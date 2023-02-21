Renal Liquid
Жидкий корм для кошек
Полноценная жидкая диета для кошек, предназначенная для поддержания функции почек при хронической или временной почечной недостаточности. Эффективна благодаря низкому содержанию фосфора и ограниченному содержанию белка, который является высококачественным.
Доступные размеры
3 x 200ml
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Поддержка лечения заболеваний почек при помощи специальной диеты
Разработан для поддержки работы почек при почечной недостаточности. Содержит незаменимые жирные кислоты EPA и DHA, комплекс антиоксидантов и малое количество фосфора.
Полноценная пища
Полноценная и сбалансированная жидкая диета, которая поддерживает работу почек при почечной недостаточности. Для кошек, которые нуждаются в энтеральном кормлении.
Адаптированная энергия (1 ккал/мл)
Высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи. Комплекс антиоксидантов: Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.
Легко вводится через зонд
Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.
|Вес кошки (кг)
|Жидкость (мл/ день)
|Вес кошки (кг)
|Жидкость (мл/ день)
|2
|109
|5
|217
|2.5
|129
|6
|248
|3
|148
|7
|279
|3.5
|166
|8
|308
|4
|183
|9
|337
|4.5
|200
|10
|364