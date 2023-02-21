Для кошек старше 12 лет необходимо подобрать особое питание, которое будет учитывать их предпочения и потребности, а также обеспечивать всеми необходимыми для здоровья питательными веществами. Поэтому корм «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в желе» имеет особый макронутриентный провиль, который инстинктивно предпочитается пожилыми кошками. <p>Благодаря высокому содержанию жирных кислот Омега-3 (в особенности ЭПК и ДГК) продукт «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в желе» способствует поддержанию здоровья суставов вашей кошки. <p>Благодаря умеренному содержанию фосфора рацион «ROYAL CANIN® Ageing 12+ в желе» способствует поддержанию функции почек и сохранению здоровья мочевыделительной системы. <p>Для удовлетворения индивидуальных потребностей каждой кошки ROYAL CANIN® Ageing 12+ выпускается также в форме кусочков в соусе, а также в виде сухого продукта. <p>Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.