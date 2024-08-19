Мэнская кошка
О мэнской кошке
Мэнские кошки очень спокойны, умны и общительны. Эти кошки очень общительны с людьми и устанавливает тесную связь со своей семьей. Представители этой породы хорошо ладят с другими питомцами и детьми, если их правильно познакомить.
Эти уравновешенные тихие кошки очень ласковы и не любят долгое время оставаться одни. Если вы планируете надолго оставлять животное в одиночестве, стоит подумать о приобретении второй мэнской кошки, чтобы ваш питомец не скучал.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Короткая шерсть
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 8-14 годы
Уравновешенные / Общительные / Тихие / Игривые
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Хорошо ладит с людьми
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
Получите советы и информацию о том, как обеспечить кошке качественный уход на всех этапах жизни.
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