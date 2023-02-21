Renal Liquid

Аналитические компоненты

Аналитические компоненты (на 100 мл): белок: 7 г – жиры 5,5 г – зола: 0,9 г – клетчатка: 0 г – Влага: 85 г – Кальций: 0,1 г – Фосфор: 0,08 г – Калий: 0,2 г – Натрий: 0,08 г – Незаменимые жирные кислоты: 0,85g – EPA и DHA: 0,14 г – Метаболизируемая энергия: 108 ккал.