Digest Sensitive (в соусе)
Влажный корм для кошек
Дайджест сенситив: влажный корм для взрослых кошек. В кишечнике кошки сформирована естественная микрофлора. При расстройствах пищеварения баланс разных типов бактерий нарушается. Это и становится причиной появления жидкого стула с резким запахом. DIGEST SENSITIVE кусочки в соусе способствует нормальной работе пищеварительной системы у кошек в возрасте от 1 до 7 лет, предрасположенных к нарушениям пищеварения.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
ROYAL CANIN® Digest Sensitive в соусе – высокоусвояемое питание для кошек с чувствительной пищеварительной системой. Белки LIP в составе способствуют уменьшению запаха фекалий. Высокая усвояемость ROYAL CANIN® Digest Sensitive в соусе обеспечивает получение кошкой разнообразных нутриентов в нужных количествах. Низкий уровень жиров помогает поддерживать оптимальный, здоровый вес. Формула ROYAL CANIN® Digest Sensitive поддерживает здоровье мочевыделительной системы благодаря адаптированному содержанию минеральных веществ. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Digest Sensitive выпускается также в виде сухого корма Digestive Care. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Снижение запаха фекалий высокая усовяемость
Легкоусвояемая формула способствует ослаблению запаха фекалий.
Поддержание идеального веса
Способствует поддержанию идеального веса.
Здоровая мочевыделительная система
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы.
|Вес кошки
|Только влажный корм
|ИЛИ
|Смешанное кормление
|пакетиков
|1 пакетик + грамм сухого корма
|3 кг
|2
|23 г
|4 кг
|2 + 1/2
|32 г
|5 кг
|3
|41 г
|6 кг
|3 + 1/2
|50 г