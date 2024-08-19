Корат

Энергичные, умные, любвеобильные и ревнивые кораты принимают других кошек, но стремятся показать свое превосходство.
Взрослый корат, черно-белое изображение

О корате

Кораты обладают превосходным слухом, зрением и обонянием. Эти животные деликатны, обладают бесшумной и плавной походкой и плохо переносят громкие и резкие звуки.

Они крепко привязываются к владельцам, любят сидеть на руках и стараются держаться как можно ближе к человеку. Кораты — активные и игривые кошки, но при этом очень аккуратные в играх с детьми. Это спокойная и очень тихая порода кошек с негромким и мелодичным голосом.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)

Породные особенности

Страна: Таиланд
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Подвижные / Умные / Ласковые / Эмоциональные / Спокойные / Тихие

Основные факты

Не требует интенсивного ухода за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Не следует оставлять в одиночестве
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.

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Взрослая сибирская кошка на белом фоне в положении сидя, черно-белое изображение

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