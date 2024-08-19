Египетская мау
О египетской мау
Египетские мау — игривые и активные кошки, которые очень умны. Это общительные кошки, они охотно взаимодействуют с людьми и способны строить прочные взаимоотношения с владельцами.
Египетские мау обычно хорошо ладят с другими животными, включая собак, и любят играть с игрушками. Они любопытны, но держатся на расстоянии от незнакомых людей.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 13-16 годы
Подвижные / Активные / Эмоциональные / Игривые / Умные
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Отличается пугливостью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
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