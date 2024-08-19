Пикси-бобы — умные, общительные, активные, смелые кошки, которым нравится играть с другими животными. Они любознательны и дружелюбны, стремятся постоянно находиться рядом с владельцем и общаются, издавая очень разнообразные звуки: стрекотание, щебет и даже рычание.

Хвост пикси-боба может быть коротким или средней длины; допускаются узлы и изломы, но хвост в любом случае должен оставаться гибким. Он требует очень осторожного обращения.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)