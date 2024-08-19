Ван кедиси

Ваны кедиси обычно выбирают одного человека в качестве владельца, с которым у них складываются тесные отношения. Это очень игривые, активные и разговорчивые кошки, которые нуждаются в физических нагрузках и любят возиться с интерактивными игрушками.

Их овальные глаза часто разноцветные: один голубой, другой янтарный. Общеизвестно, что белые кошки более подвержены глухоте, и ваны кедиси не являются исключением.

Источник: основные факты и характеристики получены на Всемирном фелинологическом конгрессе (WCC)