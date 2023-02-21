Anallergenic
Сухой корм для кошек
Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
2kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Олигопептиды
Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.
Исключение аллергенов
Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.
Барьерная функция кожи
Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукурузный крахмал, перьевой гидролизат малой молекулярной массы (источник L-аминокислот и олигопептидов), кокосовое масло, соевое масло, растительная клетчатка, минеральные вещества, животный жир, рыбий жир, экстракт цикория, фруктоолигосахариды, мальтодекстрин, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, декстроза, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источник протеинов: перьевой гидролизат малой молекулярной массы. Источник углеводов: кукурузный крахмал.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 36500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 42 мг; E2 (йод) -3,8 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 55 мг; E6 (цинк) - 162 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Aнтиоксиданты. Консерванты.
Аналитические компоненты: пищевые добавки: витамин A - 36500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 42 мг; E2 (йод) -3,8 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 55 мг; E6 (цинк) - 162 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Aнтиоксиданты. Консерванты.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|5/8
|42
|4/8
|4,5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|75
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5,5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|5/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6,5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7,5
|100
|1+1/8
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8,5
|109
|1+1/8
|91
|1
|73
|6/8
|9
|113
|1+2/8
|95
|1
|76
|6/8
|9,5
|118
|1+2/8
|98
|1
|79
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8
|*м.с - мерных стаканов