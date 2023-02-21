British Shorthair Adult
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек породы британская короткошерстная старше 12 месяцев.
Доступные размеры
50g
400g
2kg
4kg
10kg
13kg
Мышечный тонус
Кошки породы британская короткошерстная отличаются массивным, крепким и мускулистым телом. Адаптированный уровень протеинов способствует поддержанию мышечной массы. Рацион обогащен L-карнитином, который способствует здоровому метаболизму жиров.
Здоровье костей и суставов
Формула рациона способствует поддержанию здоровья костей и суставов. Рацион обогащен омега-3 жирными кислотами (ЭПК и ДГК).
Здоровье сердца
Таурин, ЭПК и ДГК способствуют поддержанию здоровой работы сердца.
Здоровье мочевыделительной системы
Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.
Эксклюзивная крокета: разработана специально для особых челюстей британской короткошерстной
Специально разработанная крупная крокета изогнутой формы адаптирована для широких челюстей кошек породы британская короткошерстная. Уникальная форма крокеты облегчает захват и стимулирует животное к её разгрызанию, что способствует поддержанию гигиены ротовой полости.
|Вес
|3-4 кг
|5 - 6 кг
|7 - 8 кг
|Ежедневное количество
|34 - 41 г
|49 - 55 г
|62 - 68 г
|Ежедневное количество Высокая активность
|42 - 52 г
|61 - 69 г
|77 - 85 г
|Ежедневное количество (крокеты +пауч)
|15 - 23 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|30 -37 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|43 - 49 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|Ежедневное количество (крокеты +пауч) Высокая активность
|24 - 33 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|42 - 51 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|59 - 66 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy