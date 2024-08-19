Корат
О корате
Кораты обладают превосходным слухом, зрением и обонянием. Эти животные деликатны, обладают бесшумной и плавной походкой и плохо переносят громкие и резкие звуки.
Они крепко привязываются к владельцам, любят сидеть на руках и стараются держаться как можно ближе к человеку. Кораты — активные и игривые кошки, но при этом очень аккуратные в играх с детьми. Это спокойная и очень тихая порода кошек с негромким и мелодичным голосом.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Подвижные / Умные / Ласковые / Эмоциональные / Спокойные / Тихие
Основные факты
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не следует оставлять в одиночестве
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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