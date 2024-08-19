Азиатская кошка

Азиатские кошки жизнерадостны и общительны, грациозны и энергичны. Эта порода насчитывает пять разновидностей: одноцветная, азиатская дымчатая, азиатская затушеванная, азиатская табби и полудлинношерстная тиффани.

Как правило, они общительны и уверены в себе, способны уживаться с другими кошками, но иногда могут быть своенравными. Они не слишком шумные, но охотно откликаются голосом, если с ними заговорить.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)