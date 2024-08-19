Курильский бобтейл
Курильский бобтейл общителен как с другими животными, так и с людьми. Благодаря такой черте эти игривые кошки легко осваиваются в любой домашней обстановке и устанавливают тесную связь со своей семьей.
О курильском бобтейле
Кошки породы курильский бобтейл могут быть короткошерстными или полудлинношерстными. Они обладают очень дружелюбным, уравновешенным и мирным характером. Курильские бобтейлы отличаются отменным здоровьем, спокойствием, доверчивостью и общительностью.
Их нелегко разозлить, и они хорошо приспосабливаются к любым условиям содержания. Представители этой породы очень хорошо ладят с детьми, собаками и другими кошками.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Курильские острова
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Дружелюбные / Общительные / Спокойные / Тихие / Активные
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Дружелюбные / Общительные / Спокойные / Тихие / Активные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Подходит для содержания в помещении и на улице
Необходим игровой комплекс для кошек
Подходит для содержания в помещении и на улице
Необходим игровой комплекс для кошек
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