Persian Adult

Здоровье длинной шерсти

Длинная роскошная шерсть с густым подшерстком является отличительной особенностью кошек персидской породы. Эксклюзивный комплекс питательных веществ в рационе помогает поддерживать барьерную функцию кожи, а также сохранять здоровье кожи и красоту шерсти. Рацион обогащен омега-3 и омега-6 жирными кислотами.