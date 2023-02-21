Hairball Care Gravy
Влажный корм для кошек
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев, склонных к накоплению в желудочно-кишечном тракте комочков шерсти.
Доступные размеры
1 x 85g
12 x 85g
Шерсть, проглатываемая кошкой при уходе за собой, иногда образует волосяные комочки в пищеварительном тракте. Небольшое количество шерсти обычно выводится без последствий, но если ее много, это может приводить к проблемам. Именно поэтому мы разработали ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе. Продукт облегчает выведение проглоченной шерсти из пищеварительного тракта, стимулируя кишечный транзит. Кроме того, благодаря пониженному содержанию жиров (2,7%) ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе помогает кошке поддерживать оптимальный вес. Незаменимые жирные кислоты снабжают ее необходимой энергией. Оптимальное пищеварение обеспечивается за счет включения пищевой клетчатки в оптимальных количествах. ROYAL CANIN® Hairball Care в соусе поддерживает баланс кишечной флоры и нормальную моторику органов ЖКТ. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой кошки ROYAL CANIN® Hairball Care выпускается также в виде сухого корма. Если Вы выбрали для вашей кошки смешанное питание, следуйте нашим рекомендациям в рационных таблицах: это позволит смешивать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Контроль образования комочков шерсти
Стимулируя кишечный транзит, способствует выведению проглоченной шерсти.
Поддержание идеального веса
Помогает поддерживать идеальный вес.
Здоровье пищеварительной системы
Высокая переваримость.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Только влажный корм
|2 + 1/2
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|4 + 1/4
|Влажный корм + сухой корм Royal Canin Hairball Care
|1 пауч + 28 г
|1 пауч + 38 г
|1 пауч + 48 г
|1 пауч + 57 г