Эти кошки общительны и чрезвычайно игривы. Они любят бегать, преследовать добычу и играть с игрушками. Хорошо чувствуют себя в компании, в том числе с детьми, собаками и другими домашними животными.

Взобраться с пола на шкаф одним прыжком они не могут, но им хватает ловкости и сообразительности, чтобы взять высоту в несколько этапов.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)