Священная бирма
Эти кошки — идеальные члены семьи, с легкостью развенчивающие миф о безразличии и независимости кошек.
О священной бирме
Кошки породы священная бирма общительны, достойны доверия и дружелюбны. Поскольку они не требуют к себе особого отношения, многие считают их идеальными питомцами. Они любят быть рядом с людьми. Темперамент этих кошек можно описать как «хорошо сбалансированный». Они игривы и активны, но при этом нетребовательны, они общительны, но не стараются всегда быть в центре внимания.
Все кошки этой породы с удовольствием живут вместе с людьми и другими домашними животными, если их правильно познакомить. Представители породы священная бирма — уравновешенные, терпеливые и привязчивые кошки, которые отлично подходят для семей с детьми.Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)
Породные особенности
Страна: Мьянма
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Общительные / Преданные / Любвеобильные / Тихие / Игривые / Активные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная категория: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Общительные / Преданные / Любвеобильные / Тихие / Игривые / Активные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
Лучше всего содержать в помещении
Хорошо ладит с людьми
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