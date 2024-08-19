Кораты обладают превосходным слухом, зрением и обонянием. Эти животные деликатны, обладают бесшумной и плавной походкой и плохо переносят громкие и резкие звуки.

Они крепко привязываются к владельцам, любят сидеть на руках и стараются держаться как можно ближе к человеку. Кораты — активные и игривые кошки, но при этом очень аккуратные в играх с детьми. Это спокойная и очень тихая порода кошек с негромким и мелодичным голосом.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)