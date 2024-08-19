Кошки породы кхаомани отзывчивы, очень дружелюбны и общительны. Они активны, любопытны и общительны, временами могут громко вокализировать.

Кхаомани доброжелательно встречают всех, кто приходит в дом, и очень ласковы со всеми членами семьи. Обладая игривой натурой, они с удовольствием участвуют в играх с детьми.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)