Абиссинская кошка
Деятельная кошка, которая стремится принимать участие во всем, что происходит в доме.
Об абиссинской кошке
Абиссинские кошки могут быть очень ласковыми, но только на своих условиях и по настроению. Они очень обаятельны, но могут быть чрезмерно озорными.
Абиссинская кошка игривая и активная, она хорошо подходит на роль товарища по играм. По мере взросления она крепко привязывается к людям и старается всегда находиться рядом с ними. Абиссинская кошка — общительная, энергичная, преданная и довольно общительная порода.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Эфиопия
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Общительные / Активные / Преданные / Шумные / Любвеобильные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Общительные / Активные / Преданные / Шумные / Любвеобильные
Основные факты
Требует постоянного внимания
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не требует интенсивного ухода за шерстью
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