Корниш-рекс
Корниш-рекс — общительная порода, которая привязывается к своему владельцу. Эти кошки остаются игривыми даже в пожилом возрасте.
О корниш-рексе
Несмотря на то, что кошки породы корниш-рекс хрупкие на вид, на самом деле они очень крепкие. Они идеально подойдут тем, кто хочет, чтобы кошка активно участвовала в жизни семьи.
Корниш-рексы очень любят сидеть на коленях и идут на руки не только к владельцам. Они отлично ладят с другими животными и станут идеальным питомцем для детей. Эти кошки любят бегать и взбираться наверх, поэтому им нужно достаточно пространства для жизни. Корниш-рексы также любят гулять на огороженном участке или в саду.Источник: основные факты и характеристики получены со Всемирного фелинологического конгресса (WCC)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Активные / Ласковые / Живые / Умные / Преданные
Шерсть: Шерсть средней длины
Размерная группа: Средний
Средняя продолжительность жизни: 12-16 лет
Активные / Ласковые / Живые / Умные / Преданные
Основные факты
Требуется уход за шерстью в умеренном объеме
Требуется доступ на огороженную площадку на улице
Требуются большие физические нагрузки
Требуется доступ на огороженную площадку на улице
Требуются большие физические нагрузки
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