British Shorthair Adult

British Shorthair Adult

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы британская короткошерстная старше 12 месяцев.

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

10kg

13kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Мышечный тонус

Кошки породы британская короткошерстная отличаются массивным, крепким и мускулистым телом. Адаптированный уровень протеинов способствует поддержанию мышечной массы. Рацион обогащен L-карнитином, который способствует здоровому метаболизму жиров.

Здоровье костей и суставов

Формула рациона способствует поддержанию здоровья костей и суставов. Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ЭПК и ДГК).

Здоровье сердца

Таурин, ЭПК и ДГК способствуют поддержанию здоровой работы сердца.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей британской короткошерстной

Специально разработанная крупная крокета изогнутой формы адаптирована для широких челюстей кошек породы британская короткошерстная. Уникальная форма крокеты облегчает захват и стимулирует животное к её разгрызанию, что способствует поддержанию гигиены ротовой полости.

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