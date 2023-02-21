Anallergenic

Anallergenic

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для кошек при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

2kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

Найти ветеринара
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Олигопептиды

Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.

Исключение аллергенов

Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.

Барьерная функция кожи

Формула и производственный процесс направлены на исключение источников пищевых аллергенов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ