Кошки породы шартрез хорошо ладят с другими кошками, собаками и детьми. Представители этой породы не нуждаются в постоянном внимании, но любят находиться рядом с владельцем. Они будут следовать за ним по всему дому, но все-таки на небольшом расстоянии.

Это очень ненавязчивые кошки. Шартрезы любят взбираться наверх и славятся своим умением охотиться. Вероятно, эти особенности напрямую связаны с тем, что по своей природе они являются хищниками.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)