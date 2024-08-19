Сноу-шу — непривередливая порода, легко приспосабливающаяся к жизни в семье. Эти кошки общительны и дружелюбны, хорошо уживаются с другими животными и детьми.

Большинство сноу-шу сильно привязываются к определенному человеку, но и с другими членами семьи общаются охотно. Сноу-шу очень игривы и требуют внимания владельца. Они очень умны, любознательны и активны, а голос у них мелодичный и тихий.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)