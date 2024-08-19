Египетская мау

Поклонники породы говорят, что у египетской мау самые лучшие рефлексы среди кошек.
Египетская мау, черно-белое изображение

О египетской мау

Египетские мау — игривые и активные кошки, которые очень умны. Это общительные кошки, они охотно взаимодействуют с людьми и способны строить прочные взаимоотношения с владельцами.

Египетские мау обычно хорошо ладят с другими животными, включая собак, и любят играть с игрушками. Они любопытны, но держатся на расстоянии от незнакомых людей.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Египет
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 13-16 годы
Подвижные / Активные / Эмоциональные / Игривые / Умные

Основные факты

Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Отличается пугливостью
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

Узнайте больше
Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

Советы по здоровью вашей кошки

Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей