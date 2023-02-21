Urinary Care

Urinary Care

Сухой корм для кошек

Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте от 12 месяцев до 12 лет, способствующий поддержанию здоровья мочевыделительной системы.

Доступные размеры

400g

2kg

4kg

10kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

ROYAL CANIN® Urinary Care – точно сбалансированное диетологическое решение, поддерживающее здоровье мочевыводящих путей кошки. ROYAL CANIN® Urinary Care – уникальная формула, которая снижает концентрацию мочи, регулирует баланс минеральных веществ и поддерживает низкий уровень pH мочи, что способствует профилактики камней струвитного типа. В ходе 10-дневного исследования было доказано, что продукт ROYAL CANIN® Urinary Care влияет на здоровье нижних мочевыводящих путей в два раза эффективнее, чем обычный корм. ROYAL CANIN® Urinary Care выпускается также и в форме кусочков в соусе, что позволяет учесть индивидуальные предпочтения каждой кошки. Если Вы выбрали для своей кошки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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ВЫГОДА

Здоровье мочевыделительной системы

Urinary care это тщательно сбалансированная питательная формула, которая помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей. Рацион поддерживает здоровую концентрацию минеральных веществ в моче, регулирует их баланс и поддерживает низкий уровень рН мочи, вследствие чего моча становится менее насыщенной. Эксклюзивная формула рациона обеспечивает создание в моче среды, менее благоприятной для образования мочевых камней.

Доказанная эффективность

Кормление исключительно рационом Urinary care уже через 10 дней вдвое снижает риск образования мочевых камней*. * Внутреннее исследование Royal Canin, 2014 г.: на основе сравнения с ежедневным кормом; доказана эффективность продукта, в частности, относительно струвитных камней.

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