Об ингредиентах корма для домашних питомцев

С подавляющим большинством наших поставщиков компания Royal Canin работает уже много лет. Мы вместе развивались, чтобы достичь уровня качества, которым мы гордимся. При необходимости мы сотрудничаем с ними как партнеры и инвесторы, чтобы разработать конкретные ингредиенты или стандарты, в том числе методы ведения сельского хозяйства, которые оказывают положительное влияние на пищевую ценность или безопасность ингредиентов или на окружающую среду.

Мы также работаем с рядом стратегических партнеров, таких как Всемирный фонд дикой природы (WWF), чтобы обеспечить соблюдение принципов рационального использования ресурсов при получении ингредиентов и не применять сырье, производимое из видов, которые находятся под угрозой исчезновения.