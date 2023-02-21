Urinary Care
Сухой корм для кошек
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.
Доступные размеры
400g
2kg
4kg
10kg
ROYAL CANIN® Urinary Care – точно сбалансированное диетологическое решение, поддерживающее здоровье мочевыводящих путей кошки. ROYAL CANIN® Urinary Care – уникальная формула, которая снижает концентрацию мочи, регулирует баланс минеральных веществ и поддерживает низкий уровень pH мочи, что способствует профилактики камней струвитного типа. В ходе 10-дневного исследования было доказано, что продукт ROYAL CANIN® Urinary Care влияет на здоровье нижних мочевыводящих путей в два раза эффективнее, чем обычный корм. ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также и в форме кусочков в соусе, что позволяет учесть индивидуальные предпочтения каждой кошки. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Здоровье мочевыделительной системы
Urinary care это тщательно сбалансированная питательная формула, которая помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей. Рацион поддерживает здоровую концентрацию минеральных веществ в моче, регулирует их баланс и поддерживает низкий уровень рН мочи, вследствие чего моча становится менее насыщенной. Эксклюзивная формула рациона обеспечивает создание в моче среды, менее благоприятной для образования мочевых камней.
Доказанная эффективность
Кормление исключительно рационом Urinary care уже через 10 дней вдвое снижает риск образования мочевых камней*. * Внутреннее исследование Royal Canin, 2014 г.: на основе сравнения с ежедневным кормом; доказана эффективность продукта, в частности, относительно струвитных камней.
|Вес
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальный вес
|45 г
|55 г
|65 г
|74 г
|лишний вес
|36 г
|44 г
|52 г
|59 г