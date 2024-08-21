Черно-белое изображение взрослого кокер-спаниеля, который ест из красной миски

Об ингредиентах корма для домашних питомцев

В Royal Canin мы выбираем ингредиенты, прежде всего, исходя из их питательной ценности. Этот подход также гарантирует, что мы создаем продукты, соответствующие потребностям кошек и собак, и позволяет нам выбирать ингредиенты с наименьшим воздействием на окружающую среду. Ниже приводится больше информации о нашем подходе.

Как мы выбираем ингредиенты кормов для домашних питомцев

1 из 3

Что такое набор питательных веществ?

Набор питательных веществ определяется на основе анализа корма или его ингредиентов. В Royal Canin мы разрабатываем идеальные по составу виды кормов, основываясь на уникальных потребностях кошек и собак. Это означает, что создавая новый рецепт, мы можем гарантировать, что он подойдет кошкам или собакам определенного возраста, породы, размера, ведущим определенный образ жизни и имеющим определенные заболевания или особенности здоровья.

Взрослая кошка и собака едят из двух мисок в помещении
2 из 3

Определение диетологических профилей

Идеального диетологического профиля можно достичь различными способами, комбинируя любое количество ингредиентов из многих потенциальных источников. Например, диетологический профиль тарелки с курицей и картофельным пюре очень похож на рис, бобы и тофу, хотя это совершенно разные блюда.

Джек-рассел-терьер стоит в комнате и ест из серебристой миски для корма
3 из 3

Оцените качество питательных веществ

Применяя подход, основанный на приоритетности питательных веществ, Royal Canin изучает все ингредиенты, оценивая их качество и степень усвояемости, способ обработки и безопасность для домашних животных. Таким образом мы гарантируем, что наши группы по подбору составов и поставщиков выбирают только высококачественные ингредиенты в соответствии с нашими точными формулами, которые обеспечивают максимальную питательную ценность для кошек и собак.

Образцы крокет в лаборатории

Рациональный подбор питательных веществ

Густой зеленый тропический лес

Партнеры, рационально использующие ресурсы

С подавляющим большинством наших поставщиков компания Royal Canin работает уже много лет. Мы вместе развивались, чтобы достичь уровня качества, которым мы гордимся. При необходимости мы сотрудничаем с ними как партнеры и инвесторы, чтобы разработать конкретные ингредиенты или стандарты, в том числе методы ведения сельского хозяйства, которые оказывают положительное влияние на пищевую ценность или безопасность ингредиентов или на окружающую среду.

Мы также работаем с рядом стратегических партнеров, таких как Всемирный фонд дикой природы (WWF), чтобы обеспечить соблюдение принципов рационального использования ресурсов при получении ингредиентов и не применять сырье, производимое из видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Зеленые сельскохозяйственные угодья

Альтернативные источники питательных веществ

Применение нутриентного подхода означает, что мы можем создавать продукты с одинаковым составом питательных веществ по всему миру, производя меньше выбросов в атмосферу, чем при использовании одного ингредиента во всех странах. Акцент на содержании питательных веществ означает, что мы можем заменить, к примеру, некоторые морепродукты на более экологичные источники полезных веществ, такие как водоросли. По содержанию питательных веществ они не уступают ракообразным, при этом их использование оказывает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

Точно так же, используя сопутствующие продукты животного происхождения, которые имеют высокую пищевую ценность, но зачастую не входят в рацион питания человека, мы минимизируем отходы. Такой подход также снижает нагрузку на животноводство — отрасль, которая очевидно оказывает влияние на окружающую среду, и гарантирует отсутствие конкуренции с производителями продуктов питания для людей.

Ингредиенты кормов для домашних животных от Royal Canin

Royal Canin приобретает ингредиенты только у надежных поставщиков, которые проходят регулярные комплексные проверки. Узнайте больше из приведенной ниже информации об используемых ингредиентах и об их преимуществах для домашних животных.

Взрослый коричневый лабрадор-ретривер и рыжая кошка сидят вместе в помещении

Главное — питательные вещества

При выборе корма для своего питомца следует учитывать не столько ингредиенты, сколько содержание в них питательных веществ. Для поддержания здорового образа жизни питомца важно их правильное количество в рационе. Разбираясь в питательных веществах и их полезных свойствах, вы сможете принимать обоснованные решения о питании своего питомца.

О необходимых питательных веществах

Статьи по теме