Ageing 12+ (в желе)
Влажный корм для кошек
Эйджинг +12: влажный корм для стареющих кошек в возрасте старше 12 лет. После достижения кошкой 12 лет возрастные изменения происходят быстрее и становятся заметными. Продукт AGEING 12+ кусочки в желе помогает бороться с ними благодаря формуле.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Для кошек старше 12 лет необходимо подобрать особое питание, которое будет учитывать их предпочения и потребности, а также обеспечивать всеми необходимыми для здоровья питательными веществами. Поэтому корм «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в желе» имеет особый макронутриентный провиль, который инстинктивно предпочитается пожилыми кошками. <p>Благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3 (в особенности ЭПК и ДГК) продукт «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в желе» способствует поддержанию здоровья суставов вашей кошки. <p>Благодаря умеренному содержанию фосфора рацион «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в желе» способствует поддержанию функции почек и сохранению здоровья мочевыделительной системы. <p>Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Ageing 12+ выпускается также в форме кусочков в соусе, а также в виде сухого продукта. <p>Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Здоровье суставов
Повышенное содержание жирных кислот EPA и DHA помогает поддерживать здоровье суставов.
Инстинктивное предпочтение
Полноценное питание, которому кошки инстинктивно отдают предпочтение. Соответствует оптимальному макронутриентному профилю, инстинктивно предпочитаемому кошками.
Здоровые почки
Оптимальное содержание фосфора.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|пакетиков
|1 пакетик + грамм сухого корма
|3 кг
|2
|22 г
|4 кг
|2 + 1/2
|31 г
|5 кг
|3
|40 г
|6 кг
|3 + 1/2
|49 г