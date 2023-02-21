Persian Adult

Persian Adult

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек персидской породы в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

50g

400g

2kg

4kg

10kg

12kg

13kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Здоровье длинной шерсти

Длинная роскошная шерсть с густым подшерстком является отличительной особенностью кошек персидской породы. Эксклюзивный комплекс питательных веществ в рационе помогает поддерживать барьерную функцию кожи, а также сохранять здоровье кожи и красоту шерсти. Рацион обогащен омега-3 и омега-6 жирными кислотами.

Снижение образования в пищеварительном тракте комочков шерсти

Специальная смесь клетчатки (в том числе из богатого растительной слизью подорожника) естественным образом стимулирует кишечный транзит, способствует удалению проглоченной шерсти и помогает контролировать образование в пищеварительном тракте комочков шерсти.

Здоровое пищеварение

Высокопереваримые протеины (L.I.P. *) и пребиотики помогают поддерживать баланс кишечной флоры. *L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.

Здоровье мочевыделительной системы

Соответствующий баланс минеральных веществ в рационе способствует поддержанию здоровья мочевыделительной системы взрослых кошек.

Уникальная крокета: разработана специально для особых брахицефалических челюстей

Специально разработанная миндалевидная крокета с оптимальной контактной поверхностью, которую кошке персидской породы легко захватывать и разгрызать.

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