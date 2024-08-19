Австралийский мист — чрезвычайно живая кошка, которая любит находиться в обществе людей. Эту породу отличает общительный, тихий и уравновешенный характер, и она отлично подходит для семей, пар, одиноких или пожилых владельцев.

Кошки этой породы хорошо ладят с детьми, терпимы к физическому контакту и редко царапаются. Это очень умные и спокойные животные.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)