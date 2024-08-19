Азиатская кошка
Это ласковые, игривые кошки, которые с удовольствием примут участие во всем, что происходит в жизни владельца.
Об азиатской кошке
Азиатские кошки жизнерадостны и общительны, грациозны и энергичны. Эта порода насчитывает пять разновидностей: одноцветная, азиатская дымчатая, азиатская затушеванная, азиатская табби и полудлинношерстная тиффани.
Как правило, они общительны и уверены в себе, способны уживаться с другими кошками, но иногда могут быть своенравными. Они не слишком шумные, но охотно откликаются голосом, если с ними заговорить.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 14-15 годы
Подвижные / Общительные / Шумные / Подвижные / Ласковые / Умные / Уверенные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 14-15 годы
Подвижные / Общительные / Шумные / Подвижные / Ласковые / Умные / Уверенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Хорошо ладит с людьми
Подходит для содержания в помещении и на улице
Хорошо ладит с людьми
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