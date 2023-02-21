Digest Sensitive (в соусе)

Digest Sensitive (в соусе)

Влажный корм для кошек

Дайджест сенситив: влажный корм для взрослых кошек. В кишечнике кошки сформирована естественная микрофлора. При расстройствах пищеварения баланс разных типов бактерий нарушается. Это и становится причиной появления жидкого стула с резким запахом. DIGEST SENSITIVE кусочки в соусе способствует нормальной работе пищеварительной системы у кошек в возрасте от 1 до 7 лет, предрасположенных к нарушениям пищеварения.

Доступные размеры

1 x 85g

12 x 85g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ROYAL CANIN® Digest Sensitive в соусе – высокоусвояемое питание для кошек с чувствительной пищеварительной системой. Белки LIP в составе способствуют уменьшению запаха фекалий. Высокая усвояемость ROYAL CANIN® Digest Sensitive в соусе обеспечивает получение кошкой разнообразных нутриентов в нужных количествах. Низкий уровень жиров помогает поддерживать оптимальный, здоровый вес. Формула ROYAL CANIN® Digest Sensitive поддерживает здоровье мочевыделительной системы благодаря адаптированному содержанию минеральных веществ. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Digest Sensitive выпускается также в виде сухого корма Digestive Care. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Снижение запаха фекалий высокая усовяемость

Легкоусвояемая формула способствует ослаблению запаха фекалий.

Поддержание идеального веса

Способствует поддержанию идеального веса.

Здоровая мочевыделительная система

Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ