мы гарантируем, что наши группы по подбору составов и поставщиков выбирают только высококачественные ингредиенты в соответствии с нашими точными формулами, которые обеспечивают максимальную питательную ценность для кошек и собак.
Рациональный подбор питательных веществ
Партнеры, рационально использующие ресурсы
С подавляющим большинством наших поставщиков компания Royal Canin работает уже много лет. Мы вместе развивались, чтобы достичь уровня качества, которым мы гордимся. При необходимости мы сотрудничаем с ними как партнеры и инвесторы, чтобы разработать конкретные ингредиенты или стандарты, в том числе методы ведения сельского хозяйства, которые оказывают положительное влияние на пищевую ценность или безопасность ингредиентов или на окружающую среду.
Мы также работаем с рядом стратегических партнеров, таких как Всемирный фонд дикой природы (WWF), чтобы обеспечить соблюдение принципов рационального использования ресурсов при получении ингредиентов и не применять сырье, производимое из видов, которые находятся под угрозой исчезновения.
Альтернативные источники питательных веществ
Применение нутриентного подхода означает, что мы можем создавать продукты с одинаковым составом питательных веществ по всему миру, производя меньше выбросов в атмосферу, чем при использовании одного ингредиента во всех странах. Акцент на содержании питательных веществ означает, что мы можем заменить, к примеру, некоторые морепродукты на более экологичные источники полезных веществ, такие как водоросли. По содержанию питательных веществ они не уступают ракообразным, при этом их использование оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.
Точно так же, используя сопутствующие продукты животного происхождения, которые имеют высокую пищевую ценность, но зачастую не входят в рацион питания человека, мы минимизируем отходы. Такой подход также снижает нагрузку на животноводство — отрасль, которая очевидно оказывает влияние на окружающую среду, и гарантирует отсутствие конкуренции с производителями продуктов питания для людей.
Ингредиенты кормов для домашних животных от Royal Canin
Royal Canin приобретает ингредиенты только у надежных поставщиков, которые проходят регулярные комплексные проверки. Узнайте больше из приведенной ниже информации об используемых ингредиентах и об их преимуществах для домашних животных.
Примеры белков животного происхождения
К белкам животного происхождения относятся птица, свинина, говядина, баранина, а также субпродукты, которые являются питательными и полезными для кошек и собак.
Что содержат белки животного происхождения?
Белки животного происхождения содержат широкий спектр питательных веществ, таких как белок, кальций, хондроитин, магний, таурин, железо и витамины, включая D, B12 и A.
Полезные свойства белков животного происхождения
Питательные вещества, содержащиеся в белках животного происхождения, играют ключевую роль в развитии крепких костей, зубов и мышц. К тому же, белки животного происхождения способствуют выработке красных кровяных телец и клеток кожи, а также придают энергию кошкам и собакам.
Примеры растительных белков и злаков
К растительным белкам и злакам можно отнести рис, пшеницу, кукурузу, ячмень и овес.
Что дают растительные белки и злаки?
Растительные белки являются отличным источником множества необходимых питательных веществ для домашних животных. Высококачественные растительные материалы могут содержать крахмал, пищевые волокна, жиры, минералы, аминокислоты и витамины.
Полезные свойства растительных белков и злаков
Растительные белки, наряду с животными, служат важным источником энергии. У кошек и собак хорошо усваиваются растительные белки, а при правильной обработке некоторые из них могут усваиваться лучше, чем источники животного белка. Эти ингредиенты также помогают питомцу сохранять здоровье кожи и шерсти, предотвращая повреждение здоровых клеток.
Примеры клетчатки
К содержащим клетчатку ингредиентам относятся морковь, свекла и пшеница.
Роль клетчатки
Клетчатка представляет собой сложные углеводы, устойчивые к перевариванию в тонком кишечнике и играющие важную роль в регулировании работы пищеварительной системы.
Польза клетчатки
Клетчатка используется при лечении проблем с транзитом корма по кишечнику и способствует выведению стула, поддерживая здоровье слизистой оболочки толстой кишки. Питомцы получают из клетчатки совсем мало энергии (или не получают вовсе), поэтому ее употребление позволяет кошкам и собакам чувствовать себя сытыми, не потребляя при этом большого количества калорий. Именно по этой причине клетчатка является очень полезным ингредиентом в некоторых рационах Royal Canin для снижения веса.
Примеры жиров и масел
К этим ингредиентам можно отнести, например, рыбий жир, растительные масла, такие как соевое и подсолнечное масла, а также животные жиры, включая куриный жир.
Что дают жиры и масла?
Жиры и масла являются источниками энергии, жирных кислот омега-3, таких как EPA и DHA, и жирных кислот омега-6. Жиры и масла также содержат витамин D и витамин E.
Польза жиров и масел
В дозированных количествах жиры и масла необходимы для накопления энергии; 1 грамм жиров равен примерно 9 ккал метаболической энергии, что почти в два с половиной раза больше, чем в 1 грамме углеводов или белков. Жиры и масла обладают противовоспалительными свойствами, поддерживают здоровье кожи, ее целостность и способствуют выработке простагландинов. Незаменимые жирные кислоты также служат строительным материалом для клеток и выступают в роли веществ-предшественников для определенных гормонов.
Главное — питательные вещества
При выборе корма для своего питомца следует учитывать не столько ингредиенты, сколько содержание в них питательных веществ. Для поддержания здорового образа жизни питомца важно их правильное количество в рационе. Разбираясь в питательных веществах и их полезных свойствах, вы сможете принимать обоснованные решения о питании своего питомца.