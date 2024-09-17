Афганская борзая
Одним из самых известных владельцев афганской борзой был Пабло Пикассо, который назвал свою собаку Кабул и изобразил эту породу на некоторых картинах.
About the Afghan Hound
Врожденное изящество и пронзительный взгляд афганской борзой завоевали массу поклонников по всему миру. Изначально представителей этой породы разводили как охотничьих собак для гор и пустынь, поэтому афганские борзые обладают впечатляющей скоростью, выносливостью и ловкостью.
Сдержанная с посторонними, афганская борзая — это ласковый, преданный и игривый компаньон в семье. При этом известно, что афганские борзые отличаются относительно независимым нравом и плохо реагируют на строгие методы дрессировки. Лучше всего собаки этой породы подходят для опытных владельцев.
Породные особенности
Размерная группа: Крупные
Средняя продолжительность жизни: 12-18 лет
Атлетичные / Независимые / Умные / Преданные / Игривые
Средняя продолжительность жизни: 12-18 лет
Атлетичные / Независимые / Умные / Преданные / Игривые
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Нуждается в опытном владельце
Требует большой физической активности
Нуждается в опытном владельце
Требует большой физической активности
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