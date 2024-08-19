Рагамаффин
О рагамаффине
Рагамаффины — яркие кошки разнообразных окрасов: однотонные, табби, белые, черепаховые или минк. Они будут счастливо жить и в большой семье, и с супружескими парами без детей, и с холостяками, и с пожилыми людьми — и станут для них прекрасными любящими компаньонами.
Ласковые и игривые, эти добродушные кошки дружелюбны с детьми и прекрасно ладят с другими животными в доме, что делает их идеальным семейным питомцем. Их спокойный и привязчивый характер позволяет им терпеливо сносить шумные игры.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Крупные
Любвеобильные / Ласковые / Игривые / Спокойные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни кошки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а для ее нового владельца это период интенсивного обучения обращению с животным. Узнайте, как обеспечить своему котенку лучшее начало жизни и помочь ему вырасти сильной и здоровой кошкой.
Советы по здоровью вашей кошки
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